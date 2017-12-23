Епископ Стефан подпишет 5 тысяч открыток гомельским детям





Более 5 тысяч школьников, воспитанников дошкольных учреждений образования и студентов получат письма с поздравлениями друг друга и с личным поздравлением владыки Стефана, сообщает eparhiya.by.





В видеообращении к горожанам владыка Стефан напомнил о том, как важно делиться теплом в канун Рождества не только со своими близкими людьми.