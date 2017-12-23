Стала известна причина смерти музыканта Валентина Бадьярова С конца 80-х годов Валентин Бальяров жил в Германии, пишет sputnik.by





Музыкант Валентин Бадьяров скончался 21 декабря в Германии в возрасте 70 лет от онкологического заболевания, с которым долго боролся.

Валентин Бадьяров начинал свой путь на эстраду в "Песнярах". Туда он попал сразу из консерватории. С Мулявиным он был знаком еще во времена "Лявонов". В "Песнярах" он прославился своими соло на скрипке в композициях "Перепелочка" и "Ой, рана на Йвана".





Ярмоленко и Бадьяров





Позже он стал основателем ансамбля "Сябры", для которых создал немало хитов. Не без участия музыканта была создана композиция "Алеся". Эту песню он посвятил собственной дочери, Алесе. Впервые номер прозвучал в 1978-м в телепрограмме "Шире круг". Уже после отъезда в Германию он создал группу "Сябры international".

В 2001, когда возле КЗ "Россия" закладывали именную звезду Владимира Мулявина, Бадьяров приезжал из Германии поддержать его (на фото).





Валентин Бадьяров — скрипач, гитарист и композитор. Лауреат международного и межреспубликанского конкурса скрипачей в Вильнюсе (1-я премия), лауреат всесоюзных конкурсов эстрады, ХII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве и ХII Международного конкурса мастеров-исполнителей и дирижеров в Лугано (Швейцария). Cкрипач «Песняров», гитарист, скрипач и аранжировщик ВИА «Поющие гитары» и «Веселые голоса» («Ленконцерт»), художественный руководитель «Сябров» (1976-1981), руководитель «Группы Валентина Бадьярова».

С 1989 года живет и работает в Германии. Руководитель и дирижер камерного ансамбля в Badenweiler, концертмейстер оркестра в Garmisch-Partenkirchen, концертмейстер «Kammerorchester NiederRhein», создатель малого камерного оркестра «Solisten-Ensemble Europa», ансамбля Венской музыки «String Art Band», выступает с сольными концертами в Западной Европе.



