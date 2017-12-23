Стала известна причина смерти основателя ансамбля "Сябры" Валентина Бадьярова
Стала известна причина смерти музыканта Валентина Бадьярова С конца 80-х годов Валентин Бальяров жил в Германии, пишет
Музыкант Валентин Бадьяров скончался 21 декабря в Германии в возрасте 70 лет от онкологического заболевания, с которым долго боролся.
Валентин Бадьяров начинал свой путь на эстраду в "Песнярах". Туда он попал сразу из консерватории. С Мулявиным он был знаком еще во времена "Лявонов". В "Песнярах" он прославился своими соло на скрипке в композициях "Перепелочка" и "Ой, рана на Йвана".
Ярмоленко и Бадьяров
Позже он стал основателем ансамбля "Сябры", для которых создал немало хитов. Не без участия музыканта была создана композиция "Алеся". Эту песню он посвятил собственной дочери, Алесе. Впервые номер прозвучал в 1978-м в телепрограмме "Шире круг". Уже после отъезда в Германию он создал группу "Сябры international".
В 2001, когда возле КЗ "Россия" закладывали именную звезду Владимира Мулявина, Бадьяров приезжал из Германии поддержать его (на фото).
С 1989 года живет и работает в Германии. Руководитель и дирижер камерного ансамбля в Badenweiler, концертмейстер оркестра в Garmisch-Partenkirchen, концертмейстер «Kammerorchester NiederRhein», создатель малого камерного оркестра «Solisten-Ensemble Europa», ансамбля Венской музыки «String Art Band», выступает с сольными концертами в Западной Европе.