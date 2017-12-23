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Трагедия в Жодино: "Неужели квартира стоила жизни сына?"

Подробности кровавой истории: семья лишилась двух взрослых сыновей. Пенсионер Евгений Михайлович застрелил предпринимателя Дмитрия Коваленка. До этого мужчины не раз встречались в суде — семьи делили имущество.

Трагедия в Жодино: "Неужели квартира стоила жизни сына?"

Дочь пенсионера была замужем за братом Дмитрия, который в 2009 году погиб в ДТП. Незадолго до трагедии Дмитрий Коваленок и его семья обращались в милицию. Они знали: у пенсионера есть незарегистрированный обрез. Тогда все ограничилось профилактической беседой. TUT.BY побывал в Жодино и узнал, из-за чего произошел конфликт между родственниками.

 

 Василий Парфенович и Агафья Адамовна потеряли двух сыновей. Старший Александр (его фото держит отец) погиб в ДТП, младшего Дмитрия (его фото держит мать) убил тесть Александра.

— Это все, что у нас осталось. Пустота… — Василий Парфенович закрывает руками лицо и начинает тихо плакать. Напротив него горит свеча, стоят портреты двух сыновей: старший Александр погиб в ДТП в 2009 году, младшего Дмитрия 14 декабря убили в собственном магазине.

 

Александр (справа) погиб в 2009 году, его младший брат Дмитрий — 14 декабря.


В 11 утра в небольшой магазин сантехники зашел 62-летний пенсионер Евгений Михайлович и выстрелил в 40-летнего Дмитрия Коваленка. Мужчина скончался на месте. Чуть позже появились сообщения: убийца и жертва не чужие люди, 7 лет семьи не могли договориться между собой, ходили по судам и делили имущество.

 

Смерть близкого им человека, бизнесмена Александра Коваленка, разделила родственников на два лагеря. С одной стороны в суде выступала жена погибшего предпринимателя и ее отец Евгений Михайлович, с другой — родители Александра, позже их стал представлять младший сын Дмитрий. 4-комнатная квартира, коттедж в 500 квадратов, магазин, земельный участок, машины — вот то имущество, которое осталось после гибели бизнесмена. 4 декабря состоялся последний суд, делить уже было нечего, а через 10 дней Евгений Михайлович взял обрез и пришел в магазин…


— Реакция общества стала для меня шоком. Хладнокровного убийцу сделали народным героем, который пришел мстить за дочь, а жертву мало кто пожалел, люди открыто писали: «Так и надо, заслужил», — говорит Андрей, друг погибшего. — Если бы вы посмотрели, в какой квартире жил Дима с женой, его родители, увидели эти «богатства» собственными глазами, многие бы вопросы отпали. Кто живет в Жодино, тот знает, семья задержанного ж ет в двухэтажных коттеджах и не бедствует.

 

TUT.BY выехал в Жодино и встретился с близкими погибшего предпринимателя Дмитрия Коваленка.


«Вас спасли эти 10 минут»

Двери квартиры в типичной многоэтажке открывает невысокая миниатюрная женщина, вдова Дмитрия Наталья. За спиной стоят ее заплаканные родители, отец все время держится за сердце, в доме слышен запах валерьянки.

 

— Я согласилась с вами встретиться только по одной причине: хочу защитить честь мужа и спокойно смотреть глаза в людям. Наша семья молчала все эти годы, пришло время рассказать правду, — говорит Наталья.


 

Наталья решила рассказать, что происходило между семьями на самом деле

Много лет пара жила с родителями Натальи, их собственная комната небольшая, даже негде развернуться.

— Ну какой бы человек выдержал жить с тещей 15 лет? А Дима жил с нами, заботился: то витамины купит, то скажет мужу: «Вам нельзя курить!». Недавно дети смогли построить квартиру в кредит, еще чуть-чуть — и справили бы новоселье, — говорит Галина Васильевна, мама Натальи. — В то утро (14 декабря — Прим.TUT.BY) Наташка должна была приехать в магазин вместе с мужем, задержалась чего-то, а когда зашла, то увидела Диму на полу.

 

— Сразу не поняла, что произошло. В воздухе стоял запах гари, в голове мелькнула мысль: муж что-то паял и его ударило током. Стала вызывать скорую, оказывать Диме первую медицинскую помощь, когда медики приехали, я кричала от боли: «Спасите его!», они ответили: «Мы трупы не спасаем», — плачет вдова.

 

— Дочка постоянно повторяла: «Если бы я приехала на 10 минут раньше…», а милиционер ответил: «Вас спасли эти 10 минут, иначе и вас могло бы не быть в живых», — рассказывает Галина Васильевна.

 

В этой комнате Дмитрий и Наталья прожили 15 лет

Перед тем, как начать разговор, Наталья достает из сумки стопку документов. Говорит, каждое свое слово она будет подтверждать документами, за 7 лет их собралось много. Но, благодаря им, можно восстановить всю хронику конфликта.

 

— Если пробежаться глазами, хорошо видно: в большинстве случаев истец в суде — это Снежана (жена Александра Коваленка. — Прим. TUT.BY) и ее отец, наша семья — ответчики, — отмечает Наталья. — Не могу сказать, что до гибели Саши между близкими были идеальные отношения. Родные Снежаны считали семью Саши слишком простой, папа был заместителем директора техникума, мама — крановщицей. А родители Снежаны считали себя обеспеченными людьми. К примеру, на нашей свадьбе Саша был один, без Снежаны.

 

«Нам, старикам, ведь ничего не нужно. Разве с собой все заберешь?»

Как вспоминает Наталья, семейный бизнес начался в 90-х годах с раскладушки на рынке.

— Свекровь продала квартиру и дом в Крупском районе, Саша вместе с отцом открыли дело, занялись продажей сантехники. Все в Жодино видели, как они работали вместе, — рассказывает Наталья.

 

— Василий Парфенович привозил товар, разгружал его, все время был вместе со старшим сыном, — вспоминает Андрей, друг погибшего предпринимателя. — Даже, когда у семьи был хороший достаток, они ездили отдыхать на Азовское море, а не на Кипр, старались все вкладывать в дело.

 

— Дима не имел никакого отношения к бизнесу отца и Саши, он занимался своим делом — продажей бытовой техники. Работали в разных областях и уж точно не были друг другу конкурентами. Да, разногласия в семьях были, но Саша и Дима хорошо общались, в какой-то момент даже хотели купить один магазин на двоих, только юридически что-то не сложилось, — вспоминает Наталья.

 

В другом спальном районе Жодино, в квартире, где живут родители погибших братьев, Василий Парфенович и его жена Агафья Адамовна события 15-летней давности вспоминают со слезами на глазах.

 

 

Последнее решение суда, который состоялся 4 декабря


Василий Парфенович признается, что ему с женой ничего не надо. Квартиру они хотели отдать внучке

— Я каждый день допоздна проводил в магазине, старался помочь семье, нам, старикам, ведь ничего не нужно. Разве с собой все заберешь? У нас одна внучка (дочка Саши и Снежаны. — Прим.TUT.BY), хотелось лучшей жизни для детей, — разводит руками пенсионер.

 

И в прихожей, и в зале в рамках стоят фотографии улыбающейся маленькой девочки. На них внучке лет 7, последний раз бабушка с дедушкой видели ее 6 лет назад, хотя живут в одном городе.

 

Конфликт между родными обострился после гибели Александра Коваленка в 2009 году. Он вместе с женой Снежаной возвращался на машине из Москвы, пара покупала мебель для нового коттеджа, строила планы, но попала в страшное ДТП. Мужчина погиб на месте аварии, его жена с многочисленными травмами несколько месяцев провела в больнице и стала инвалидом.

 

— Пока невестка лежала в реанимации, мне стали звонить и говорить, то платеж нужно сделать, то деньги кому-то отдать. Понимаете, бизнес нельзя было бросить. Как только Снежана пришла в себя, мы договорились: я оформляю на себя ИП, невестка сама на мое имя выписала липовые товарные накладные на случай, если придут проверяющие, то я бы смог объяснить, почему стою за прилавком, — говорит Василий Парфенович.

 

Родителям — квартира и товар, жене и дочке — бизнес, машины и коттедж в 500 квадратов

На тот момент у семьи было два магазина: один находился в собственности, второй, в котором 14 декабря произошло убийство, она арендовала.

 

— Я часто задаюсь вопросом, если отношения были такие плохие, почему Снежана оформила ИП не на папу или своего брата, а на Василия Парфеновича? Прошло несколько месяцев, и она выставила свекра из магазина, запретила встречаться с внучкой, отказалась отдавать документы, по которым работал Василий Парфенович, пока она лежала в больнице, и с этого момента отношения резко испортились, появился Евгений Михайлович (отец Снежаны), начались претензии, — рассказывает TUT.BY Натальчя. — С момента гибели Саши прошло 6 месяцев, его жена и родители заявили право на наследство. По закону родителям-пенсионерам положена 1/8 доли от всего имущества.

 

— Я прямо сказала: «Снежана, ты молодая, выйдешь еще замуж, неизвестно, как повернется жизнь, а внучка у нас одна. Пусть она будет с квартирой, мы перепишем жилье на нее», — вспоминает Агафья Адамовна.

 

Договориться не получилось, начались судебные заседания, и только в 2011 году было заключено мировое соглашение. По документу Снежане и дочке отошли магазин площадью 112,5 квадратных метра, нежилое помещение (магазин в подвале) в 183 квадратных метра, грузовой автомобиль «Мерседес-Бенц» 1994 года, земельный участок, коттедж в 500 квадратных метров, автомобиль «Опель» 1998 года выпуска.


Родителям погибшего бизнесмена досталась четырехкомнатная квартира общей площадью 87,7 квадратных метров и товар в арендованном магазине. После мирового соглашения родственники полностью прекратили общаться. Снежана и ее отец Евгений Михайлович работали в собственном магазине, отец Александра и Дмитрия Василий Парфенович остался в арендованном.

 

— Проходит год, и я получаю письмо из хозяйственного суда, невестка потребовала, чтобы оплатил товар на 28 миллионов, который якобы ей был должен, и 35 миллионов выставила как проценты. Так Снежана же сама подписала мне все накладные! Но раз моя подпись есть, суд вынес решение в ее пользу. Только в Верховном суде у нее спросили, чем она может подтвердить, что действительно в 2009 году после смерти Саши продала мне товар. Документов не нашлось, — вздыхает Василий Парфенович.

 

Вот уже два года с его пенсии высчитывают 20% в пользу невестки, по решению суда он обязан выплатить ей деньги за товар.

 

— Может, успею рассчитаться до смерти, а, может, нет, — говорит пенсионер.

 

— Наша семья вынуждена была защищаться, муж, видя, как страдают его пожилые родители, сказал: «Не хочу вас потерять, сам буду ходить по судам». Так Дмитрий стал представлять их интересы. В мировом соглашении четко указано: товар достается Парфеновичу и его жене, так почему Снежана обратилась в хозяйственный суд? Это же противоречие. Параллельно Евгений Михайлович подал иск, якобы при жизни Саши он одолжил зятю 60 тысяч долларов, потребовал у Парфеновича их вернуть, и дело проиграл. Иски сыпались один за другим, — говорит Наталья Коваленок, показывая документы.

 

 — С родителей постоянно требовали деньги, поэтому они вынуждены были оспорить мировое соглашение и попросили, чтобы в нем четко был прописан пункт про товар.

 


«Мы ходили в милицию и говорили, что у Евгения Михайловича есть незарегистрированный обрез»

Снова начались судебное заседания. В ноябре 2017 года суд выносит решение по мировому соглашению: за Снежаной и ее дочкой остается все то же имущество, только к нему добавляется гараж и 2 морских контейнера, родителям Александра отходит 4-комнатная квартира и 194 тысячи рублей. Но точка все равно не была поставлена: нужно оплатить госпошлину и взыскать расходы. Василий Парфенович и его жена должны были выплатить Снежане и ее дочке 2438 рублей, другая сторона обязана была выплатить родителям Александра 3256 рублей.

 

— 4 декабря 2017 года состоялось последнее заседание. Дима в суде сказал: «Надеюсь, мы ставим точку», а Евгений Михайлович ответил: «Подожди, это еще не конец». Понимаете, это уже переставало звучать как угроза, он всегда угрожал, что убьет всю нашу семью, — рассказывает TUT.BY Наталья Коваленок.


— После того, как Евгений Михайлович год назад ударил Диму железным прутом по руке, мы стали везде ездить вдвоем и писать разговоры на видео. Почему? Суд Жодино признал отца Снежаны виновным в умышленном приченении телесного повреждения, но Минский областной суд отменил это решение за недостаточностью доказательств, хотя на аудиозаписи четко слышно: «Я тебя убью!». Мы ходили в милицию, говорили, что знаем: у Евгения Михайловича есть незарегистрированный обрез, мы опасались за свою жизнь. С папой Снежаны решили провести профилактическую беседу — и все.

Василий Парфенович берет ключи и ведет нас в соседний дом. Здесь находится спорная четырехкомнатная квартира, которая досталась ему с женой по суду. Открываем двери, а внутри пустота.

 

С 2009 года в квартире никто не живет.

 — С 2009 года здесь никто не живет, — поясняет пенсионер. — Саша с семьей буквально прожил тут год, потом построил коттедж и переехал. За эти годы квартиру дважды затопили соседи, тут бы сделать ремонт, но деньги все уходят на суды. Я никак не пойму: неужели эта квартира стоила жизни моего сына? Жена иногда торгует на рынке то закатками своими, то огурцами с дачи, так однажды туда приехал Евгений Михайлович и при свидетелях сказал: «За свою дочку я вас всех убью!». Супруга промолчала.

 

Василий Парфенович говорит, что смысл жизни для него потерян.

Берет еще одну связку ключей и едет в магазин, который семья выкупила два года назад. Магазин находится в панельном доме, напротив — детский сад.

— У Димки не было шансов выжить, обрез был заряжен так, что из него дикого кабана можно было убить. Думаю, там и разговора никакого не было. Сын успел только обернуться и выстрелы полетели ему в бок, повредив все органы. Дима умер прямо возле рабочего стола, который стоит спиной к входу в магазин, — вспоминает Василий Парфенович. — Что мы сделали этой семье? За что с нами так жестоко обошлись? Я же и Евгения Михайловича, и его жену, и Снежану учил в своем техникуме, все прошли через меня… Это же Димка познакомил Сашу и Снежану, кто бы мог подумать, чем это все закончится.

 

— Если сейчас Снежана придет к вам, вы ее примете?

 

— Почему нет? Это же не она убила нашего сына. Пусть приходит, внучку приведет, нам есть, о чем поговорить, — говорит Агафья Адамовна. — Мы видели девочку в интернете, написали ей, но нас сразу заблокировали.

 

Василий Парфенович признается, ему сложно находиться дома.

— Сядем с женой на диван, поставим перед собой портреты сыновей и плачем. Ради чего жить? — тяжело вздыхает Василий Парфенович.


Родных братьев Александра и Дмитрия похоронили рядом. Снежана от интервью с журналистом TUT.BY отказалась, ее отец задержан.

Источник:
10:51 23/12/2017






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