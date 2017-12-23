Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS iPhone Android Facebook Vkontakte Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2018 Шпиономания Реформа образования Дедовщина в армии Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Полтонны "левой" водки и коньяка из РФ нашли милиционеры в Минске

Сотрудники милиции обнаружили в Минске 500 литров нелегального алкоголя из России, сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД Мингорисполкома.



О продаже подозрительного спиртного на улице Корвата в правоохранительные органы поступила оперативная информация.

"Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 46-летнего директора столичной компании, занимающейся грузоперевозками", – сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что минчанин продавал знакомым алкоголь, доставленный из России, – всего изъяли 76 пятилитровых канистр водки и 24 канистры коньяка. По данным столичной милиции, общая стоимость полтонны нелегального алкоголя составила 2000 рублей.

В отношении гражданина был составлен протокол, ему за незаконную предпринимательскую деятельность грозит штраф в размере 2300 рублей.
10:55 23/12/2017






Загрузка...
Loading...


загружаются комментарии
Блоги
Артем Агафонов
От поражения 19 декабря оппозиция так и не...
Анатолий Лебедько
Cамые яркие события политического календаря
Владимир Подгол
Новая европейская ценность «мордобойный» стиль...
Павел Знавец
Водевиль от "бабы Лиды".(окончание)
Павел Севярынец
СТАГОДДЗЕ БХД. Аднаўленне партыі
Ольга Кравчук
Если мы уйдём отсюда - то оставим за собой...


Особое мнение


© 2005 - 2017 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё