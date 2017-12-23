О продаже подозрительного спиртного на улице Корвата в правоохранительные органы поступила оперативная информация.





"Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 46-летнего директора столичной компании, занимающейся грузоперевозками", – сказали в ГУВД.





Там также сообщили, что минчанин продавал знакомым алкоголь, доставленный из России, – всего изъяли 76 пятилитровых канистр водки и 24 канистры коньяка. По данным столичной милиции, общая стоимость полтонны нелегального алкоголя составила 2000 рублей.





В отношении гражданина был составлен протокол, ему за незаконную предпринимательскую деятельность грозит штраф в размере 2300 рублей.