Об этом сообщается на сайте Nature InFocus, передает Укринформ.





Фотографам удалось «поймать» погоню львицы за бородавочником, осьминога за охотой и похожие на северное сияние споры древесных грибов.





Мохаммад Мурад (Mohammad Murad) победил в категории "Портреты животных".













Приянка Рахут Митра (Priyanka Rahut Mitra) – в категории «Поведение животных».









Пратхамеш Гадекар (Prathamesh Ghadekar) – в категории «Креативная фотография природы».





Споры трутовика, растущего на старой деревянной колоде.









Лакшита Карунаратна (Lakshitha Karunarathna) – в категории «Дикие пейзажи и животные в среде обитания».













В категории «Проблемы сохранения природы» – Махисин Хан (Mahisin Khan).









Анага Мохан (Anagha Mohan), которой 15 лет, получила титул молодого фотографа.













Каждый год жюри присуждает одному из победителей категории звание «Фотография года». Но в этом году, впервые в истории конкурса, нет всеобщего победителя, поскольку жюри решило не присуждать главный приз.







