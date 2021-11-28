Nature inFocus выбрал лучшие снимки дикой природы
Ежегодный фотоконкурс Nature inFocus объявил победителей.
Об этом сообщается на сайте Nature InFocus, передает Укринформ.
Фотографам удалось «поймать» погоню львицы за бородавочником, осьминога за охотой и похожие на северное сияние споры древесных грибов.
Мохаммад Мурад (Mohammad Murad) победил в категории "Портреты животных".
Приянка Рахут Митра (Priyanka Rahut Mitra) – в категории «Поведение животных».
Пратхамеш Гадекар (Prathamesh Ghadekar) – в категории «Креативная фотография природы».
Споры трутовика, растущего на старой деревянной колоде.
Лакшита Карунаратна (Lakshitha Karunarathna) – в категории «Дикие пейзажи и животные в среде обитания».
В категории «Проблемы сохранения природы» – Махисин Хан (Mahisin Khan).
Анага Мохан (Anagha Mohan), которой 15 лет, получила титул молодого фотографа.
Каждый год жюри присуждает одному из победителей категории звание «Фотография года». Но в этом году, впервые в истории конкурса, нет всеобщего победителя, поскольку жюри решило не присуждать главный приз.
11:41 28/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение