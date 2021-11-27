Зимой модницам не хочется изменять своим правилам, а это значит, что холода — отличное время пощеголять в стильном пуховике. В то же время, важно помнить о сохранении здоровья, которым рисковать точно не нужно.





Когда наступают холода, многие модницы не могут разобраться в хитросплетениях рекомендаций модных экспертов. Ведь сегодня стилисты и дизайнеры предлагают такое количество моделей, что тяжело остановить выбор на том самом, единственном пуховике, который будет радовать всю зиму и, возможно, не один год. Но одним из ключевых трендов сезона зима 2021-22 оказался короткий пуховик. Так, обладая этим знанием, становится немного проще определиться с выбором единицы верхней одежды. Об этом пишет InStyle.





К слову, о том какой пуховик точно не стоит приобретать, Фокус уже писал. Нынче не в тренде слишком тесные пуховики, а также, пуховики с мехом и обилием декора. Зима 2021-22 делает ставку на элегантную лаконичность и комфортный оверсайз.





Конечно же, короткими пуховиками обзавелись уже все модные инфлюэнсеры и звезды, и, безусловно, они выглядят в них отлично. Однако, надевая подобную единицу верхней одежды, следует принимать во внимание, что лучше всего он смотрится с базовыми вещами и обувью на низком ходу, например, ботинками "челси".





Лучше всего короткий пуховик подходит девушкам-водителям, ведь именно короткая модель пуховика не сковывает движения и не мешает водить машину. Однако, в последние годы зимы не особо холодные, поэтому эффектный образ можно примерить любой моднице. Даже выбрав желанную модель, следует ее примерить. Не все модели коротких пуховиков универсальны и подходят далеко не всем типам фигуры.





Ультракороткий пуховик

Дебютный тренд в нашей подборке. Только в этом году эта модель пуховика стала появляться на подиумах в коллекциях ведущих дизайнеров.





Этот фасон идейно делает отсылку к модным кодам стиля 1990-х, который снова стал популярным. В тренде — короткие топы и прямые джинсы. Так что вполне логична актуализация укороченных пуховиков. Этот тренд зимы 2021-22 отлично сочетается со свободными джинсами и ботинками на рифленой подошве.





Пуховик-кимоно

Или как его называют "пуховик-халат". Особенность этой модели в том, что она обходится без застежки.





Его стоит просто запахнуть и зафиксировать поясом, как куртку для занятий карате. Это, пожалуй, самый элегантный фасон короткого пуховика для зимы. Он отлично сочетается с сапогами на каблуке и еще одним трендом сезона – трикотажным платьем.

Бархатный пуховик

Новинка сезона, которую вовсю популяризирует такая звезда, как Блейк Лайвли. Короткий пуховик из мягкого бархата, или вельвета, возможно, не слишком практичен в снегопад, зато выглядит элегантно, тем более, мягкие ткани очень актуальны в наступившем сезоне. Дизайнеры, так долго опасавшиеся бархата, сложного в пошиве и носке, этой зимой оторвались по полной.





Gucci, испокон веков, создают бархатные костюмы и платья. А в наступившем сезоне на подиумах появились модели бархатных пуховиков от ведущих модных домов. Впрочем, этот тренд далеко не новый, а слишком хорошо забытый старый. Ведь когда-то, в начале прошлого века дамы щеголяли в зимних пальто из бархата и меха, и выглядели шикарно даже в снежную погоду.

Пуховик с овчиной

Особую позицию среди трендов этого сезона занимают пуховики с овчиной. В прежние сезоны меховая отделка декорировала только капюшон и была пушистой..





Короткий мех овчины украшает рукава и карманы. Гибридные модели, которые сочетают в себе пуховик и дубленку – это удачный выбор на зиму. Кроме того, если вы осознанно отказываетесь от натурального меха, существует много моделей из искусственного.





Цветной пуховик

Этой зимой в моде яркие короткие пуховики. Причем, актуальны как модели в моноцвете, так и полосатые пуховики в стиле 1990-х.





Подобные модели выглядят эффектно и актуально, но стоит помнить, что они диктуют создавать образы в спортивном стиле, так что элегантные сапоги на каблуках и узкие юбки не смогут эффектно дополнить эту единицу верхней одежды.



