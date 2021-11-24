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"Игра в кальмара": исследование показало неожиданные результаты

"Южнокорейский сериал от Netflix побил уже множество рекордов в потоковом вещании.

"Игра в кальмара": исследование показало неожиданные результаты
Исследование показало, что прежде всего молодые люди в меньшей степени считают проблематичным изображение насилия", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Южнокорейский сериал набрал уже более 100 млн просмотров и занял первое место в чартах стриминговых сервисов во многих странах. Социальная сатира (...) уже давно просочилась в повседневную жизнь. Так, во многих школах и даже в детских садах дети не только разыгрывают "игры", показываемые в "Игре в кальмара", но порой и наказывают проигравших, избивая их. Это привело, в частности, к тому, что школы и детские сады призвали родителей не позволять своим детям смотреть сериал, в котором периодически показывают кровавые сцены. Психологи предупреждают, что это может привести к психологическим травмам. А на одну женщину в Южной Корее обрушилось множество звонков, потому что ее номер случайно был показан в "Игре в кальмара". Как сообщает сайт KBizoom, женщине уже пришлось удалить более 4 тыс. нежелательных звонков, а аккумулятор ее телефона не выдерживает частых звонков и сообщений и постоянно разряжается. Это заставило Netflix предложить женщине один миллион вон в качестве компенсации, что соответствует примерно 725 евро", - пишет издание.

"Институт исследования поколений в Аугсбурге предоставил Frankfurter Rundschau результаты большого опроса. В общей сложности 2025 человек попали в репрезентативную выборку и прошли опрос по различным критериям. Собранные таким образом данные показали отчасти неожиданные тенденции".

"Хотя около 93% респондентов считают "Игру в кальмара" "жестоким" сериалом, он набрал четыре звезды из пяти возможных. Чем моложе были респонденты, тем выше они оценивали сериал. В целом, молодое поколение, похоже, считает менее проблематичным изображение насилия в сериалах Netflix. Но есть и существенные различия между полами. В то время как 83% женщин старше 50 лет "полностью" согласились с утверждением о том, что сериал "Игра в кальмара" является "жестоким", с этим согласились только 40% мужчин того же возраста. В возрастной группе до 26 лет 69% женщин и 56% мужчин "полностью" согласились с этим утверждением", - передает FR.

"Дипломированный психолог Рюдигер Маас, руководитель Института исследования поколений, считает это укрепляющейся тенденцией: "В 2018 году в ходе исследования Generation Thinking мы уже выяснили, что в молодом возрасте отношение полов к чему-либо все больше становится схожим. Этот опрос также показал, что чем моложе респонденты, тем меньше разница в ответах между полами".

"Дальнейшие вопросы подтвердили, что прежде всего у старшего поколения "Игра в кальмара" ассоциируется с чем-то негативным. Так, 41% респондентов старше 50 лет заявили, что считают сериал Netflix "тяжелым". В возрастной группе от 40 до 49 лет с этим согласились 35%, в то время как среди молодых людей в возрасте от 27 до 39 лет и моложе 26 лет с этим согласились лишь около половины (17 и 18% соответственно)".

"По-видимому, в отношении медиапотребления жестокого контента произошла десенсибилизация, - заключает Маас, директор института. - Из-за раннего знакомства с цифровыми медиа молодые люди уже в раннем возрасте сталкиваются с большим количеством насилия в медиа, что может привести к их эмоциональному очерствению по отношению к таким сериалам". Но не только, отмечает эксперт: "Многие стремятся смотреть все более жестокий контент", - говорится в статье.


"В своем подавляющем большинстве все респонденты согласны с тем, что сериал "Игра в кальмара" не предназначен для детей, - отмечает издание. - 90% респондентов считают, что просмотр "Игры в кальмара" оказывает негативное влияние на детей. 66% считают подражание сериалу среди детей "очень проблематичным", только 30% говорят то же самое об игре с игрушечным оружием. Только 5% респондентов сказали, что родители должны разрешить своим детям смотреть "Игру в кальмара".

"Но и в этом вопросе наблюдаются большие различия между возрастными группами. В то время как около 80% людей старше 40 лет сказали, что дети станут бесчувственными от просмотра "Игры кальмаров", только 48% людей моложе 27 лет согласились с этим утверждением".

"Исследование показало еще один неожиданный результат. 93% респондентов указали, что не хотели бы сами участвовать в такой "игре", как "Игра в кальмара". Однако те же респонденты в подавляющем большинстве считают, что другие могли бы согласиться на участие в такой игре. В частности, 59% сказали, что люди могут "в реальности принять участие в такой "игре". Еще 23% отметили: "Да, но не в нашем обществе".

"Психолог Маас критически оценивает этот результат: "Мы наблюдаем здесь все более широкое расхождение. С одной стороны, люди нашего культурного круга никогда бы не стали принимать участие в такой "игре", как "Игра в кальмара", но при этом могут представить, что это будут делать другие. Другими словами: мы сами никогда бы не стали в таком участвовать, но нам нравится смотреть, как мучаются другие", - передает Frankfurter Rundschau.

перевод inopressa.ru
Frankfurter Rundschau 
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