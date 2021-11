...ля тех, кто хочет отвлечься от реального мира, декабрь обещает быть хитовым месяцем в плане выхода сериалов, которые беларусы давно ждали, и интересных новинок.





Обещают документалку про кино от режиссера «Бойцовского клуба», новый сезон «Ведьмака» и «Эмили в Париже» и, естественно, главный хит — продолжение «Секса в большом городе». Тhe-village.me рассказывает, какие сериалы нельзя ни в коем случае пропустить.





«Затерянные в космосе»

Lost in Space





3 СЕЗОН, С 1 ДЕКАБРЯ / NETFLIX













Напомним, в центре сериала, второй сезон которого вышел еще в 2019 году, семья ученых по фамилии Робинсон, которая отправилась в космос, чтобы колонизировать новую планету, потому что Земля стала не пригодна для жизни. Но в итоге по законам драмы их космический корабль потерпел крушение, а семья ученых попала в другое измерение, где всячески пыталась выжить, сталкиваясь с космическими трудностями и, конечно же, инопланетянами. В конце второго сезона дети и родители разделились: первые отправились на Альфа Центавру, но потерялись в космосе, а вторые — остались сражаться с андроидами, атаковавшими их корабль.





В финальном сезоне дети, оказавшись в ловушке на таинственной планете, возглавят других 97 молодых колонистов и, прежде чем эвакуироваться, «раскроют секреты, которые навсегда изменят их жизнь», — интригует Netflix. А родители будут пытаться воссоединиться с детьми, преодолевая другие космические трудности.





«Алекс Райдер»

Alex Rider





2 СЕЗОН, С 3 ДЕКАБРЯ / IMDB TV













Новый сезон «мессианских» приключений потомственного британского шпиона-подростка Алекса Райдера порадует тех, кто в глубине души симпатизирует теориям заговора. «Алекс Райдер» — это британский шпионский триллер, снятый по мотивам одноименной серии романов Энтони Горовица, но же — исполнительный продюсер сериала.





Второй сезон основан на четвертой книге серии романов — Алекс, не успев прийти в себя от прошлых приключений, возвращается в мир международного шпионажа после резонансного убийства. Ему предстоит разгадать зловещий политический заговор с глобальными последствиями и, похоже, в этом будет замешана видеоигра Feathered Serpent.





«Жизнь кино»

Voir





ПРЕМЬЕРА, 6 ДЕКАБРЯ / NETFLIX













«Видеть» — документальный сериал, спродюсированный режиссером «Бойцовского клуба» Дэвидом Финчером. Это сборник визуальных эссе, посвященных кинематографу, в который киноманы расскажут о моментах из известных фильмов, которые их поразили, изумили, ошеломили и навсегда изменили. Пока точно неизвестно, о каких именно фильмах будет идти речь в сериале. Но в трейлеры мелькают эпизоды почти всех известных фильмов за последние 70 лет, включая более современную классику — «Матрицу» и «Безумный Макс: Дорога ярости».





«Садовники»

Landscapers





ПРЕМЬЕРА, С 6 ДЕКАБРЯ / HBO, SKY













Сериал «Садовники» — это черная комедия, написанная Эдом Синклером и снятая режиссером Уиллом Шарпом. Главные роли в нем исполнили лауреатка «Оскара» Оливия Колман (жена Синклера) и номинант на премию «Эмми» Дэвид Тьюлис.





Мини-сериал основан на реальной истории и многочасовых интервью с непосредственными участниками событий. В центре сюжета — супружеская пара британцев Сьюзан и Крис Эдвардсы, которые убили и закапали в собственном саду престарелых родителей Сьюзен. Преступление оставалось не раскрытым много лет, а Сьюзен и Крис долгое время успешно поддерживали видимость того, что старики живы и здоровы, подделывали их документы и отправляли от их имени поздравительные открытки родственникам и друзьям.





«И просто так…»

And Just Like That…





ПРЕМЬЕРА, С 9 ДЕКАБРЯ / HBO MAX













«И просто так…» — это продолжение легендарного сериала «Секс в большом городе», которое уже все успели обсудить и покритиковать еще даже до выхода трейлера. В новом сериале появятся три героини «Секса в большом городе» — Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк, только лет им уже будет не 30, а 50. Несмотря на это женщины будут так же весело гулять по шумным улицам Нью-Йорка, обсуждая моду и личную жизнь друг друга. Ким Кэтролл (Саманту) в новом сериале заменит небинарный человек Сара Рамирес.





«Ведьмак»

The Witcher





2 СЕЗОН, С 17 ДЕКАБРЯ / NETFLIX













Шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич пообещал в новом сезоне прямолинейную историю с минимум флешбэков, в центре которой — отношения между ведьмаком Геральтом и принцессой Цири, связанных Предназначением. Как и в первом сезоне, не обойдется без конфликтов между людьми и нелюдьми, но кроме уже знакомых эльфов и дриад в фильме появятся новые персонажи — краснолюды, низушки и другие расы Континента.





Вероятно, одним из основных мест действия во втором сезоне станет Каэр Морхен — горная крепость, в которой на протяжении нескольких сотен лет производили и обучали ведьмаков. Именно там Геральт будет скрывать Цири. Кстати, как утверждает Netflix, для съемок команда переехала в Великобританию, в деревню Арборфилд и построила целый городок.





«Станция 11»

Station Eleven





ПРЕМЬЕРА, С 16 ДЕКАБРЯ / НВО













Когда Эмили Сент-Джон Мандел писала в 2014 году свой постапокалиптический роман о жизни в мире, который опустошила пандемия гриппа, она и не предполагала, что теперь сюжет будет ощущаться не таким уж фантастическим.





Действие сериала происходит в недалеком постапокалиптическом будущем, после того как внушительная часть людей умерла от гриппа, а выжившие пытаются построить все заново. Главная героиня — девушка по имени Кирстен, которая состоит в театральной труппе шекспировских актеров, которые путешествовали и однажды приезжают в город, которым правит самопровозглашенный пророк.





«Эмили в Париже»

Emily in Paris





2 СЕЗОН, С 22 ДЕКАБРЯ / NETFLIX













Сериал «Эмили в Париже» стал одним из главных хитов на Netflix в прошлом году и взял две номинации на премию «Эмми», хотя критики обвиняли создателя сериала Даррена Стара в том, что Париж в фильме получился чересчур стереотипным. По его словам, второй сезон будет «гораздо сильнее первого», а исполнительница главной роли Лили Коллинз невероятно выросла во время съемок проекта.





В тизере главные герои сериала произносят фразу deux, намекая, что американка Эмили Купер останется в Париже, и будет дальше учить французский, погружаться в маркетинг и знакомиться с французскими мужчинами.





«Книга Бобы Фетта»

The Book of Boba Fett





ПРЕМЬЕРА, С 29 ДЕКАБРЯ / DISNEY+













Любители «Звездных войн» получат новогодний подарок в виде спин-офф шоу о самом известном мандалорце, Бобе Фетте, который не погиб после того, как Хан Соло столкнул его в пасть сарлакку в Star Wars. Роль Боба Фетта сыграет известный по «Звездным войнам» новозеландский актер Темуэра Моррисон, а элитную наемницу и убийцу Феннек Шанд — американская актриса Минг-На Вен, которая играла одну из ведущих ролей в сериале «Агенты «Щ.И.Т.» по комиксам Marvel. Сценарий для нового сериала написал сам Джордж Лукас.





Боба Фетт попытается найти и расправиться со всеми, кто раньше поддерживал Империю. Чтобы увеличить шансы достичь этой цели, Боба вместе со своей напарницей попробует заполучить мандалорские доспехи. Чтобы узнать, что из этой затеи получится, смотрите сериал. Создатели обещают уложиться в 7 серий.