Как пишет издание, эти места были условно разделены на пять категорий – природа, приключения, экологичность, культура и история, а также семья. Кроме того, в этом году в рейтинг попал ряд объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в честь его 50-летия.





«Во многих отношениях пандемия предоставила путешественникам и сообществам по всему миру возможность поразмыслить и переосмыслить то, как мы исследуем мир. В списке Nat Geo подобрал места, которые отличаются от привычных, которые новы и вдохновляют при их посещении иначе взглянуть на мир», - сказал исполнительный редактор National Geographic Travel Джордж Стоун.





Лучшие места для наслаждения природой в 2022 году по версии National Geographic:





- Озеро Байкал, Россия









- Природные заповедники, Намибия









- Зеленые леса в штате Виктория, Австралия









- Тропические леса, Белиз









- Наблюдение за звездами на севере штата Минесота, США









Лучшие места для приключений в 2022 году по версии National Geographic:





- Скалолазание на просторах бассейна Арапахо в штате Колорадо, США









- Дайвинг, Палау









- Новый велосипедный маршрут вдоль реки Сена, Франция









- Хайкинг в провинции Нью-Брансуик, Канада









- Рафтинг от Карибского бассейна до Тихого океана, Коста-Рика









Лучшие экологичные места в 2022 году по версии National Geographic:





- Национальный парк Ясуни, Эквадор









- Чиманимани, Мозамбик









- Рурская долина, Германия









- Ущелье реки Колумбия в штатах Орегон и Вашингтон, США









- Город Лодзь, Польша









Лучшие места для культуры и истории в 2022 году по версии National Geographic:





- Гора Цзинмай, Китай





- Хоккайдо, Япония









- Остров Прочида, Италия









- Атланта, США









- Аллея жестяных сковородок в Лондоне, Англия





Лучшие места для семейного отдыха в 2022 году по версии National Geographic:





- Ликия, Турция









- Гранада, Испания









- Восточное побережье штата Мэриленд, США





- Река Дунай, охватывающая 10 стран (Германия, Австрия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Сербия, Румыния, Болгария, Молдова и Украина)









- Остров Бонайре в Карибском море, заморская территория Нидерландов



