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Эксперты моды назвали самый трендовый цвет сезона. Он есть в вашем гардеробе?

Этому цвету отдают предпочтение все больше знаменитостей.

Эксперты моды назвали самый трендовый цвет сезона. Он есть в вашем гардеробе?
Фото: thesun.co.uk
Журналисты издания The Sun решили исследовать, какому цвету отдают предпочтение знаменитости, часто появляющиеся на публике. Они просмотрели множество фотографий, видео, причем, не только моделей, блогеров, но и членов королевской семьи, и определили цвет, которому они чаще отдавали предпочтение в 2021.
 
Оказалось, пишет Blizko.by, что публичные люди все чаще отдают предпочтение одежде бежевого, коричневого и кремового цветов. 

Их вывод также подтвердили эксперты моды, указав, что данные цвета позволяют выглядеть их владельцам  дорого, презентабельно и стильно. 
 
Так, модель из Великобритании Эбби Клэнси (Abbey Clancy) была замечена журналистами в карамельном кроп-топе, коричневых джинсах, светлом тренче и белых кроссовках. 
 
Кейт Миддлтон выходила в свет в бежевых брюках, в пальто и туфлях цвета капучино.
 
Телеведущая Аманда Холден гуляла по Лондону в вязаном костюме с бежевой сумкой в руках.
 
 
Источник: Надежда Гречка
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