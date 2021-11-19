Журналисты издания The Sun решили исследовать, какому цвету отдают предпочтение знаменитости, часто появляющиеся на публике. Они просмотрели множество фотографий, видео, причем, не только моделей, блогеров, но и членов королевской семьи, и определили цвет, которому они чаще отдавали предпочтение в 2021.

Оказалось, пишет Blizko.by, что публичные люди все чаще отдают предпочтение одежде бежевого, коричневого и кремового цветов.





Их вывод также подтвердили эксперты моды, указав, что данные цвета позволяют выглядеть их владельцам дорого, презентабельно и стильно.

Так, модель из Великобритании Эбби Клэнси (Abbey Clancy) была замечена журналистами в карамельном кроп-топе, коричневых джинсах, светлом тренче и белых кроссовках.

Кейт Миддлтон выходила в свет в бежевых брюках, в пальто и туфлях цвета капучино.

Телеведущая Аманда Холден гуляла по Лондону в вязаном костюме с бежевой сумкой в руках.











