



Genesis G70









Office Life сделал подборку вариантов, за которыми есть смысл ехать к соседям, и попробовал узнать, стоит ли ждать их появления в наших салонах.

На самом деле, обделена Беларусь не так уж и сильно и в основном теми моделями, которые еще только вышли или выходят на российский рынок или возвращаются на него, как тот же Volkswagen Golf. Но есть и то, что пока невозможно найти у наших дилеров.





Genesis и в России-то только в этом году появился как отдельный бренд (когда-то это была просто премиальная линейка Hyundai). Поэтому до нас он если и доберется, то позже. Когда? Этого, к сожалению, пока не знают даже белорусские дилеры Hyundai.





Правда, и в российских салонах пока нет «живьем» нового кроссовера GV70 и обновленного седана G70. Терпением предстоит запастись и белорусам. Хотя бы потому, что ввиду своей премиальности продаваться эти автомобили должны в отдельных шоурумах, а не рядом с обычными Hyundai.





Нет у нас и Elantra — мирового бестселлера Hyundai. Как нам рассказали в «Хёндэ АвтоГрад», для Беларуси он все же дороговат. На ценовую политику и сроки поставок влияет география производства. В России продается Elantra, собранная на калининградском «Автоторе», Беларусь же импортирует автомобили Hyundai казахского завода (Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы). К тому же седаны европейского C-класса стреми ельно теряют популярность, и выводить на рынок модель с туманными перспективами было бы неразумно. Это вам не доступные и понятные белорусам Accent или Creta.





Зато все ясно с большим кроссовером Hyundai Palisade. Он в Беларуси официально появится в начале 2022 года.





KIA

Kia Telluride. Фото: KIA





А вот с «братом» Hyundai Palisade — Kia Telluride — ясности меньше. Ни сроков его возможного появления в Беларуси, ни тем более цен пока не знают даже дилеры. Впрочем, и точные российские цены на него пока не объявлены, а в таблице внизу приведены ожидаемые. При этом у минивэна Carnival больше шансов выйти на белорусский рынок, но, опять же, никакой конкретики по этому поводу нет. Надеемся и ждем.





CADILLAC

Cadillac XT4. Фото: ironhorse.ru





Казалось бы, кроссоверы любят все, причем всех форм и размеров. И автомобили Cadillac, которые в Беларуси продает компания «Мультимоторс», как раз ими и представлены. Но только двумя — большим Escalade и среднеразмерным XT6. А вот новый младший XT4 у нас на постоянной основе не представлен, и едва ли будет, причем именно по причине его невысокой популярности. Однако, как отметили в «Мультимоторсе», под заказ его вам все же привезут.





VOLKSWAGEN

Volkswagen Passat Alltrack. Фото: ironhorse.ru





Продается в России и универсал Passat Alltrack, и даже новый Golf вернулся недавно на российский рынок. Но последний если и появится у нас, то только через три года и уже после обновления. Тех же, кому нравится Passat Alltrack и кто хочет его приобрести, порадовать нечем — его у нас не будет.





INFINITI

Infiniti Q60. Фото: pexels.com





Официального дилера Infiniti в Беларуси нет, есть лишь официальный сервис. Автоцентр «ДрайвМоторс», что на Долгиновском тракте, во всяком случае, именует себя именно так.





Мы, правда, обрадовались было, когда нашли сайт компании New Motors — агентства по подбору и доставке новых автомобилей из России. Обрадовались потому, что обнаружили в списке доступных к заказу моделей не только продающиеся в России кроссоверы QX50, QX55, QX60 и QX80, но и седан Q50 и купе Q60. Однако дозвониться по указанным номерам не удалось.





Модель автомобиля Цена базовой версии в России

(в долларах по курсу на 15 ноября 2021 года)

Genesis G70 42 873

Genesis G80 56 357

Genesis GV70 58 362

Genesis GV80 69 427

Genesis G90/G90L 96 464/116 933

Hyundai Elantra 20 809

Hyundai Palisade 50 346

Kia Telluride 34 588

Kia Carnival 38 737

Cadillac XT4 47 869

Volkswagen Golf 35 390

Volkswagen Passat Alltrack 51 148

Infiniti QX50 50 775

Infiniti QX55 57 692

Infiniti QX60 49 460

Infiniti QX80 93 179