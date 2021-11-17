Гастрофест — это серия гастрономических фестивалей. У всех фестивалей разная тема, но одна механика, пишет Телеграф. Заведения предлагают свои лучшие сеты по фиксированной цене в определенный отрезок времени.





BackDoor Bar

ул. Октябрьская, 16/3









Общий вес 1735 г. Суп на говяжьем и курином бульоне с перцем, сельдереем, рисом, луком и томатами, грязный рис, бургер с говядиной, сэндвич «Пу Бой», креветочные чипсы с муссом из подкопченной семги, кукурузные пышки.





Pinky Bandinsky

ул. Комсомольская, 13а









Общий вес 1700 г. Чесночный хлеб, салат цезарь с анчоусами и беконом, баклажан пармезан, сицилийский рыбный суп, хот-дог с митболами, бургер, спагетти и цыпленок пармезан, Penne alla vodka, канноли.





«Чайный Пьяница»

ул. Интернациональная, 25а









Общий вес 1240 г. Комбуча из кислой вишни с лимонной вербеной, спринг-ролл с филе тунца, свежими овощами и соусом гамадари, хумус с печеной свеклой и жареными корнеплодами, фунчоза, маринованный и глазированный в остро-сладком соусе цыпленок «корнишон» с фруктами кимчи, панакота из сливок со свежим базиликом, соусом из киви, мяты с молочными чипсами.



FriendsFish

ул. Петра Мстиславца, 18









Общий вес 1260 г. Филадельфия каппа, пад си у, том ям с камчатским крабом, банан в кляре с мороженым, паштет из лосося, креветок с соусом.





«Княжеский двор»

ул. Красноармейская, 2









Общий вес 1120 г. Улитка виноградная, грудинка соленая, мясной рулет из свиной шеи, квашеная капуста, соленый огурец, суп из квашеной капусты с грибами, пячисто из свиного окорока с соусом, драники, квасолиха, перепечки.





Chef Arts

пр. Победителей, 84; ул. Притыцкого, 93









Общий вес 1100 г. Морковный хумус с крабовым маслом и орехами, поке с лососем и тунцом, четыре ролла «Голубая лагуна», четыре ролла «Солнечная филадельфия», соевый соус, тигровые креветки и мидии, десерт из бельгийского шоколада с миндальным грильяжем и малиновым кули.





Ресторан «Тифлисъ»

ул. Толбухина, 3; пр. Победителей, 84









Общий вес 1240 г. Грузинский хлеб шоти, отборные шампиньоны, запеченные с сыром сулугуни в печи, национальное грузинское блюдо из отварных овощей пхали, хрустящие чебуреки с картофелем и грибами, кабаби из птицы и свинины, запеченные с грузинскими специями и луком, шашлык из свиных ребрышек, хачапури на шампуре, стручковая фасоль.





Ресторан EVO

ул. Максима Богдановича, 155в









Общий вес 940 г. Норвежский лосось со шпинатом, огурцом и лаймовой заправкой, тартар из оленя с соусом из печеного яблока, клюквой и трюфельным хлебом, подкопченная форель с мидиями, воздушным пюре и соусом из белого вина, рисовый пудинг с лепестками миндаля и бальзамической клубникой.





«Наша пивная»

ул. Сухаревская, 33









Общий вес 1350 г. Макрель по-бамбергски, вареная говядина со свеклой и соусом, айнтопф из немецких колбасок, говядина на гриле, омлет с яблоками, карамелью, миндальной стружкой, яблочным муссом, мороженым.





Clever Rock Pub

ул. Берсона, 14; ул. Гикало, 5









Общий вес 1300 г. Два бургера, шесть тако с тремя вкусами, кукуруза в чесночной глазури и панировке из кукурузных чипсов, начос с томатным соусом, сыром моцарелла, соусом спайси, сальсой, зеленью и лаймом, картофельные крискаты в панировке из специй.





Cafe Prime Time

ул. Сурганова, 41









Общий вес 1345 г. Кукурузный суп с крутонами, бифштекс из тунца с бататом, пита с коул-слоу и сыром, куриные шашлыки с ананасами, поке с креветками, десерт кокосовый с манго.





«Гости»

пр. Независимости, 25









Общий вес 1400 г. Оливье по-барски с говяжьим языком, соленым огурцом и бородинскими гренками, с маслом и копченой солью, сельдь под шубой с антоновкой и домашним майонезом, бутерброды со шпротами, свежим огурцом и чесночным айоли, заливное с раковыми шейками и вареным раком, карп, фаршированный овощами и лососем.





Italiano!

ул. Октябрьская, 19









Общий вес 1140 г. Камамбер, запеченный с «прошутто крудо», с легким салатом и чиабаттой, аранчини с пармой, баклажаны с творогом и мягким сыром, спагетти с тунцом и вонголе, капоната.





«Невинный бар»

пр. Независимости, 71









Общий вес 1320 г. Хоспер-ролл с тунцом, мейзмен с цыпленком и трюфельным крем-чизом, донбури с говядиной и древесными грибами, тартар из говядины с соусом ментайко и креветочными чипсами, чизкейк с муссом клубника-личи.





«Друзья»

ул. Кульман, 40









Общий вес 1500 г. Баварский сырный паштет «Обацда» из камамбера и паприки, брецель с солью, картофельные оладьи «Райбекухен» с лососем, яблочным муссом, мускатным орехом и грибной пастой с трюфелем, суп с блинчиками, шукрут с томленой кислой капустой и колбасками, говядиной и свиными ребрышками, омлет «Кайзершмаррн».





«IL Патио»

пр. Независимости, 22









Общий вес 1215 г. Салат с печеной тыквой, фета и цитрусовой заправкой, паппарделле помодоро с каперсами, томатный суп с мидиями и пармезаном, чизкейк с домашними бискотти, картофельные ньокки с говяжьими щечками.





Ресторан «101»

ул. Городской Вал, 12/1









Общий вес 1300 г. Пудинг с ростбифом и ягодным соусом, рыбные чипсы, соус тартар, густой шотландский суп с копченой белой рыбой, «Шотландское яйцо», жареная овсянка с луком и специями, десерт из смеси взбитых сливок, виски, меда, ягод и обжаренных овсяных хлопьев с орехами.





Ресторан DOM

ул. Революционная, 26









Общий вес 1100 г. Щупальца кальмара в темпуре с хреном и устричным айоли, похлебка с местным хлебом и маринованной олениной, нерка горячего копчения с картофельным пюре, тыквой и рыбным демигласом, томленая телячья шея в брусничной глазури с запеченными корнеплодами и грибами.





WOOGLY

ул. Октябрьская, 19









Общий вес 1100 г. Тапасы с разнообразными начинками, паэлья с морепродуктами, осьминоги бэйби по-галисийски, десерт «Туррон».



Ресторан «Чумацький Шлях»

ул. Мясникова, 34









Общий вес 1738 г. Сыровяленая свиная вырезка, подкопченная свинина в маринаде из свеклы, сладкого лука, чеснока и карпатских трав, куриные колбаски, котлеты из птицы, тушеная квашеная капуста, картофельные клецки и дольки, соленые огурцы, маринованные грибы, булочка с маком и сиропом, хрен, чеснок, лук, грибной соус и зелень.





Ресторан «Заслонаў»

аг. Ждановичи, ул. Звездная, 19а









Общий вес 1085 г. Амисбуш от шефа: брускетта с печеным кабачком, нисуаз мини-амисбуш, профитроль с конфи, закуска с паштетом фуа-гра и яблоками, суп вишисуаз, беф бургуньон, смородиновый рулет.







