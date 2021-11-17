+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Все по 32 BYN, но кг разные. Что и где можно съесть и выпить на новом «Гастрофесте»?

С 18 ноября по 5 декабря в Беларуси, во всех областных городах, пройдет очередной гастрономический фестиваль «Гастрофест». Вот где и чем можно порадовать себя и свой желудок за 32 белорусских рубля в Минске.

Все по 32 BYN, но кг разные. Что и где можно съесть и выпить на новом «Гастрофесте»?

Гастрофест — это серия гастрономических фестивалей. У всех фестивалей разная тема, но одна механика, пишет Телеграф. Заведения предлагают свои лучшие сеты по фиксированной цене в определенный отрезок времени.


BackDoor Bar

ул. Октябрьская, 16/3


Общий вес 1735 г. Суп на говяжьем и курином бульоне с перцем, сельдереем, рисом, луком и томатами, грязный рис, бургер с говядиной, сэндвич «Пу Бой», креветочные чипсы с муссом из подкопченной семги, кукурузные пышки.

Pinky Bandinsky

ул. Комсомольская, 13а


Общий вес 1700 г. Чесночный хлеб, салат цезарь с анчоусами и беконом, баклажан пармезан, сицилийский рыбный суп, хот-дог с митболами, бургер, спагетти и цыпленок пармезан, Penne alla vodka, канноли.

«Чайный Пьяница»

ул. Интернациональная, 25а


Общий вес 1240 г. Комбуча из кислой вишни с лимонной вербеной, спринг-ролл с филе тунца, свежими овощами и соусом гамадари, хумус с печеной свеклой и жареными корнеплодами, фунчоза, маринованный и глазированный в остро-сладком соусе цыпленок «корнишон» с фруктами кимчи, панакота из сливок со свежим базиликом, соусом из киви, мяты с молочными чипсами.


FriendsFish

ул. Петра Мстиславца, 18


Общий вес 1260 г. Филадельфия каппа, пад си у, том ям с камчатским крабом, банан в кляре с мороженым, паштет из лосося, креветок с соусом.

«Княжеский двор»

ул. Красноармейская, 2


Общий вес 1120 г. Улитка виноградная, грудинка соленая, мясной рулет из свиной шеи, квашеная капуста, соленый огурец, суп из квашеной капусты с грибами, пячисто из свиного окорока с соусом, драники, квасолиха, перепечки.

Chef Arts

пр. Победителей, 84; ул. Притыцкого, 93


Общий вес 1100 г. Морковный хумус с крабовым маслом и орехами, поке с лососем и тунцом, четыре ролла «Голубая лагуна», четыре ролла «Солнечная филадельфия», соевый соус, тигровые креветки и мидии, десерт из бельгийского шоколада с миндальным грильяжем и малиновым кули.

Ресторан «Тифлисъ»

ул. Толбухина, 3; пр. Победителей, 84


Общий вес 1240 г. Грузинский хлеб шоти, отборные шампиньоны, запеченные с сыром сулугуни в печи, национальное грузинское блюдо из отварных овощей пхали, хрустящие чебуреки с картофелем и грибами, кабаби из птицы и свинины, запеченные с грузинскими специями и луком, шашлык из свиных ребрышек, хачапури на шампуре, стручковая фасоль.

Ресторан EVO

ул. Максима Богдановича, 155в


Общий вес 940 г. Норвежский лосось со шпинатом, огурцом и лаймовой заправкой, тартар из оленя с соусом из печеного яблока, клюквой и трюфельным хлебом, подкопченная форель с мидиями, воздушным пюре и соусом из белого вина, рисовый пудинг с лепестками миндаля и бальзамической клубникой.

«Наша пивная»

ул. Сухаревская, 33


Общий вес 1350 г. Макрель по-бамбергски, вареная говядина со свеклой и соусом, айнтопф из немецких колбасок, говядина на гриле, омлет с яблоками, карамелью, миндальной стружкой, яблочным муссом, мороженым.

Clever Rock Pub

ул. Берсона, 14; ул. Гикало, 5


Общий вес 1300 г. Два бургера, шесть тако с тремя вкусами, кукуруза в чесночной глазури и панировке из кукурузных чипсов, начос с томатным соусом, сыром моцарелла, соусом спайси, сальсой, зеленью и лаймом, картофельные крискаты в панировке из специй.

Cafe Prime Time

ул. Сурганова, 41


Общий вес 1345 г. Кукурузный суп с крутонами, бифштекс из тунца с бататом, пита с коул-слоу и сыром, куриные шашлыки с ананасами, поке с креветками, десерт кокосовый с манго.

 «Гости»

пр. Независимости, 25


Общий вес 1400 г. Оливье по-барски с говяжьим языком, соленым огурцом и бородинскими гренками, с маслом и копченой солью, сельдь под шубой с антоновкой и домашним майонезом, бутерброды со шпротами, свежим огурцом и чесночным айоли, заливное с раковыми шейками и вареным раком, карп, фаршированный овощами и лососем.

Italiano!

ул. Октябрьская, 19


Общий вес 1140 г. Камамбер, запеченный с «прошутто крудо», с легким салатом и чиабаттой, аранчини с пармой, баклажаны с творогом и мягким сыром, спагетти с тунцом и вонголе, капоната.

«Невинный бар»

пр. Независимости, 71


Общий вес 1320 г. Хоспер-ролл с тунцом, мейзмен с цыпленком и трюфельным крем-чизом, донбури с говядиной и древесными грибами, тартар из говядины с соусом ментайко и креветочными чипсами, чизкейк с муссом клубника-личи.

«Друзья»

ул. Кульман, 40


Общий вес 1500 г. Баварский сырный паштет «Обацда» из камамбера и паприки, брецель с солью, картофельные оладьи «Райбекухен» с лососем, яблочным муссом, мускатным орехом и грибной пастой с трюфелем, суп с блинчиками, шукрут с томленой кислой капустой и колбасками, говядиной и свиными ребрышками, омлет «Кайзершмаррн».

«IL Патио»

пр. Независимости, 22


Общий вес 1215 г. Салат с печеной тыквой, фета и цитрусовой заправкой, паппарделле помодоро с каперсами, томатный суп с мидиями и пармезаном, чизкейк с домашними бискотти, картофельные ньокки с говяжьими щечками.

Ресторан «101»

ул. Городской Вал, 12/1


Общий вес 1300 г. Пудинг с ростбифом и ягодным соусом, рыбные чипсы, соус тартар, густой шотландский суп с копченой белой рыбой, «Шотландское яйцо», жареная овсянка с луком и специями, десерт из смеси взбитых сливок, виски, меда, ягод и обжаренных овсяных хлопьев с орехами.

Ресторан DOM

ул. Революционная, 26


Общий вес 1100 г. Щупальца кальмара в темпуре с хреном и устричным айоли, похлебка с местным хлебом и маринованной олениной, нерка горячего копчения с картофельным пюре, тыквой и рыбным демигласом, томленая телячья шея в брусничной глазури с запеченными корнеплодами и грибами.

WOOGLY

ул. Октябрьская, 19


Общий вес 1100 г. Тапасы с разнообразными начинками, паэлья с морепродуктами, осьминоги бэйби по-галисийски, десерт «Туррон».


Ресторан «Чумацький Шлях»

ул. Мясникова, 34


Общий вес 1738 г. Сыровяленая свиная вырезка, подкопченная свинина в маринаде из свеклы, сладкого лука, чеснока и карпатских трав, куриные колбаски, котлеты из птицы, тушеная квашеная капуста, картофельные клецки и дольки, соленые огурцы, маринованные грибы, булочка с маком и сиропом, хрен, чеснок, лук, грибной соус и зелень.

Ресторан «Заслонаў»

аг. Ждановичи, ул. Звездная, 19а


Общий вес 1085 г. Амисбуш от шефа: брускетта с печеным кабачком, нисуаз мини-амисбуш, профитроль с конфи, закуска с паштетом фуа-гра и яблоками, суп вишисуаз, беф бургуньон, смородиновый рулет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]