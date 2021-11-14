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Вложение в черный день. Швейцарские часы, которые получили самые престижные награды

В Женеве уже в 20-й раз прошла церемония награждения лучших часов года — Гран-при высокого часового искусства.

Вложение в черный день. Швейцарские часы, которые получили самые престижные награды
Часы Tambour carpe diem: нижняя челюсть черепа опускается вниз и открывает знаменитую надпись "Помни о смерти"
В швейцарской часовой индустрии это, наверное, самая престижная награда, которая отмечает мастерство и креативность современных часовых компаний. Традиционно в ней участвуют как солидные бренды со столетней историей, таким образом подтверждающие свою репутацию на рынке, так и молодые часовые марки, для которых Гран-при — способ заявить о себе, пишет Фокус. В этом году Женевский Гран-при присуждали часам в 19 номинациях, часть которых постоянна, а часть меняется.

Главные награды Гран-при — "Золотая стрелка" (самые лучшие часы) и "Маленькая стрелка" — лучшие часы в ценовой нише от 3,5 тыс. швейцарских франков до 10 тыс ($3,8–11 тыс.). Всегда присуждают лауреатов в категориях лучших мужских и женских часов — как обычных, так и усложненных. Есть и сменные категории. В этом году, к примеру, специальный приз жюри получила Дубайская часовая неделя, ставшая влиятельным мероприятием на ближневосточном рынке.

Гран-при высокого часового искусства в Женеве. Фото: пресс-служба Grand Prix d’Horlogerie de Genève

Для аудитории поклонников механических часов Женевский Гран-при — хороший повод присмотреться и прицениться к лучшим часам. Ведь, несмотря на пандемические карантины и провал в продажах в 2020-м, часовая индустрия восстанавливается. По статистике Федерации швейцарской часовой промышленности, в сентябре этого года экспорт часов превысил допандемийные показатели 2019 года, а к концу 2023-го эксперты прогнозируют 25% роста. Больше всего пандемия сказалась на продажах часов в самой низкой ценовой категории — до 3 тыс. швейцарских франков, в то время как более дорогие механические часы продаются хорошо: как эксперты, так и представители часовой индустрии отмечают, что эти модели привлекают еще больше внимания как инвестиция. В последние два года происходит бум продаж на часовых аукционах и ресурсах, где продают бывшие в употреблении часы.

"Сейчас гораздо больше людей называют себя коллекционерами и фанатами часов, чем было еще пару лет назад", — говорит Тоби Бейтман, исполнительный директор Hodinkee, популярного американского сайта о часах.

 
Митио Каку , американский физик-теоретик

"Ничего не имею против банковских инвестиций, но это скорее массаж денег, а не их делание"

Bulgari: Золотая стрелка
Лауреат: Bulgari, Octo Finissimo $62,5 тыс.

Толщина корпуса Octo Finissimo от Bulgari составляет 5,8 мм

В этом году главную награду Женевского Гран-при получила марка Bulgari — это первое важное признание ее работы в нише часовой механики. Bulgari изначально является ювелирным брендом, однако с начала 2010-х активно развивает часовое направление и ставит амбициозные цели. Итальянцы решили покорить одну из наиболее конкурентных сфер часовой механики — создание ультратонких часов. Это дело трудное, особенно если механизм усложнен различными функциями, а добавление дополнительных узлов и деталей неизбежно его утолщает.

В последние годы Bulgari выходила на рынок с тонкими часами с добавлением разных усложнений, а в этом году выпустила вечный календарь. Такое усложнение показывает различные календарные данные: дату, дни недели, месяцы, високосные и обычные годы. Толщина корпуса Octo Finissimo составляет 5,8 мм, притом что в механическом калибре — 408 деталей. Помимо того, у модели особенная современная эстетика: крупный корпус с матовой отделкой и характерный двухмерный дизайн циферблата. 

Tudor Black Bay Ceramic: Маленькая стрелка
Лауреат: Tudor, Black Bay Ceramic $4,9 тыс.

Часы Black Bay Ceramic — модель из исторической коллекции Black Bay

Швейцарские механические часы ассоциируются прежде всего с очень дорогими сложными моделями, однако часовые компании доказывают, что можно делать качественную механику и по умеренным ценам. Лучшее доказательство тому — бренд Tudor с демократичной ценовой политикой. При этом Tudor — "младший брат" компании Rolex, входящей в "большую четверку" самых крупных и престижных часовых брендов. Но не только в престиже дело — часы Tudor изготавливаются на том же производстве, что и "Ролексы", с теми же стандартами и обязательной сертификацией качества механизмов. Поэтому Tudor — один из завсегдатаев Женевского Гран-при и регулярно получает награды.

В этом году марка стала лауреатом за модель из исторической коллекции Black Bay — эти спортивные часы для глубоководных погружений изготавливаются с 1969 года и до сих пор имеют характерный ретродизайн корпуса и циферблата. В то же время компания сделала новинку более современной за счет керамики — высокотехнологичного прочного материала, с которым часовые марки активно экспериментируют.

Louis Vuitton: приз за смелость
Лауреат: Louis Vuitton, Tambour Carpe Diem $510 тыс.


После нажатия кнопки голова змеи начинает двигаться и показывает время во лбу черепа

Модный бренд Louis Vuitton как минимум десять лет стремится попасть в круг авторитетных часовых марок. Для этого нужны собственные оригинальные разработки в механике, потому в 2011-м французы купили конструкторское бюро La Fabrique du Temps, у основателей которого, Мишеля Наваса и Энрико Барбазини, высокая репутация как независимых талантливых часовщиков. В этом году они выпустили действительно смелую модель Louis Vuitton, имеющую заоблачную цену. Дороговизна объясняется тем, что часы выполнены в единственном экземпляре и на их разработку и изготовление понадобилось два года.
 
Навас и Барбазини создали механизм, показывающий время без стрелок и только при нажатии специальной кнопки, и снабдили часы автоматоном — это движущаяся фигурка, часовщики изготавливают такие, начиная с XVII века. В модели Tambour Carpe Diem таких фигурок несколько: после нажатия кнопки голова змеи начинает двигаться и показывает время во лбу черепа, хвост отображает минуты в левой части циферблата, а нижняя челюсть черепа опускается вниз и открывает знаменитую надпись "Помни о смерти".

Piaget: часы для леди
Лауреат: Piaget, Limelight Gala Precious Rainbow $108,5 тыс.


Часы Limelight gala precious rainbow. Корпус, браслет и циферблат модели выполнены из розового золота и отделаны ручной гравировкой

С чем у швейцарских часовых марок дела обстоят похуже, так это с выпуском женских моделей. Их создают в большом количестве, но подход часовщиков довольно односторонний. Для женщин, ныне составляющих половину покупателей механических часов, выпускают либо демонстративно ювелирные модели, либо уменьшенные копии мужских, не особенно заботясь о потребностях и вкусах аудитории.

Такую политику наглядно демонстрирует нынешний лауреат Женевского Гран-при — часы из коллекции Limelight Gala бренда Piaget. Корпус, браслет и циферблат модели выполнены из розового золота и отделаны ручной гравировкой. По ободку корпуса и асимметричным ушкам часов идет ряд драгоценных камней, сапфиров и цаворитов, подобранных в радужных переходах цвета. При этом часы получили Гран-при в категории "женские часы", что обычно подразумевает повседневные модели. Однако такую богато отделанную модель каждый день не наденешь.


 
Источник: Галина Ковальчук
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