Предприниматели, сдающие недвижимость в краткосрочную аренду, говорят, что этот год — нетипичный: уже ноябрь — а предложений все еще много. Хотя обычно хорошие варианты разбирают уже в октябре.





Office Life разбирался, за сколько сегодня можно снять коттедж или квартиру на новогоднюю ночь.





Цены на аренду коттеджей по сравнению с прошлыми годами практически не изменились, говорят игроки рынка. Мол, ни для кого их задирать — белорусы боятся ковида, а иностранных туристов почти не стало. По данным Белстата, туристический трафик извне в прошлом, 2020 году снизился ровно в три раза по сравнению с 2017-2019 годами. За весь прошлый год к нам приехали 3,6 млн человек (2,9 млн — из стран СНГ, абсолютное большинство — из России). Данных по 2021 году еще нет.





— Конечно, на рынке краткосрочной аренды больше всего сказалось серьезное сокращение количества россиян, которые несколько лет подряд с радостью приезжали к нам на все праздники. Но и белорусы стали другими — даже по сравнению с прошлым годом, — рассказывает Office Life индивидуальный предприниматель в сфере краткосрочной аренды Дмитрий. — Я не помню такого года, когда в ноябре на рынке было бы огромное количество хороших новогодних предложений. Сейчас никто не торопится вносить предоплату: люди интересуются, спрос есть — но никаких гарантий, что сдашь и заработаешь.





Дмитрий уверен, что эта ситуация разрешится за неделю-две до Нового года. Причем, предполагает он, цены в этом году не будут меняться: «Когда люди поймут, что до праздника совсем чуть-чуть, они будут лихорадочно искать дома. А владельцы возьмут предоплату у первого клиента, чтобы не остаться ни с чем».





Предложение загородных коттеджей под аренду может удовлетворить любые запросы. Можно найти и совсем бюджетные варианты (обычные дачные дома в садовых товариществах), и современные строения со множеством дополнительных услуг (питанием, программами праздников, трансферами и пр.).





Арендаторы, говорит предприниматель Дмитрий, в основном выбирают комфортные дома с удобствами, способные разместить с ночевкой не менее 10 гостей, просторной гостиной, баней или сауной, играми и зоной барбекю на улице. Самые дешевые дома пользуются спросом разве что у компаний молодежи, но их серьезные арендодатели стараются избегать.





Чаще всего арендуют загородные коттеджи компании из молодежи или семей с детьми — 10–15 человек. Обычно снимают загородный дом с заездом 31 декабря и выездом 2 января. Но чем дальше дома от Минска, тем больше предложений с выездом 3 января.





«ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ВСЕХ ПОНИМАЕМ, НО И ЛИШИТЬСЯ ЗАРАБОТКА НЕ МОЖЕМ»

Усадьба в Боровлянах, что в 3 км от столицы, сдается компании до 10 человек с 31.12 по 02.01 за эквивалент $2000. Если захотите продлить аренду или увеличить количество гостей (всего в доме могут комфортно разместиться 14 человек), придется договариваться о доплате.





Здесь есть гостевая парковка, мангал, развлечения для детей, место для небольшого представления.









Владелица усадьбы Валентина уверяет, что за дополнительные деньги гости могут рассчитывать на выполнение любых запросов: им организуют кейтеринг любого уровня, закажут Деда Мороза и Снегурочку, запустят салют и т.д.





— В прошлые годы в это время мы уже были сданы на Новый год, — вспоминает Валентина. — Сейчас же люди как будто боятся планировать что-то заранее — ковид: болеет много молодых, болеют тяжело. Конечно, никто не может ни в чем быть уверенным. Но мы предупреждаем всех интересующихся: предоплата — 50%, вернем ее только, если найдем других клиентов.





Мария не первый год зарабатывает на новогодней аренде усадьбы, и цена, говорит, с годами практически не меняется. В 2021-м она хочет сдать коттедж компании до 12 человек (больше — за доплату) на период с 31 декабря по 2 января за эквивалент $900. Дом расположен в деревне Старина Минского района, в 10 км от МКАД по московской трассе. Есть баня, мангал, возможность организовать питание и дополнительные развлечения гостям на Новый год.









Владелица этого дома тоже констатирует: никогда такого не было, чтобы почти в середине ноября на ресурсах, где можно арендовать загородную недвижимость на новогодние сутки, было столько актуальных объявлений.





— Мы к этому времени всегда уже имели на руках предоплату от новогодних гостей. Сейчас люди по телефону говорят честно: «Боимся „ковидного“ форс-мажора: пару человек из компании заболеют перед самым праздником — вечеринку придется отменять, а предоплату никто не вернет». И мы действительно в сложной ситуации: по-человечески всех понимаем, но и лишиться новогоднего заработка не можем. Мы гарантируем своим клиентам, что вернем предоплату — берем 50-70% стоимости новогодней аренды — в случае, если заболеем сами и не сможем принять и обслужить гостей. Но если откажутся гости, то все будет зависеть от того, найдем ли мы им замену.





Наталья, владелица дома на Витебщине недалеко от Браславских озер, говорит, что лично для нее ситуация с арендой ее агроусадьбы в нынешнем году никак не отличается от того, с чем предпринимательница сталкивалась в предыдущие 8 лет деятельности. «И тогда интересовались с октября, и сейчас интересуются. И несколько лет назад я могла сдать усадьбу аж в декабре, и все было прекрасно. И сейчас на это надеюсь».





В этом году женщина предлагает отдых в своей усадьбе с баней за эквивалент $700 компании до 10 человек на 31.12–03.01.





Кстати, обзванивая усадьбы, Office Life заметил, что актуальных предложений в регионах становится все меньше: «Буквально на днях взяли предоплату», «Сдали на Новый год», «Еще с лета забронировано» — отвечали нам владельцы современных домов на Браславских озерах (Витебщина — второй по популярности после столичного регион для агротуризма), например, и в Брестской области. Предложения в регионах отличаются от столичных ценой: за сопоставимые объекты в паре часов езды от Минска придется заплатить в среднем на 30–40% дешевле, чем возле столицы, а предложение «растягивается» на трое, а не двое суток (учитывают, что далеко добираться).





— Всегда есть люди, которые боятся, что мероприятие сорвется по любой причине и что им не вернут деньги. Но клиенты должны понимать и арендодателя: я ничего не заработаю, если отмена произойдет за неделю или день. Сейчас хочу в качестве предоплаты $150, считаю, это хоть какая-то компенсация за форс-мажор. Для компании из 10 человек такая трата несущественна, а мне не так обидно. С другой стороны, если я найду после отказа другого клиента — обязательно верну предоплату, — обещает Мария.





«МНОГИЕ В ЭТИ ПРАЗДНИКИ РЕШАТ БЫТЬ ДОМА»

С квартирами, которые сдают в аренду на новогодние праздники, ситуация несколько иная, рассказывает Office Life руководитель отдела краткосрочной аренды группы компаний «Мольнар» Сергей Ивашкевич.





— Прошлый, 2020 год в плане краткосрочной сдачи квартир был совершенно провальным — арендаторов не было, предприниматели фактически выживали. А многие из них свернули свою деятельность.





В этом году мы очень рассчитываем на россиян. К новогодним праздникам планируются послабления в передвижении между нашими странами, и бронирования на Новый год продолжают поступать, хоть и не так активно, как в доковидные времена. Уже сдано около 40% наших апартаментов, а у некоторых предпринимателей и вовсе закончились свободные варианты.





Вместе с тем количество иностранных туристов из стран Западной Европы и дальнего зарубежья значительно уменьшилось. Если раньше среди приезжающих в Минск на новогодние и рождественские праздники иностранцев было около 60–70% россиян, то в этом году их будет около 90%. Сейчас россияне могут попасть в Беларусь самолетом или поездом, а имея определенный перечень оснований — и на авто.





Конечно, этот год не вернет рынок на доковидные позиции: коронавирус никуда не делся, люди все еще боятся массовых мероприятий и общественных мест, а также длинных путешествий. Транспортные возможности тех же россиян сильно урезаны, да и стоимость поездки не на машине, а, например, самолетом, очень сильно удорожает отдых семьи. Так что многие решат сидеть дома.





По моим ощущениям, в среднем цены на аренду квартир в Минске снизились на 20–30% по сравнению с доковидными временами. Сегодня стоимость суток проживания в арендной 1-комнатной квартире в Минске в новогодние праздники стартует от $50, 2-комнатной — от $60–65, 3-комнатной — от $70–80.





Фото: snimay.by, личный архив



