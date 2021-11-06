Всемирный фестиваль архитектуры 2021 объявил шорт-лист лучших зданий и ландшафтных дизайнов со всего мира. В него попали оригинальные проекты от архитектурных бюро со всех уголков мира за два пандемических года.





Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на CNN.





Всемирный архитектурный фестиваль — это одно из самых престижных мероприятий, посвященных архитектуре и развитию проектов. Он проходит ежегодно и является одним из самых выдающихся событий в мире архитектуры. В 2020 году событие отменили из-за пандемии COVID 19, поэтому в этом году жюри будет рассматривать проекты, созданные в период с 2019 по 2021 годы.





Список из 200 номинантов охватывает коммерческие, жилые и культурные проекты. В частности, в него попали крупный выставочный центр китайской культуры под открытым небом в Луаньчжоу и план сохранения старейшего здания Абу-Даби (ОАЭ), форта Каср Аль-Хосн.





Фото: выставочный центр китайской культуры в Ланьчжоу, Китай (CNN)





Фото: департамент культуры и туризма в Абу-Даби, ОАЭ (CNN)





В список также вошел восстановленный зеленый мангровый парк в китайском приморском городе Санья. Проект в отдаленных швейцарских горах Юра — причудливая спираль с зеленой верхушкой, в которой размещен современный музей компании Audemars Piguet, производящей известные часы премиум-класса.





Фото: Музей-ателье Audemars Piguet в Ле брассом, Швейцария (CNN)





Фото: резиденция Маджара на острове Ормуз в Иране (CNN)





В шорт-лист WAF Awards 2021 попали также красочные купольные туристические резиденции Маджара на острове Ормуз, у побережья Ирана. Цель создателей этого проекта — архитектурного бюро ZAV Architects — объединить местных жителей и туристов, как в культурном, так и в экономическом плане. Предоставить возможность представителям среднего класса найти доступное жилье, а туристам – остановиться здесь на ночь всего за 20 долларов.





Фото: Музей геологии Бухайса в Шардже, ОАЭ (CNN)





Победителей фестиваля определят в декабре. Более 100 членов жюри премии соберутся в Лиссабоне (Португалия), чтобы присудить награды в индивидуальных категориях и выбрать один проект на номинацию "Лучшая постройка года в мире" (World Building of the Year).