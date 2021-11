ABBA вернулась с новым альбомом

5 ноября в свет выходит новый альбом ABBA "Voyage". Это первый новый релиз легендарной шведской группы с момента выхода предыдущего 40 лет назад, в ноябре 1981 года. Обозреватель ВВС Александр Кан рассказывает о том, как случилось долгожданное воссоединение, о новом альбоме и о предстоящих уникальных концертах.





Это как если бы вдруг обнаружилось, что Элвис жив, все эти годы скрывается на каком-то уединенном острове и вдруг решил выпустить новый альбом - такого рода аналогии проводят в последние месяцы газеты в предвкушении нового релиза, девятого по счету студийного альбома ABBA под названием "Voyage".





История конца

Конец знаменитого квартета был провозглашен в 1982 году, через год после выхода в ноябре 1981-го их предыдущего альбома "Visitors". Конец этот не был неожиданностью. На пике успеха партнерство четырех обаятельных шведов было не только музыкальным, но и личным.





Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус были парой с 1969 года, а мужем и женой с 1971-го. Анни Фрид Лингстад и Бенни Андерсон были помолвлены в 1970 году, хотя брак их был заключен только в 1978-м. Так или иначе тесный музыкальный и человеческий союз объединил четверку задолго до прославившего их на весь мир триумфа на "Евровидении" 1974 года с песней "Waterloo".





В январе 1979 года Ульвеус и Фельтског объявили о разводе. Год спустя расстались и в январе 1981-го официально развелись Бенни и Анни Фрид. И хотя сами артисты заверяли прессу и своих поклонников, что совместная работа будет продолжена, и разрыв личных отношений на музыку не повлияет, было очевидно, что бесследно этот разрыв пройти не сможет, тем более, что в том же 1981 году и Ульвеус, и Андерсон вступили в повторные браки.





Тема разрыва и неизбежного грядущего расставания пронизывала лучшие песни "Visitors": "When All Is Said and Done" и "The Winner Takes It All". Несмотря на высокое качество музыкального и поэтического материала, коммерчески альбом просел - во всяком случае по сравнению с предыдущими хитами. 11 декабря 1982 года квартет в последний раз выступил вместе.





История реюниона

Конец совместных выступлений и записей, пришедшийся на зенит всемирной славы группы, никоим образом не снизил интерес к их музыке. Тем более, что интерес этот умело подогревался - если не самими музыкантами, то рекорд-, шоу- и кино-бизнесом.





Вышедший в 1992 год сборник хитов Abba Gold побил все рекорды пребывания в альбомных чартах. Он держится там уже более тысячи (!) недель и в 2021 году, спустя почти два десятилетия после издания находится там на 14 месте.





Мюзикл "Mamma Mia!" после премьеры 6 апреля 1999 года в театре Принца Эдварда в Лондоне выдержал тысячи постановок по многих странах мира, в том числе и на Бродвее, и в России. Снятая в 2008 году его экранная версия собрала полмиллиарда долларов кассовых сборов и еще через десять лет, в 2018 последовал сиквел "Mamma Mia! 2"











Все эти годы не утихали попытки менеджеров и продюсеров уговорить музыкантов на воссоединение, пусть даже и временное, даже однократное. В 2000 году, как сообщалось, они отвергли предложение астрономического гонорара в размере 1 млрд долларов (да!) за новый тур.





В 2008 году в интервью британской Sunday Telegraph Ульвеус категорически заявил: "Мы больше никогда не выйдем на сцену вместе. У нас для этого нет никакой мотивации". Примерно то же самое он повторил и в 2014 году при издании роскошного "ABBA: Официальный фотоальбом".





Однако уже через два года, 6 июня 2016-го, на частной вечеринке в Стокгольме Агнета, Анни Фрид, Бьорн и Бенни спели вместе старую песню "The Way Old Friends Do". Очевидно, что за прошедшие десятилетия взаимное раздражение и ревность уступили место ностальгии и желанию вновь поработать вместе, и через два года, в апреле 2018-го, было объявлено о завершенной работе над двумя новыми песнями: "I Still Have Faith in You" и "Don't Shut Me Down".





"Нам всем очень понравилось, и я говорю Агнете и Анни Фрид: "Девочки, а почему бы нам не записать целый альбом?" - рассказывает Бенни Андерсон.





"С первой же песни "I Still Have Faith in You" ("Я все еще в тебя верю"), как только Бенни напел мелодию, я понял, что это о нас, - продолжает рассказ Бьорн Ульвеус. - Мы поняли, что, как бы ни невероятно казалось, что мы можем выпустить новый альбом через сорок лет, мы все же остаемся лучшими друзьями, мы по-прежнему получаем удовольствие от совместного общения и работы и сохранили верность и преданность друг другу".





Девять новых песен на альбоме блестяще подтверждают, что несмотря на прошедшие десятилетия сонграйтерский талант Андерсона и Ульвеуса совершенно не поблек. Десятая - "Just a Notion" была написана и записана в 1979 году во время работы над Voulez Vous, но в конечную версию альбома не вошла. И так же, как и "I Still Have Faith in You" и "Don't Shut Me Down", издана в качестве сингла в преддверии выхода "Voyage".





Новые песни, как говорит Ульвеус, писались, абсолютно невзирая на все смены моды и стиля, которые произошли в популярной музыке последних десятилетий. Отчасти потому, что в "Voyage" музыкантам хотелось вновь воссоздать первозданный дух ABBA, отчасти, как говорит Андерсон, "потому что в современной музыке нет ничего, что меня бы захватывало, ничего, чему хотелось бы подражать".





Впрочем, миллионы поклонников группы по всему миру именно этого - возвращения доброй старой ABBA - и ждут от нового альбома.





По поэтическому содержанию песни нового альбома тяготеют скорее к вдумчивым, меланхоличным песням поздней ABBA - элегии расставания "The Winner Takes It All" или медитативному описанию радости материнства в "Slipping Through My Fingers", чем к беззаботно-бодрым ранним хитам.