Лента Пола Верховена должна была выйти на минских экранах еще в октябре. Но ее премьеру перенесли на неопределенный срок, чуть позже фильм запретили к показу в России. В Беларуси же еще вчера кинолента была в расписании кинотеатров.





И все же, видимо, пишет Nashaniva.com, было принято окончательное решение фильм минским зрителям не показывать.





Лента рассказывает о жизни в женском монастыре в Италии эпохи Возрождения, в центре сюжета — пылкая любовь монахини Бенедетты Карлини к одной из послушниц и конфликт, внутренний и внешний, рожденный этими обстоятельствами.





Фильм скандального режиссера участвовал в Каннском кинофестивале, правда, ни одного приза не получил.











