+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Искушение» Пола Верховена убрали с афиш минских кинотеатров

Как сообщает телеграм-канал «Афиша», прокатчикам пришло письмо из Министерства культуры с информацией об отмене показов эротической драмы Пола Верховена «Искушение».

«Искушение» Пола Верховена убрали с афиш минских кинотеатров
Лента Пола Верховена должна была выйти на минских экранах еще в октябре. Но ее премьеру перенесли на неопределенный срок, чуть позже фильм запретили к показу в России. В Беларуси же еще вчера кинолента была в расписании кинотеатров.

И все же, видимо, пишет Nashaniva.com, было принято окончательное решение фильм минским зрителям не показывать.

Лента рассказывает о жизни в женском монастыре в Италии эпохи Возрождения, в центре сюжета — пылкая любовь монахини Бенедетты Карлини к одной из послушниц и конфликт, внутренний и внешний, рожденный этими обстоятельствами.

Фильм скандального режиссера участвовал в Каннском кинофестивале, правда, ни одного приза не получил.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]