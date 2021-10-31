22 самых страшных фильма на Хэллоуин

Омен (1976, режиссер Ричард Доннер)





Видео: kinoblock





Классика мирового хоррора от режиссера Ричарда Доннера, основанная на Библейских преданиях о пришествии в мир Антихриста. Жена американского дипломата Роберта Торна (в его роли снялся легендарный Грегори Пек) рожает мертвого ребенка, и ее муж усыновляет младенца с непонятной родинкой в виде трех шестерок - числа зверя. Подробности рождения ребенка, названного Демиеном, неизвестны, но со временем становится ясно, что он - весьма необычный мальчик...





Ребенок Розмари (1968, режиссер Роман Полански)





Видео: YouTube Movies





Хоррор признанного мастера Романа Полански - экранизация одноименного романа Айры Левина. Молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхауз (их сыграли звезды тех времен Миа Фэрроу и Джон Кассаветис) переезжают в нью-йоркский Бремфорд. Здесь они знакомятся с эксцентричными навязчивыми соседями Минни и Романом Кастеветами. Однажды Розмари видит странное видение, в котором Гай, превратившись в демона, насилует ее. Через несколько дней девушка узнает, что беременна. Не все ладно и с теми же соседями: Розмари начинает подозревать их в принадлежности к религиозному культу...





Девятые врата (1999, режиссер Роман Полански)





Видео: Jeremy Zahn





Еще один фильм Романа Полански с Джонни Деппом в главной роли. Владелец крупнейшей в мире библиотеки оккультных книг обращается с необычным, но очень выгодным заказом к одному из лучших специалистов по поиску, скупке и оценке раритетных изданий Дин Корсо (его и играет Депп): определить подлинность уникального фолианта XVII века под названием «Девять врат в царство призраков». С его помощью, если верить преданию, можно вызвать самого Люцифера...





Ужас Амитивилля (1979, режиссер Стюарт Розенберг)





Видео: ScreamFactoryTV





Еще одна экранизация - на этот раз романа Джея Энсона «Ужас Амитивилля», написанного на основе реальной истории о жителе небольшого американского городка Рональда Дефео-младшего, который 17 сентября 1974 года перестрелял из дробовика всю свою семью, действуя, как сказал сам Рональд, по приказу некоего «индейского вождя». Через несколько лет дом в Амитивилле, где произошло это загадочное массовое убийство, покупает молодая супружеская пара с тремя детьми - Кэтлин и Джордж Лутци. Вскоре здесь начинают происходить непонятные и страшные события...





Дракула (1992, режиссер Фрэнсис Форд Коппола)









Ну какой Хэллоуин без короля нечистой силы и вампиров графа Дракулы! Фильмов и сериалов с ним уже десятки, однако картина Фрэнсиса Форда Копполы, снятая по мотивам романа Брэма Стокера с неподражаемым Гарри Олдманом в главной роли, и на сегодня остается одной из самых стильных и атмосферных. Производят впечатление и другие имена привлеченных к проекту актеров: Энтони Хопкинс, Вайнона Райдер, Моника Беллуччи, Киану Ривз, и это не полный список. Сюжет: конец XIX века, Лондон. Молодой юрист Джонатан Гаркер отправляется по делам в Трансильванию к графу Дракуле, желающему приобрести недвижимость в столице Англии. Но Джонатан не знает, кто такой Дракула на самом деле...





Звонок (1998, режиссер Хидео Наката)





Видео: trailer0boy





Еще одна экранизация – на этот раз романов Кодзи Судзуки «Звонок» и «Спираль», которые приобрели культовый статус в Японии и мире. Молодая журналистка расследует загадочное суеверие о смертельной видеокассете. В доме того, кто посмотрит ее, сначала раздается странный телефонный звонок, а чуть позже его находят мертвым. После того, как при таинственных обстоятельствах умирает ее племянница, журналистка решает взяться за расследование и сама просматривает злополучную кассету. Чуть позже в ее квартире раздается звонок... В 2002 году американский режиссер Гор Вербински снял одноименный римейк с Наоми Уоттс в главной роли.





Дети кукурузы (1984, режиссер Фриц Кирш)









Так же, как без Дракулы, сложно представить эту подборку без Короля ужасов Стивена Кинга. К этому списку можно было бы включить большую часть его экранизаций, но ограничимся двумя. Рассказ «Дети кукурузы» был перенесен на большой экран Фрицем Киршем в 1984 году, а главные роли в нем исполнили Питер Гортон, Линда Хэмилтон и Джон Фрэнклин. В маленьком городке, вокруг которого тянутся кукурузные поля, появляется 12-летний проповедник Исаак.Он призывает детей убивать взрослых, чтобы их кровью напитать жаждущие поля. Исаак запрещает детям играть и убеждает принести себя в жертву полям в день 18-летия... Однажды в городок, заблудившись, случайно попадает супружеская пара....





Кладбище домашних животных (1989, режиссер Мэри Ламберт)





Видео: КиноТрейлеры





Наверное, один из самых жутких романов Кинга, который получил вполне качественную и атмосферную экранизацию. Доктор Луис Крид переезжает в маленький городок, где его семью ждет большой дом, а его самого - скромная должность врача местного колледжа. Дом Кридов расположен на краю густого, величественного леса, а в самом лесу - маленькое кладбище, где местные жители хоронят своих домашних животных. Однако трагические обстоятельства - гибель любимца семьи кота Черча под колесами грузовика - приведут Луиса уже на другое - заброшенное индейское кладбище, обладающее, по легенде, таинственной силой, которая воскрешает. И однажды ночью погибший кот возвращается к хозяевам...





От заката до рассвета (1995, режиссер Роберт Родригес)





Видео: Karl190040





Культовое кино Роберта Родригеса несколько выбивается из других картин в этой подборке иронией и стебом, но в то же время ему вполне по силам нагнать на зрителя и страха. По именам оно не уступает «Дракуле» Копполы: у Родригеса сыграли Джордж Клуни, Квентин Тарантино и Харви Кейтель с Сальмой Хайек в придачу. Спасаясь от полиции после налета на банк, два брата-грабителя берут в заложники священника и его детей. Возле американской границы они решают провести ночь в придорожном баре. Именно здесь все и начинается...





Проклятие Аннабель (2014, режиссер Джон Р.Леонетти)





Видео: UATrailer - Украинские трейлеры





Один из самых свежих фильмов ужасов в этой подборке. Вряд ли Джон, который купил в подарок своей жене редкую старинную куклу в белом свадебном платье, мог предположить, какой ужас их ждет. Начинается все с того, что в их дом вторгаются члены сатанинского культа... В главных ролях - Аннабель Уоллис и Уорд Гортон.





Винчестер: Дом, построенный призраками (2018, режиссеры Майкл Спириг, Питер Спириг)









Пожалуй, один из лучших фильмов жанра, вышедших в украинский прокат в 2018 году. Братья Майкл и Питер Спириги сняли весьма удачную вариацию на тему дома с темным прошлым и зловещим настоящим. Присутствие потустороннего тут ощущается сразу и на каждом шагу, в каждой комнате, которые возводятся одна за другой в этом доме совсем не случайно. Словом, хватает и комнат, и тайн, и призраков, и просто в скелетов в шкафах хозяев. Каких-то оригинальных сюжетных идей в картине, по большому счету, нет, но внимание сценаристов и режиссеров к деталям, великолепно оформленные интерьеры и атмосферная музыка Питера Спирига, выступившего по совместительству и композитором ленты, делают свое дело: «Винчестер….» держит напряжение и интригу до самого финала. Свою лепту вносит и актерская игра: Хелен Миррен просто неподражаема, а Джейсон Кларк составляет ей очень достойный дуэт.





Инсомния (2018, режиссер Густаво Эрнандес)









Еще один стильный и грамотно поставленный ужастик, который можно в какой-то мере отнести и к психологическим триллерам. Актеры из театральной труппы приносят в жертву свое физическое и психическое здоровье, лишая себя сна ради того, чтобы обострить чувства и не сыграть, а действительно прожить своего героя на сцене. Но за многодневной бессонницей неизбежно приходит совершенно другое, обостренное восприятие реальности, вернее реальностей, в которые их опускают работающий на грани истощения мозг, тайны которого человеку на сегодня не известны и наполовину, и подсознание. Человек в таком состоянии – почти идеальный объект для психологических манипуляций, так как объективно оценивать происходящее он уже не может. А там, на границе реальностей, и до встречи с мистическим недалеко. Так и состыкуются ужастик с психологическим триллером. Идеально подобрано и место действия – заброшенная психиатрическая клиника, по наполненности зловещими тайнами и темными страницами своей истории мало чем уступающая домам с привидениями. Над фильмом профессионально потрудилась вся творческая группа и прежде всего сценаристы, обеспечившие ему крутейшие неожиданные повороты в сюжете и совершенно непредсказуемый финал. Всяческих похвал достойна и актерская игра, где кого-то одного даже сложно выделить: на съемочной площадке выложились все, и это заметно практически в каждом кадре.





Проклятие монахини (2018, режиссер Корин Харди)









Фильм из цикла «Заклятие», в свою очередь объединяющего следующие франшизы: собственно «Заклятие», ленты о дъявольской кукле Аннабель, а также знаменитые ужастики о проклятом доме в Амитивилле. В частности, одна из главных героинь картины Харди – демон в образе монахини фигурирует как второстепенный персонаж в «Заклятии 2», а также в одном из фильмов серии «Амитивилль».Что же до самого «Проклятия монахини», то оно представляет собой достаточно крепкий, хотя и без недостатков ужастик. После загадочного самоубийства монахини в уединенном румынском монастыре Ватикан направляет туда для расследования священника и послушницу, которым и доведется столкнуться с изощренным злом в лице вышеупомянутой монахини. Любители жанра оценят удачно выбранные локации (Харди действительно снимал в настоящем румынском монастыре и его окрестностях), зловещую таинственную атмосферу, навеваемую, в том числе, и музыкой Абеля Коженёвски. Стоит обратить внимание и на, в-основном, неплохую игру актеров, где особое внимание стоит обратить на играющую послушницу Таиссу Фармигу, сестру Веры Фармиги – актрисы с украинскими корнями, исполняющей главную роль в «Заклятиях».





Хэллоуин (2018, режиссер Дэвид Гордон Грин)





Відео: B&H Film Distribution Company





Легендарный маньяк Майкл Майерс снова на экране спустя 40 лет. Дело в том, что Грин снимал свой фильм как прямой сиквел «Хэллоуина» 1978 года, фактически проигнорировав сюжеты снятых в последующие годы продолжений. К своим ролям спустя 40 лет вернулись Джейми Ли Кёртис, сыгравшая Лори Страуд, и Ник Касл, снова исполнивший роль Майкла Майерса. В целом картине Грина удалось сохранить дух оригинала, хотя в ряде моментов она ему и уступает. Единственное, что несколько озадачивает, так это пусть и весьма туманный, но все же намек на продолжение в финале, в то время, как выступивш





Солнцестояние (2019, режиссер Ари Астер)





Видео: planetakino





Начав упражняться в кинохорроре с, как мне кажется, не очень убедительной «Реинкарнации», режиссер Ари Астер вскоре снял ленту, которая с вероятностью 99% станет лучшей среди того, что мы видели и еще увидим до конца 2019 году в этом жанре. Сомнений в этом не было уже после просмотра «Солнцестояния» летом. Конечно, эта картина не стала первым обращением к теме культов вроде того, о котором говорится в фильме Астера. Прежде всего, здесь можно вспомнить «Плетеного человека» и его ремейк. Однако постановщик «Солнцестояния» обратился к беспроигрышному приему, насытив ленту оптимистичными светлыми цветами (преимущественно белый и желтый) и тем самым полностью обезоружив зрителя. На фоне этих ярких солнечных лучей и улыбающихся людей, одетых в украшенные цветами белые одежды, которые, кажется, излучают только позитив от единства с природой и удовлетворения жизнью, поначалу не промелькнет даже тень подозрения, что здесь может быть что-то не так. Это заблуждение, этот непревзойденный и страшный контраст с тем, что мы увидим далее, срабатывает безошибочно и попадает в «десятку». В упомянутом «Плетеном человеке» зловещие «скелеты в шкафу» жителей острова угадывались почти с самого начала, а суровая шотландская природа, насыщенная темными тонами, создавала соответствующее настроение. Что касается одноименного ремейка с Николасом Кейджем в главной роли, то он, по моему мнению, получился значительно слабее оригинала по всем параметрам, а о сравнении с «Солнцестоянием» здесь и вовсе речь не идет. Последнее же, несомненно, войдет в историю не только как лучший кинохоррор 2019 года, но в целом в историю кино как, пожалуй, один из самых светлых триллеров со всю историю кино.Среди актерских работ в ленте стоит отметить прежде всего талантливую молодую британскую актрисуФлоренс Пью, которая сейчас радует каждым проектом, начиная с дебютной «Леди Макбет». Кроме нее, в «Солнцестоянии» также выделяется еще один молодой британский актер Уилл Поултер.





Мы (2019, режиссер Джордан Пил)





Видео: planetakino





Как и в случае с Астером, качественный кинохоррор удался Пилу со второй попытки. До того был хотя и неплохой, но несколько перехваленный фильм «Прочь», который даже попал в номинанты на «Оскар» в главной категории, а в итоге выиграл статуэтку за лучший сценарий. Следующий проект Пила «Мы» производит уже гораздо более сильное впечатление. Режиссер удачно соединил мистическую составляющую с психологически-социальной: в ленте присутствуют и потустороннее, и одновременно попытка заглянуть на темную сторону человеческой души, где загадок и страшных находок может быть не меньше. На первый план здесь выдвинуты проблему несходства, то есть, отношения и сосуществования с не похожими на тебя, исповедующими другие принципы и убеждения, а это перерастает уже в вопрос социальный: в частности, речь идет о проблеме мигрантов – одной из самых острых для сегодняшнего дня. В таком жанре, как фильмы ужасов, о социальном нечасто вспоминают, но в картине Пила оно нисколько не вредит истории, а наоборот, делает ее намного интереснее, добавляя интриги и напряженности вплоть до финала, который лично для меня стал в значительной мере неожиданным. Поспособствовал этому и удачный кастинг. В частности, Лупита Нионго сыграла в этой картине даже интереснее, чем в «12 годах рабства», за которую получила «Оскар». А еще очень понравилась в довольно неожиданной как для себя роли Элизабет Мосс. Да и актеры-дети справились великолепно.





Проклятие Аннабель 3 (2019, режиссер Гари Доберман)









Вслед за первой в подборку самых страшных фильмов попадает и третья часть истории о дьявольской кукле. Довольно неплохой режиссерский дебют для Добермана. Цикл продолжает держать уровень, не теряя ни напряжения, ни интриги, ни доз ужаса, который он приводит на зрителя. Ничего нового в жанре третье «Проклятие Аннабель» не предлагает, но все известные и проверенные приемы пока работают, создавая в картине неповторимую атмосферу мистического страха, одиночества и безнадежности в лучших традициях Стивена Кинга. Однако, по правде говоря, едва заметные пока следы усталости у франшизы уже можно разглядеть. С удовольствием пересмотрел бы еще с десяток фильмов об Аннабель, ведь стиль и вкус создателей цикла нельзя не оценить. Но боюсь, что потенциала хватит максимум ленты на две, и то придется изрядно поломать голову над интересным сюжетом. Ведь завершить надо так же достойно, как и начали. Касательно актеров, то Вера Фармига снова вне конкуренции. Фильм «Проклятие Аннабель 3» обязан многим именно этой талантливой актрисе. Как, впрочем, и весь цикл «Заклятие» в целом.





Доктор Сон (2019, режиссер Майк Флэнеган)





Видео: planetakino





Экранизация продолжения культового романа Стивена Кинга была, конечно, лишь вопросом времени, тем более что у мирового кинематографа снова повышенный интерес к произведениям "Короля ужасов": снимают как фильмы, так и сериалы. Есть очень неплохие проекты. В полном метре это прежде всего фильм "Оно" Андреса Мускетти. В телеформате тоже неплохой набор - "Касл-Рок", "Мистер Мерседес", "Чужак"... Это конечно, только несколько примеров, по Кингу в последние годы наснимали много. Есть, конечно, и неудачи вроде "Темной башни" и "Мобильника". Что же касается собственно фильма "Доктор Сон", то творческая команда, по-моему, пошла правильным путем. Эта лента не похожа ни на удачный сериал Мика Гэрриса 1997 года со Стивеном Уэбером и Ребеккой Де Морнэй, ни тем более на "Сияние" Стэнли Кубрика, которое стало таким же культовым, как и его литературный первоисточник. Майк Флэнеган снял совсем другое кино - но интересное и атмосферное, произведение Кинга там узнаешь в каждом кадре. Да, по сравнению с книгой, есть изменения и существенные, но главные месседжи автора переданы, интрига и напряжение поддерживаются искусно, и в результате картина не отпускает практически до последней минуты. Угадали создатели и с актерами. Юэн Макгрегор прекрасно справился с ролью взрослого Джека Торренса, искренне передав его неоднозначность, душевная боль, сомнения и груз ответственности, который налагает на него его то ли дар, то ли проклятие, но и решимость и благородство - тоже. Очень понравился и юный Джейкоб Тремблей, который после "Комнаты" уверенно растет как актер с каждым фильмом. Среди других можно выделить Ребекку Фергюсон Эмили Элин Линд и харизматичного Зана Маккларнона. Не допустил фильм и кастинговых ошибок вцелом, поэтому за исключением пары затянутых чуть больше, чем надо эпизодов, упрекнуть "Доктора Сна" не в чем. Бесспорно, один из лучших кинохорроров 2019 года, который лишь подтвердил то, что Стивен Кинг по прежнему в прекрасной форме.





Зеркала (2020, режиссеры Эндрю Мечэм, Меттью Уэдон)





Видео: UFD Independent Films





У поджанра так называемых "зеркальных" ужастиков небогатый набор сюжетных инструментов, и успех или провал фильма очень сильно зависит от мастерства и фантазии режиссеров и сценаристов. Дуэт постановщиков Эндрю Мечэма и Мэттью Уэдона со своей задачей справился, поэтому "Зеркала" смотреть и интересно, и увлекательно, и страшно. Очередное зеркало подарит ряд неприятных мгновений любопытным девочкам, которые, конечно, полезут туда, куда им соваться нельзя. Понятно, что тайны зеркала снова будут не очень приятные, как и у десятков его предшественников в фильмах прошлых лет. Однако этот простой по сюжету фильм, который даже и близко не претендует на культовость, как тот же "Доктор Сон", смотреть интересно благодаря опять таки удачно созданной атмосфере, за которую прежде всего стоит благодарить художников-декораторов и костюмеров, а также мастерской актерской игре, пусть и не слишком эффектной. Соответствующего настроения добавляет и музыка Кристиана Дэвиса. Что касается актеров, то дуэт Эдди Миллер и Элизабет Биркнер получился просто замечательным, остальные участники проекта, которых не очень много даже для менее чем полуторачасовой ленты, тоже отлично вписались в историю. Среди них следует назвать Джин Броберг, Эйми Линн Чедвик и Филиппа Броди, который играет, пожалуй, одного из самых загадочных персонажей в этой картине. Финальная точка зрителя тоже вряд ли разочарует, ведь она по-моему, вполне логичнао и соответствует логике предыдущих событий. Каких-то невероятных сюжетных коллизий фильм не подарит, но и "джентльменский набор" жанра выдаст в полном комплекте и искусно сложенным.





Нечестивые (2021, режиссер Эван Спилиотопулос)





Видео: B&H Film Distribution Company





Этот фильм прежде всего о тех, кому очень нужно чудо и они готовы его получить здесь и сейчас, не слишком беспокоясь о вопросах, которые, впрочем, можно и нужно ставить, ведь внешне привлекательные деяния могут творить разные силы, которые еще нужно уметь, а главное - хотеть рассмотреть за яркой оберткой. Кроме неплохой, хотя в определенной степени и предполагаемой мистической составляющей, фильм поднимает несколько важных проблем относительно веры и готовности следовать за первым попавшимся, кто назвал себя пророком. Поддаваясь всеобщему восторгу толпы и почти полностью выключая критическое мышление. Есть в этой неплохо поставленной ленте и несколько интересных актерских работ, среди которых следует выделить Крикет Браун и Джеффри Дина Моргана.





Заклятие 3: По воле дьявола (2021, режиссер Майкл Чавес)





Видео: planetakino





Очередная серия из популярного хоррор-цикла, снова напряженная, страшная и снова неплохо снятая, не отпускает до последней минуты, хотя, опять же, ряд сюжетных ходов по всем законам и канонам жанра просчитать вроде бы и несложно. Дуэт Веры Фармиги и Патрика Уилсона снова справился на "отлично", подарив немало увлекательных и напряженных минут. Остальные в этой хоррор-серии обычно остаются немного отодвинутыми на задний план, не стала исключением и эта картина. Хотя при желании можно отметить еще и работу Сары Кэтрин Хук. Ну а поклонникам "Властелина Колец" наверняка будет интересно снова увидеть на экране Джона Ноубла, который в знаменитой фэнтези-саге играл Наместника Гондора Денетора. Опять же традиционно для лент вроде этого многие вопросы о потустороннем мире и его вмешательстве в дела живых останутся без ответа, по крайней мере, до следующей части.





Злое (2021, режиссер Джеймс Ван)





Видео: Warner Bros. Pictures Ukraine





И снова стильный, в чем-то характерный, а в чем-то не очень фильм ужасов от Джеймса Вана. Некоторым своим "фишкам" постановщик не изменяет принципиально, и все они здесь на месте. Лента крепко держит зрителя динамикой, напряжением и интригой. Последнюю хорошо подпитали несколько интересных и порой неожиданных сюжетных поворотов, которые в этот раз подарил нам Ван, и которые просчитать достаточно трудно. Что касается актерских работ, то в этой ленте на первом плане женщины, прежде всего - дуэт Аннабель Уоллес и Эдди Хассон, однако запомнилась и героиня Джин Луисы Келли. Среди мужских ролей можно отметить Джорджа Янга и Джека Эйбела. В целом, этот фильм стал одним из тех, от которого я получил гораздо больше, чем ожидал. Ждем нового сюрприза от Вана.







