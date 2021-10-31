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22 самых страшных фильма на Хэллоуин

На Хэллоуин предлагаем вдохновиться просмотром лент, которые вселяют ужас самими своими названиями. Ну, почти все.

22 самых страшных фильма на Хэллоуин
Омен (1976, режиссер Ричард Доннер)

 
Видео: kinoblock

Классика мирового хоррора от режиссера Ричарда Доннера, основанная на Библейских преданиях о пришествии в мир Антихриста. Жена американского дипломата Роберта Торна (в его роли снялся легендарный Грегори Пек) рожает мертвого ребенка, и ее муж усыновляет младенца с непонятной родинкой в виде трех шестерок - числа зверя. Подробности рождения ребенка, названного Демиеном, неизвестны, но со временем становится ясно, что он - весьма необычный мальчик...

Ребенок Розмари (1968, режиссер Роман Полански)

 
Видео: YouTube Movies

Хоррор признанного мастера Романа Полански - экранизация одноименного романа Айры Левина. Молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхауз (их сыграли звезды тех времен Миа Фэрроу и Джон Кассаветис) переезжают в нью-йоркский Бремфорд. Здесь они знакомятся с эксцентричными навязчивыми соседями Минни и Романом Кастеветами. Однажды Розмари видит странное видение, в котором Гай, превратившись в демона, насилует ее. Через несколько дней девушка узнает, что беременна. Не все ладно и с теми же соседями: Розмари начинает подозревать их в принадлежности к религиозному культу...

Девятые врата (1999, режиссер Роман Полански)

 
Видео: Jeremy Zahn

Еще один фильм Романа Полански с Джонни Деппом в главной роли. Владелец крупнейшей в мире библиотеки оккультных книг обращается с необычным, но очень выгодным заказом к одному из лучших специалистов по поиску, скупке и оценке раритетных изданий Дин Корсо (его и играет Депп): определить подлинность уникального фолианта XVII века под названием «Девять врат в царство призраков». С его помощью, если верить преданию, можно вызвать самого Люцифера...

Ужас Амитивилля (1979, режиссер Стюарт Розенберг)

 
Видео: ScreamFactoryTV

Еще одна экранизация - на этот раз романа Джея Энсона «Ужас Амитивилля», написанного на основе реальной истории о жителе небольшого американского городка Рональда Дефео-младшего, который 17 сентября 1974 года перестрелял из дробовика всю свою семью, действуя, как сказал сам Рональд, по приказу некоего «индейского вождя». Через несколько лет дом в Амитивилле, где произошло это загадочное массовое убийство, покупает молодая супружеская пара с тремя детьми - Кэтлин и Джордж Лутци. Вскоре здесь начинают происходить непонятные и страшные события...

Дракула (1992, режиссер Фрэнсис Форд Коппола)

 

Ну какой Хэллоуин без короля нечистой силы и вампиров графа Дракулы! Фильмов и сериалов с ним уже десятки, однако картина Фрэнсиса Форда Копполы, снятая по мотивам романа Брэма Стокера с неподражаемым Гарри Олдманом в главной роли, и на сегодня остается одной из самых стильных и атмосферных. Производят впечатление и другие имена привлеченных к проекту актеров: Энтони Хопкинс, Вайнона Райдер, Моника Беллуччи, Киану Ривз, и это не полный список. Сюжет: конец XIX века, Лондон. Молодой юрист Джонатан Гаркер отправляется по делам в Трансильванию к графу Дракуле, желающему приобрести недвижимость в столице Англии. Но Джонатан не знает, кто такой Дракула на самом деле...

Звонок (1998, режиссер Хидео Наката)

Видео: trailer0boy

Еще одна экранизация – на этот раз романов Кодзи Судзуки «Звонок» и «Спираль», которые приобрели культовый статус в Японии и мире. Молодая журналистка расследует загадочное суеверие о смертельной видеокассете. В доме того, кто посмотрит ее, сначала раздается странный телефонный звонок, а чуть позже его находят мертвым. После того, как при таинственных обстоятельствах умирает ее племянница, журналистка решает взяться за расследование и сама просматривает злополучную кассету. Чуть позже в ее квартире раздается звонок... В 2002 году американский режиссер Гор Вербински снял одноименный римейк с Наоми Уоттс в главной роли.

Дети кукурузы (1984, режиссер Фриц Кирш)

 

Так же, как без Дракулы, сложно представить эту подборку без Короля ужасов Стивена Кинга. К этому списку можно было бы включить большую часть его экранизаций, но ограничимся двумя. Рассказ «Дети кукурузы» был перенесен на большой экран Фрицем Киршем в 1984 году, а главные роли в нем исполнили Питер Гортон, Линда Хэмилтон и Джон Фрэнклин. В маленьком городке, вокруг которого тянутся кукурузные поля, появляется 12-летний проповедник Исаак.Он призывает детей убивать взрослых, чтобы их кровью напитать жаждущие поля. Исаак запрещает детям играть и убеждает принести себя в жертву полям в день 18-летия... Однажды в городок, заблудившись, случайно попадает супружеская пара....

Кладбище домашних животных (1989, режиссер Мэри Ламберт)

 
Видео: КиноТрейлеры

Наверное, один из самых жутких романов Кинга, который получил вполне качественную и атмосферную экранизацию. Доктор Луис Крид переезжает в маленький городок, где его семью ждет большой дом, а его самого - скромная должность врача местного колледжа. Дом Кридов расположен на краю густого, величественного леса, а в самом лесу - маленькое кладбище, где местные жители хоронят своих домашних животных. Однако трагические обстоятельства - гибель любимца семьи кота Черча под колесами грузовика - приведут Луиса уже на другое - заброшенное индейское кладбище, обладающее, по легенде, таинственной силой, которая воскрешает. И однажды ночью погибший кот возвращается к хозяевам...

От заката до рассвета (1995, режиссер Роберт Родригес)

Видео: Karl190040

Культовое кино Роберта Родригеса несколько выбивается из других картин в этой подборке иронией и стебом, но в то же время ему вполне по силам нагнать на зрителя и страха. По именам оно не уступает «Дракуле» Копполы: у Родригеса сыграли Джордж Клуни, Квентин Тарантино и Харви Кейтель с Сальмой Хайек в придачу. Спасаясь от полиции после налета на банк, два брата-грабителя берут в заложники священника и его детей. Возле американской границы они решают провести ночь в придорожном баре. Именно здесь все и начинается...

Проклятие Аннабель (2014, режиссер Джон Р.Леонетти)

 
Видео: UATrailer - Украинские трейлеры

Один из самых свежих фильмов ужасов в этой подборке. Вряд ли Джон, который купил в подарок своей жене редкую старинную куклу в белом свадебном платье, мог предположить, какой ужас их ждет. Начинается все с того, что в их дом вторгаются члены сатанинского культа... В главных ролях - Аннабель Уоллис и Уорд Гортон.

Винчестер: Дом, построенный призраками (2018, режиссеры Майкл Спириг, Питер Спириг)

 

Пожалуй, один из лучших фильмов жанра, вышедших в украинский прокат в 2018 году. Братья Майкл и Питер Спириги сняли весьма удачную вариацию на тему дома с темным прошлым и зловещим настоящим. Присутствие потустороннего тут ощущается сразу и на каждом шагу, в каждой комнате, которые возводятся одна за другой в этом доме совсем не случайно. Словом, хватает и комнат, и тайн, и призраков, и просто в скелетов в шкафах хозяев. Каких-то оригинальных  сюжетных идей в картине, по большому счету, нет, но внимание сценаристов и режиссеров к деталям, великолепно оформленные интерьеры и атмосферная музыка Питера Спирига, выступившего по совместительству и композитором ленты, делают свое дело: «Винчестер….» держит напряжение и интригу до самого финала. Свою лепту вносит и актерская игра: Хелен Миррен просто неподражаема, а Джейсон Кларк составляет ей очень достойный дуэт.  

Инсомния (2018, режиссер Густаво Эрнандес)

 

Еще один стильный  и грамотно поставленный ужастик, который можно в какой-то мере отнести и к психологическим триллерам. Актеры из театральной труппы приносят в жертву свое физическое и психическое здоровье, лишая себя сна ради того, чтобы обострить чувства и не сыграть, а действительно прожить своего героя на сцене. Но за многодневной бессонницей неизбежно приходит совершенно другое, обостренное восприятие реальности, вернее реальностей, в которые их опускают работающий на грани истощения мозг, тайны которого человеку на сегодня не известны и наполовину, и подсознание. Человек в таком состоянии – почти идеальный объект для психологических манипуляций, так как объективно оценивать происходящее он уже не может. А там, на границе реальностей, и до встречи с мистическим недалеко. Так и состыкуются ужастик с психологическим триллером. Идеально подобрано и место действия – заброшенная психиатрическая клиника, по наполненности зловещими тайнами и темными страницами своей истории мало чем уступающая домам с привидениями. Над фильмом  профессионально потрудилась вся творческая группа и прежде всего сценаристы, обеспечившие ему крутейшие неожиданные повороты в сюжете и совершенно непредсказуемый финал. Всяческих похвал достойна и актерская игра, где кого-то одного даже сложно выделить: на съемочной площадке выложились все, и это заметно практически в каждом кадре.  

Проклятие монахини (2018, режиссер Корин Харди)


Фильм из цикла «Заклятие», в свою очередь объединяющего следующие франшизы: собственно «Заклятие», ленты о дъявольской кукле Аннабель, а также знаменитые ужастики о проклятом доме в Амитивилле. В частности, одна из главных героинь картины Харди – демон в образе монахини фигурирует как второстепенный персонаж в «Заклятии 2», а также в одном из фильмов серии «Амитивилль».Что же  до самого «Проклятия монахини», то оно представляет собой достаточно крепкий, хотя и без недостатков ужастик. После загадочного самоубийства монахини в уединенном румынском монастыре Ватикан направляет туда для расследования  священника и послушницу, которым и доведется столкнуться с изощренным злом в лице  вышеупомянутой монахини. Любители жанра оценят удачно выбранные локации (Харди действительно снимал в настоящем румынском монастыре и его окрестностях), зловещую таинственную атмосферу, навеваемую, в том числе, и музыкой Абеля Коженёвски. Стоит обратить внимание и на, в-основном, неплохую игру актеров, где особое внимание стоит обратить на играющую послушницу Таиссу Фармигу, сестру Веры Фармиги – актрисы с украинскими корнями, исполняющей главную роль в «Заклятиях».  

Хэллоуин (2018, режиссер Дэвид Гордон Грин)

 
 Відео: B&H Film Distribution Company

Легендарный маньяк Майкл Майерс снова на экране спустя 40 лет. Дело в том, что Грин снимал свой фильм как прямой сиквел «Хэллоуина» 1978 года, фактически проигнорировав сюжеты снятых в последующие годы продолжений. К своим ролям спустя 40 лет вернулись Джейми Ли Кёртис, сыгравшая Лори Страуд, и Ник Касл, снова исполнивший роль Майкла Майерса. В целом картине Грина удалось сохранить дух оригинала, хотя в ряде моментов она ему и уступает. Единственное, что несколько озадачивает, так это пусть и весьма туманный, но все же намек на продолжение в финале, в то время, как выступивш

Солнцестояние (2019, режиссер Ари Астер)

 
Видео: planetakino

Начав упражняться в кинохорроре с, как мне кажется, не очень убедительной «Реинкарнации», режиссер Ари Астер вскоре снял ленту, которая с вероятностью 99% станет лучшей среди того, что мы видели и еще увидим до конца 2019 году в этом жанре. Сомнений в этом не было уже после просмотра «Солнцестояния» летом. Конечно, эта картина не стала первым обращением к теме культов вроде того, о котором говорится в фильме Астера. Прежде всего, здесь можно вспомнить «Плетеного человека» и его ремейк. Однако постановщик «Солнцестояния» обратился к беспроигрышному приему, насытив ленту оптимистичными светлыми цветами (преимущественно белый и желтый) и тем самым полностью обезоружив зрителя. На фоне этих ярких солнечных лучей и улыбающихся людей, одетых в украшенные цветами белые одежды, которые, кажется, излучают  только позитив от единства с природой и удовлетворения жизнью, поначалу не промелькнет даже тень подозрения, что здесь может быть что-то не так. Это заблуждение, этот непревзойденный и страшный контраст с тем, что мы увидим далее, срабатывает безошибочно и попадает в «десятку». В упомянутом «Плетеном человеке» зловещие «скелеты в шкафу» жителей острова угадывались почти с самого начала, а суровая шотландская природа, насыщенная темными тонами, создавала соответствующее настроение. Что касается одноименного ремейка с Николасом Кейджем в главной роли, то он, по моему мнению, получился значительно слабее оригинала по всем параметрам, а о сравнении с «Солнцестоянием» здесь и вовсе речь не идет. Последнее же, несомненно, войдет в историю не только как лучший кинохоррор 2019 года, но в целом в историю кино  как, пожалуй, один из самых светлых триллеров со всю историю кино.Среди актерских работ в ленте стоит отметить прежде всего талантливую молодую британскую актрисуФлоренс Пью, которая сейчас радует каждым проектом, начиная с дебютной «Леди Макбет». Кроме нее, в «Солнцестоянии» также выделяется еще один молодой британский актер Уилл Поултер.

Мы (2019, режиссер Джордан Пил)

 
Видео: planetakino

Как и в случае с Астером, качественный кинохоррор удался Пилу со второй попытки. До того был хотя и неплохой, но несколько перехваленный фильм «Прочь», который даже попал в номинанты на «Оскар» в главной категории, а в итоге выиграл статуэтку за лучший сценарий. Следующий проект Пила «Мы» производит уже гораздо более сильное впечатление. Режиссер удачно соединил мистическую составляющую с психологически-социальной: в ленте присутствуют и потустороннее, и одновременно попытка заглянуть на темную сторону человеческой души, где загадок и страшных находок может быть не меньше. На первый план здесь выдвинуты проблему несходства, то есть, отношения и сосуществования с не похожими на тебя, исповедующими другие принципы и убеждения, а это перерастает уже в вопрос социальный: в частности, речь идет о проблеме мигрантов – одной из самых острых для сегодняшнего дня. В таком жанре, как фильмы ужасов, о социальном нечасто вспоминают, но в картине Пила оно нисколько не вредит истории, а наоборот, делает ее намного интереснее, добавляя интриги и напряженности вплоть до финала, который лично для меня стал в значительной мере неожиданным. Поспособствовал этому и удачный кастинг. В частности, Лупита Нионго сыграла в этой картине даже интереснее, чем в «12 годах рабства», за которую получила «Оскар». А еще очень понравилась в довольно неожиданной как для себя роли Элизабет Мосс. Да и актеры-дети справились великолепно.

Проклятие Аннабель 3 (2019, режиссер Гари Доберман)

 

Вслед за первой в подборку самых страшных фильмов попадает и третья часть истории о дьявольской кукле. Довольно неплохой режиссерский дебют для Добермана. Цикл продолжает держать уровень, не теряя ни напряжения, ни интриги, ни доз ужаса, который он приводит на зрителя. Ничего нового в жанре третье «Проклятие Аннабель» не предлагает, но все известные и проверенные приемы пока работают, создавая в картине неповторимую атмосферу мистического страха, одиночества и безнадежности в лучших традициях Стивена Кинга. Однако, по правде говоря, едва заметные пока следы усталости у франшизы уже можно разглядеть. С удовольствием пересмотрел бы еще с десяток фильмов об Аннабель, ведь стиль и вкус создателей цикла нельзя не оценить. Но боюсь, что потенциала хватит максимум ленты на две, и то придется изрядно поломать голову над интересным сюжетом. Ведь завершить надо так же достойно, как и начали. Касательно актеров, то Вера Фармига снова вне конкуренции. Фильм «Проклятие Аннабель 3» обязан многим именно этой талантливой актрисе. Как, впрочем, и весь цикл «Заклятие» в целом.

Доктор Сон (2019, режиссер Майк Флэнеган)

 
Видео: planetakino

Экранизация продолжения культового романа Стивена Кинга была, конечно, лишь вопросом времени, тем более что у мирового кинематографа снова повышенный интерес к произведениям "Короля ужасов": снимают как фильмы, так и сериалы. Есть очень неплохие проекты. В полном метре это прежде всего фильм "Оно" Андреса Мускетти. В телеформате тоже неплохой набор - "Касл-Рок", "Мистер Мерседес", "Чужак"... Это конечно, только несколько примеров, по Кингу в последние годы наснимали много. Есть, конечно, и неудачи вроде "Темной башни" и "Мобильника". Что же касается собственно фильма "Доктор Сон", то творческая команда, по-моему, пошла правильным путем. Эта лента не похожа ни на удачный сериал Мика Гэрриса 1997 года со Стивеном Уэбером и Ребеккой Де Морнэй, ни тем более на "Сияние" Стэнли Кубрика, которое стало таким же культовым, как и его литературный первоисточник. Майк Флэнеган снял совсем другое кино - но интересное и атмосферное, произведение Кинга там узнаешь в каждом кадре. Да, по сравнению с книгой, есть изменения и существенные, но главные месседжи автора переданы, интрига и напряжение поддерживаются искусно, и в результате картина не отпускает практически до последней минуты. Угадали создатели и с актерами. Юэн Макгрегор прекрасно справился с ролью взрослого Джека Торренса, искренне передав его неоднозначность, душевная боль, сомнения и груз ответственности, который налагает на него его то ли дар, то ли проклятие, но и решимость и благородство - тоже. Очень понравился и юный Джейкоб Тремблей, который после "Комнаты" уверенно растет как актер с каждым фильмом. Среди других можно выделить Ребекку Фергюсон Эмили Элин Линд и харизматичного Зана Маккларнона. Не допустил фильм и кастинговых ошибок вцелом, поэтому за исключением пары затянутых чуть больше, чем надо эпизодов, упрекнуть "Доктора Сна" не в чем. Бесспорно, один из лучших кинохорроров 2019 года, который лишь подтвердил то, что Стивен Кинг по прежнему в прекрасной форме.

Зеркала (2020, режиссеры Эндрю Мечэм, Меттью Уэдон)

 
Видео: UFD Independent Films

У поджанра так называемых "зеркальных" ужастиков небогатый набор сюжетных инструментов, и успех или провал фильма очень сильно зависит от мастерства и фантазии режиссеров и сценаристов. Дуэт постановщиков Эндрю Мечэма и Мэттью Уэдона со своей задачей справился, поэтому "Зеркала" смотреть и интересно, и увлекательно, и страшно. Очередное зеркало подарит ряд неприятных мгновений любопытным девочкам, которые, конечно, полезут туда, куда им соваться нельзя. Понятно, что тайны зеркала снова будут не очень приятные, как и у десятков его предшественников в фильмах прошлых лет. Однако этот простой по сюжету фильм, который даже и близко не претендует на культовость, как тот же "Доктор Сон", смотреть интересно благодаря опять таки удачно созданной атмосфере, за которую прежде всего стоит благодарить художников-декораторов и костюмеров, а также мастерской актерской игре, пусть и не слишком эффектной. Соответствующего настроения добавляет и музыка Кристиана Дэвиса. Что касается актеров, то дуэт Эдди Миллер и Элизабет Биркнер получился просто замечательным, остальные участники проекта, которых не очень много даже для менее чем полуторачасовой ленты, тоже отлично вписались в историю. Среди них следует назвать Джин Броберг, Эйми Линн Чедвик и Филиппа Броди, который играет, пожалуй, одного из самых загадочных персонажей в этой картине. Финальная точка зрителя тоже вряд ли разочарует, ведь она по-моему, вполне логичнао и соответствует логике предыдущих событий. Каких-то невероятных сюжетных коллизий фильм не подарит, но и "джентльменский набор" жанра выдаст в полном комплекте и искусно сложенным.

Нечестивые (2021, режиссер Эван Спилиотопулос)

Видео: B&H Film Distribution Company

Этот фильм прежде всего о тех, кому очень нужно чудо и они готовы его получить здесь и сейчас, не слишком беспокоясь о вопросах, которые, впрочем, можно и нужно ставить, ведь внешне привлекательные деяния могут творить разные силы, которые еще нужно уметь, а главное - хотеть рассмотреть за яркой оберткой. Кроме неплохой, хотя в определенной степени и предполагаемой мистической составляющей, фильм поднимает несколько важных проблем относительно веры и готовности следовать за первым попавшимся, кто назвал себя пророком. Поддаваясь всеобщему восторгу толпы и почти полностью выключая критическое мышление. Есть в этой неплохо поставленной ленте и несколько интересных актерских работ, среди которых следует выделить Крикет Браун и Джеффри Дина Моргана.

Заклятие 3: По воле дьявола (2021, режиссер Майкл Чавес)

 
Видео: planetakino 

Очередная серия из популярного хоррор-цикла, снова напряженная, страшная и снова неплохо снятая, не отпускает до последней минуты, хотя, опять же, ряд сюжетных ходов по всем законам и канонам жанра просчитать вроде бы и несложно. Дуэт Веры Фармиги и Патрика Уилсона снова справился на "отлично", подарив немало увлекательных и напряженных минут. Остальные в этой хоррор-серии обычно остаются немного отодвинутыми на задний план, не стала исключением и эта картина. Хотя при желании можно отметить еще и работу Сары Кэтрин Хук. Ну а поклонникам "Властелина Колец" наверняка будет интересно снова увидеть на экране Джона Ноубла, который в знаменитой фэнтези-саге играл Наместника Гондора Денетора. Опять же традиционно для лент вроде этого многие вопросы о потустороннем мире и его вмешательстве в дела живых останутся без ответа, по крайней мере, до следующей части.

Злое (2021, режиссер Джеймс Ван)

 
Видео: Warner Bros. Pictures Ukraine

И снова стильный, в чем-то характерный, а в чем-то не очень фильм ужасов от Джеймса Вана. Некоторым своим "фишкам" постановщик не изменяет принципиально, и все они здесь на месте. Лента крепко держит зрителя динамикой, напряжением и интригой. Последнюю хорошо подпитали несколько интересных и порой неожиданных сюжетных поворотов, которые в этот раз подарил нам Ван, и которые просчитать достаточно трудно. Что касается актерских работ, то в этой ленте на первом плане женщины, прежде всего - дуэт Аннабель Уоллес и Эдди Хассон, однако запомнилась и героиня Джин Луисы Келли. Среди мужских ролей можно отметить Джорджа Янга и Джека Эйбела. В целом, этот фильм стал одним из тех, от которого я получил гораздо больше, чем ожидал. Ждем нового сюрприза от Вана.
Источник: Укринформ
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