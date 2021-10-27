Страшные квесты в Минске: Топ-7

Кому подходит игра – квест?

Шумные взрослые компании – это идеальный состав для игры. Каждый участник сможет проявить свою сообразительность, чтобы помочь соратникам пройти игру. Помимо прочего, пишет 1reg.by, игра сплачивает, увлекает и заставляет повести этот вечер в кругу друзей на высшем уровне!









Дети и подростки также останутся в восторге от квестов. Особенно если в конце их ждёт приятный сюрприз за открытие двери.



Какие качества помогает развить квест?

- Слаженность действий в команде

- Быстроту мышления

- Счёт в уме

- Командность

- Умение иррационально мыслить

- Воплощать в жизнь гениальные мысли

- Повышение стрессоустойчивости



Выбор помещения – это залог успеха отличного квеста?

Однозначно нет. Провести квест можно как в специально оборудованных местах с различными 3д эффектами, так и в подъезде/ чердаке жилого дома. Главное – интересно оборудовать и придумать различные задания. Каждый квест имеет свою тематику. Приближается Хэллоуин. В качестве декораций подойдут мозги, тыква, маски, свечи. Примеры заданий:





1. ЗАДАНИЕ «СЕМЕЙНОЕ ФОТО».





Необходимо восстановить фотографию королевской семьи, чтобы ответить на вопросы в карточке.





2. ЗАДАНИЕ «ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ».





Необычное задание, где потребуется посмотреть на карточку под определенным углом, чтобы заметить скрытое послание.





3. КРОССВОРД, где ключевое слово – пароль от выхода





Цели квеста

Выбраться из комнаты страха и заданий. Участники должны сплотиться и пройти все этапы, чтобы выбраться наружу. Главное сохранить спокойствие и уверенность в своих силах! Но это не так просто сделать. Квест имеет ограничение по времени. А каждый этап является продолжением следующего. Если не пройти предыдущий, на последующих будет не выйти. Это очень замедляет участников и начинается паника!



Что говорит история?

Эпоха возникновения квестов восходит к эре костюмированных балов. Каждый бал строился на сюжете популярных книг или сатирических произведений. Далее, в 60-х гг появились компьютерные игры. «Crimson Rооm». В ней главный герой должен был выбраться из комнаты, успешно пройдя 13 испытаний.





Сегодня идей слишком много. Квесты в Минске приобрели всё большую популярность среди молодежи и подростков. Всем нравится получать адреналин.





Квест: Пила: Начало





1. Квест “Пила: Начало”

Оригинальный квест “Пила: Начало” станет для игроков мощным интеллектуальным и эмоциональным испытанием. Ваша квартирка, заботливо подготовленная к домашним посиделкам, становится логовом маньяка. Необходимо быть особенно внимательным к деталям: каждая из них имеет большое значение поскольку является деталью в единой картине мира, выстроенной маньяком. Только на составление этой картины у вас не останется времени, поскольку все решения необходимо принимать очень быстро. Решенные головоломки в игре открывают путь к неожиданным поворотам событий и новым, неизведанным загадкам.





Возможно как командное, так и одиночное прохождение квеста. Это испытание для людей с крепкими нервами, и если вы решитесь на одиночную игру, вы настоящий герой. Для того чтобы дойти до финала в квесте, необходимо решить правильно все задачи локации. Однако и после этого шансы быть просто так отпущенными маньяком невелики.





Квест: Ящик Пандоры





2. Квест “Ящик Пандоры”

“Ящик Пандоры” расхожая фраза, которая обозначает таинственное и непредсказуемое открытие, попытку заглянуть из любопытства в глубокую неизвестность. Выполненный в жанре ужастика, данный квест сочетает пугающую мистическую атмосферу. Яркие эмоции и массу интересных загадок-головоломок.





Отличие “Ящика пандоры” от схожих квестов: ·локация, особенная в плане конструкции ·ловушки в уникальном ассортименте ·невероятная атмосфера конкуренции команд и ожесточенного сражения ·наличие подвохов при решении загадок и “двойного дна” Длится квест один час, все это время игроков удерживают в постоянном эмоциональном напряжении. Задачи необходимо решить быстро и нестандартным образом. Поэтому до финального этапа в квесте доходят не все игроки, а только те из них, кто активно боролся за победу. Согласно отзывам игроков, квест “Ящик Пандоры” – это испытание, богатое яркими эмоциями.





Квест: Подземелье графа Дракулы





3. Квест «Подземелье графа Дракулы»

Основанный на образе реального персонажа румынской истории графа Дракулы, квест погрузит вас в атмосферу средневековой Европы, наполненной мистикой и сказками о загадочных и опасных существах. По преданиям, воплощенным в литературных произведениях и визуализированным в фильмах, граф Дракула был великим и жестоким воином. Но мировую известность ему принесла слава мистического вампира, умного и хитрого, обитавшего в мрачном, полном таинственности и загадок, замке. Какой он – хозяин этой крепости? Дикий зверь, помышляющий об убийстве? Интеллектуал, мечтающий об эрудированном собеседнике? Заманит ли он вас в свои сети, окутывая ложной приветливостью и аристократизмом? Попадете ли вы под влияние его нечеловеческой харизмы и незаметно вступите в зловещую игру?





Вопрос за вопросом будут возникать в голове, когда вы войдете в графские чертоги. Эффектное затемнение создаст полное ощущение пребывания в старинном замке. Дракула встретит вас. Вы прочувствуете многогранность его личности, отгадывая загадки, погружаясь в историю. Но очень скоро эйфория от знакомства сменится тревожностью, и захочется попрощаться с графом. Но Дракула не отпустит вас просто потому, что вы хотите уйти.





Квест имеет несколько уровней сложности, предназначен для разных возрастных категорий, начиная 6+. Профессиональные актеры обеспечат полное погружение в материал. Они создадут, и на протяжении всей игры, сохранят зловещую обстановку мистичности. В то же время, в их лице можно найти сторонников, которые в затруднительной ситуации подскажут разгадку.





Квест: Пила





4. Квест «Пила»

Основан на идее серии фильмов ужасов «Пила» о маньяке-психопате, охотящемся на людей. Квест доступен и для тех, кто не знаком с содержанием фильмов.





Начало испытания соответствует сюжету ужастика: замкнутое пространство, группа людей, которые все вместе станут объектом для противоестественного психологического опыта. Чтобы пройти квест, понадобится быть хитрым, ловким, преодолеть все ловушки, не позволить маньяку развалить группу, не принести в жертву ни одного человека, остаться одной сплоченной командой.





Продолжительность квеста – 1 час. За это время головоломки решаются одна за другой, создавая впечатление близости финала и выхода на свободу. Но самое любопытное задание серийный убийца предложит выполнить в конце.





Квест: Отель с привидениями





5. Квест “1408: Отель с призраками”

Создан увлекательный и таинственный квест по мотивам широкого известного рассказа Стивена Кинга “!408”. Главный герой – писатель, работающий над произведениями в стиле ужасов. Он решил провести сутки в известном печально гостиничном номере. который давно пользовался дурной славой: большинство постояльцев отеля при таинственных обстоятельствах погибали. Безусловно, самонадеянный храбрец сильно переоценил возможности собственной психики. Он едва не сошел с ума от того, что комната сама с ним начала общаться, а также визитов призраков и видений.





Желаете повторить его подвиг? Тогда этот квест именно для вас – наполненный привидениями, потусторонними силами и паранормальными явлениями. Из гостиничного номера нет выхода: его придется найти самому, решая целую кучу загадок и головоломок. В зависимости от возраста и опыта участников, квестом предусмотрено несколько уровней сложности. Таинственную обстановку нагнетает профессиональный актер.





Квест: Проклятие Эмили





6. Квест “Проклятие Эмили”

Сюжет его напрямую связан с умершей при загадочных обстоятельствах девушкой. Смерть, как и жизнь юной Эмили полны аномальных явлений и тайн. И чтобы докопаться до истины, игрокам придется проявить необычайные способности. Во время прослушивания разгадки тайны участники будут подыскивать подсказки и многочисленные ключи.





Среди поклонников жанра “хоррор” квест стал необыкновенно популярным. “Проклятие Эмили” входит в ТОП-3 по посещаемости. Уникальная атмосфера квеста дополняется игрой профессиональных актеров. Вследствие бешеной популярности квеста, сценаристы создали распределенную на части единую историю. Судьбу Эмили узнать в полном объеме можно, лишь посетив все части.





Квест: Проклятие Эмили 2





7. Квест «Проклятие Эмили 2»

Помните миссию, относившуюся к смерти Эмили? Квест стал самым востребованным, и получил продолжение. Теперь перед участником ставится выбор: остаться на стороне добра или перейти на сторону зла. Необходимо выбрать только один вариант, чтобы вернуться в дом Эмили.





Что ж, вы сами хотели попасть в переплет. Для выживания вам понадобятся: быстрота в принятии решений, смелость и решимость. Пугающие эфемерные существа будут сбивать вас с пути. Забудьте свои страхи и идите вперед. Благодаря профессиональной игре актеров, происходящее внутри квеста кажется реальностью. Продуманные, тематически выдержанные декорации поддерживают жуткое ощущение безвыходности и неожиданности предстоящего. Это реальный дом ужасов, созданный разработчиками квеста.