ТАИЛАНД. «БОЛЬШЕ ВСЕГО НАМ НУЖНО БЫЛО ПРОСТО ТЕПЛО»





Наталья из Минска несколько лет подряд зимовала в Таиланде. Впервые девушка с друзьями — в компании из восьми человек — улетела на Пхукет в 2017-м.





— Если честно, на второй год мне очень хотелось в новое место, но мы не подготовились финансово и не проработали варианты. Думали про Шри-Ланку, но там не очень хороший интернет — а моему парню он нужен был для работы. Я мечтала о Филиппинах, но там работать, скорее всего, не смогла бы уже я (девушка — визажист. — Прим. ред.). Бали, подумали мы, не потянем финансово, Гоа нас не очень привлекает. Оставался уже знакомый и понятный Таиланд. Удивляться, конечно, хочется и видеть что-то новое тоже, но больше всего нам нужно было просто тепло.





Наталья признает, пишет Оfficelife.media, что она «жуткий мерзляк», в Беларуси зимой ей холодно даже в шубе.





— Для меня было невероятно круто, что декабрь — а я в шортах, майке, и на улице плюс 30. И нет, по снегу ничуть не скучала — я его и в Беларуси-то не всегда зимой вижу. Только дома вместо снега — слякоть, а здесь — солнце и жара.





Перед первой поездкой девушка уволилась с постоянной работы и сделала ставку на свои тогда еще начальные навыки визажиста. Она планировала зарабатывать макияжем и на зимовке, поэтому заранее постила в соцсетях фото с геотегом «Таиланд», предлагала свои услуги местным ивент- и свадебным агентствам и фотографам. Ну и, конечно, везла с собой сумму, позволявшую прокормиться и арендовать жилье на случай, если бы с работой что-то пошло не так. Наталья говорит, что и в первый год удавалось заработать, а иногда приходилось залезать в заначку.









— На лакшери-отдых мы не рассчитывали, плату за жилье, еду и аренду байков делили на всех — и мои расходы за месяц в среднем не превышали $350. Если бы я ехала одна, понадобилось бы раза в два больше.





Кстати, планируя зимовку, Наталья советует рассчитывать, что с декабря и до 15 января в Таиланде высокий сезон, потому все — от еды до аренды жилья — дорожает на треть.





В этом году Наталья не планирует зимовку по семейным обстоятельствам — ждет ребенка. Но уже строит планы на следующую зиму: говорит, скорее всего, это будет Бали.





СЕВЕРНЫЙ КИПР. «ТАК ПОНРАВИЛОСЬ, ЧТО КУПИЛИ ТАМ КВАРТИРУ»









Минчанка Алена с мужем провела несколько зим на Северном Кипре. Супруги так полюбили местный климат, что решили купить квартиру и зимовать на острове постоянно. А потом, ближе к пенсии, и вовсе планируют перебраться туда жить.





— Мы несколько раз приезжали сюда осенью-зимой в гости, жили на Северном Кипре у друзей — и поняли, что нам все очень нравится. Наверное, стоит купить здесь «дачу»! Возраст наш приближается к 50, можно сказать, уже предпенсионный, — смеется Алена. — Дети выросли: кто-то уже создал свою семью и родил нам внуков, кто-то еще живет с нами... Но в целом мы уже снова совершенно автономная семейная пара. Так почему бы не пожить на пенсии отдельно от всех и в стране с более приятным климатом?





Семья купила квартиру в городе Фамагуста на Северном Кипре.





— Конечно, мы серьезно просчитывали бюджет зимовки. Думали, во что обойдутся «коммуналка», электричество, интернет, питание, страховки... Наши расходы здесь не отличаются от белорусских. Но нужно понимать, что мы говорим именно о Северном Кипре: есть большая разница между южной (греческой) и северной (турецкой) частями острова. На Северном Кипре затраты на проживание и питание в разы ниже южных. Плюс — это «закрытая», частично признанная территория, здесь нет импорта — соответственно, мы едим только локальные продукты. Фермерские товары — «молочка», овощи и другое — стоят намного дешевле, чем в Беларуси.





Алена говорит, что и в Минске, и на зимовке они ответственно относятся к питанию: фастфуд не потребляют, не экономят, стараются разнообразить свое меню.





— Но за те же деньги мы видим огромную разницу в том, что именно едим: на нашем столе постоянно свежайшие морепродукты и рыба, овощи, выращенные без нитратов, идеальные местные и турецкие фрукты.





Минскую квартиру на время зимовки семья не сдает: там живет один из детей. Но если у кого-то есть такая возможность и желание, то доходом от сдачи квартиры в Минске точно можно покрыть стоимость аренды жилья такого же класса на Северном Кипре, отмечает Алена.





— Если ты приезжаешь на четыре-шесть месяцев, то это уже считается долгосрочной арендой жилья — соответственно, и стоит оно дешевле. Неплохую квартиру для двоих можно подыскать от $250 в месяц.





И Алена, и ее муж могут работать дистанционно — так что доход супруги получают и на Северном Кипре.





Раньше на дорогу в одну сторону семья тратила около €120. Добраться до Северного Кипра из Минска можно было через Ларнаку или Стамбул, авиасообщения между частично признанной территорией и Европой нет. Для въезда через Южный Кипр белорусам нужна шенгенская виза, через Турцию — нет. Сейчас, говорит Алена, из-за ковида все билеты подорожали.





За медпомощью на зимовке супруги пока не обращались, но возможности изучили.





— У нас туристические страховки, но есть и возможность добровольного страхования внутри страны. Думаем рассмотреть такой вариант на следующий год. Недалеко от нашего дома есть крупный госпиталь с русскоязычным доктором, да и в принципе по всей северной части острова в лабораториях и госпиталях есть врачи, говорящие на русском. Вообще, русскоязычная диаспора на Северном Кипре достаточно велика и дружелюбна.





По словам Алены, зимой на острове теплее, чем в октябре в родном Минске: зима, конечно есть, это не та страна, где «вечное лето», но самые холодные в году плюс 10 днем напугать белорусов не могут.









— Для местных же это прямо настоящая зима: иногда идут дожди, порой дует сильный ветер, в горах даже выпадает снег. Да, бывает зябко, но для нас это очень комфортная зима с отличным климатом.





В прошлом году семья приехала на остров восстанавливаться после ковида: оба переболели, супруг — в тяжелой форме.





— Делали дыхательные упражнения, поднимались в горы, было много пеших прогулок. Благодаря климату, влажности и горному воздуху восстановились гораздо быстрее, чем могли бы дома. Да и в целом в плане здоровья мы ощущаем себя гораздо лучше: на зимовке не беспокоят хронические заболевания.





Алена признается, что уже через два-три года они планируют перебраться на остров окончательно. Ну а пока побудут там до весны — и домой, в Беларусь.





БАЛИ. «ГОВОРЯТ, ЦЕНЫ УПАЛИ ПОЧТИ В ДВА РАЗА — ВИДИМО, ТУРИСТОВ СОВСЕМ НЕ ОСТАЛОСЬ»









Айтишник Сергей из Гомеля с женой и трехлетним ребенком провел на Бали уже три зимы. Он работает удаленно. Траты в месяц там такие же, как и на родине — примерно $2000. Правда, в Беларуси семья живет в своей квартире, а на Бали около $700 из этой суммы уходит на аренду виллы. В этом году они впервые не поедут на зимовку из-за пандемических сложностей с визами, перелетами.





Супруги арендовали жилье на Буките — это полуостров в южной части Бали, одна из наиболее популярных курортно-туристических зон. Здесь, говорит Сергей, климат зимой мягче, чем в других частях острова, много замечательных пляжей и возможностей для серфинга.









— Из-за разницы во времени с Беларусью мой рабочий день сдвигался, и до обеда мы с семьей занимались своими делами — кстати, почти каждый день ездили в какое-то новое место, искали классные пляжи. По острову можно передвигаться на такси — цены относительно невысокие, но почти все местные и «долгие» туристы пользуются мопедами или байками, которые часто покупают в собственность. Уезжая, их легко продать, это выгоднее: нормальный байк можно купить за $1500, продать — почти за столько же, ну, может, $100 потеряешь; а аренда стоит около $150 в месяц. Питание недорогое, особенно с учетом качества местных свежих овощей и фруктов — их мы покупаем на рынке. Горячую еду иногда готовим дома — на острове достаточно магазинов и супермаркетов, включая сети мировых брендов. Порой ходим в уличные кафе и рестораны.





Если не заморачиваться «высокой кухней», то питаться можно и за $10 на двоих взрослых в день — но это, конечно, самый экономичный фастфуд. Хорошая еда будет стоить около $10 на взрослого за один прием пищи.





Дома мы арендовали в ценовом сегменте выше среднего: с бассейном и минимальными услугами по клинингу. В $600–700 в месяц обойдется вилла с двумя спальнями в хорошем районе в охраняемом поселке. В этом году, говорят друзья, цены упали почти в два раза — видимо, туристов уже совсем не осталось.





В целом, отмечает Сергей, зимовку на Бали нельзя назвать «бюджетным мероприятием»: дешевого жилья у океана нет в принципе, просидеть три-шесть месяцев в комнатушке далеко от пляжа без путешествий по острову и на дешевом фастфуде — так себе удовольствие.



