На первом месте в топе лучших оказалась американская криминальная драма The Wire ("Прослушка"), которая выходила на телеканале HBO с июня 2002 года по март 2008 года. На втором месте расположился драматический сериал Mad Men ("Безумцы"), его показывали на телеканале AMC с июля 2007 года по май 2015 года, пишет Haqqin.az. Этот сериал удостоился сразу четырех премий Emmy подряд в категории "Лучший драматический сериал".





Третье место занял сериал Breaking Bad ("Во все тяжкие"). Его также назвали одним из лучших американских многосерийных фильмов. За ним идет британский комедийно-драматический сериал Fleabag ("Дрянь"), который был создан сценаристкой и актрисой Фиби Уоллер-Бридж. В первый раз зритель его увидел 21 июля 2016 года. Пятерку лидеров рейтинга завершает сериал Game of Thrones ("Игра престолов") от канала HBO.





В топ-20 вошли также мультипликационный сериал BoJack Horseman ("Конь БоДжек") от Netflix, комедийная драма Six Feet Under ("Клиент всегда мертв"), третий сезон американского телесериала Twin Peaks: The Return ("Твин Пикс: Возвращение"). Замыкает список проект Netflix The Queen's Gambit ("Ход королевы"), вышедший в прошлом году.





В составлении рейтинга участвовали 206 кинокритиков, журналистов, ученых и других экспертов в области телевизионной индустрии из 43 стран. Всего они рассмотрели 460 разных проектов, выпущенных с начала 2000 года, сообщает РЕН ТВ.