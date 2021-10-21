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Британская вещательная корпорация BBC составила рейтинг ста лучших сериалов XXI века

Британская вещательная корпорация BBC представила список из 100 сериалов, которые, по мнению экспертного совета компании, стали лучшими в XXI веке. Рейтинг опубликован на сайте BBC.


На первом месте в топе лучших оказалась американская криминальная драма The Wire ("Прослушка"), которая выходила на телеканале HBO с июня 2002 года по март 2008 года. На втором месте расположился драматический сериал Mad Men ("Безумцы"), его показывали на телеканале AMC с июля 2007 года по май 2015 года,  пишет Haqqin.az. Этот сериал удостоился сразу четырех премий Emmy подряд в категории "Лучший драматический сериал".

Третье место занял сериал Breaking Bad ("Во все тяжкие"). Его также назвали одним из лучших американских многосерийных фильмов. За ним идет британский комедийно-драматический сериал Fleabag ("Дрянь"), который был создан сценаристкой и актрисой Фиби Уоллер-Бридж. В первый раз зритель его увидел 21 июля 2016 года. Пятерку лидеров рейтинга завершает сериал Game of Thrones ("Игра престолов") от канала HBO.

В топ-20 вошли также мультипликационный сериал BoJack Horseman ("Конь БоДжек") от Netflix, комедийная драма Six Feet Under ("Клиент всегда мертв"), третий сезон американского телесериала Twin Peaks: The Return ("Твин Пикс: Возвращение"). Замыкает список проект Netflix The Queen's Gambit ("Ход королевы"), вышедший в прошлом году.

В составлении рейтинга участвовали 206 кинокритиков, журналистов, ученых и других экспертов в области телевизионной индустрии из 43 стран. Всего они рассмотрели 460 разных проектов, выпущенных с начала 2000 года, сообщает РЕН ТВ.
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