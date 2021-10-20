



Вышел фильм об истории салезианцев в Беларуси. Лента над названием "Охваченные надеждой" имеет исторический характер и является результатом исследовательских работ отца Артура Лешневского. Фильм повествует об истории присутствия представителей этой католической конгрегации в Беларуси и посвящен 100-летию начала миссии салезианцев Дона Боско в республике. Известно, пишет katolik.life, что первая группа священников салезианцев прибыла на территорию сегодняшней Беларуси 16 июня 1921 года. Из деревни Дворец, которая сейчас находится в Дятловском районе, началось новое объявление и распространение салезианской харизмы.





Сообщество отца Боско посвящает себя апостольской и миссионерской работе. В частности - службе в пользу молодежи, особенно бедной и оставленной. Для ее добра салезианцы работают в школах, ораториях, молодежных центрах.







