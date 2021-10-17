«Сплетница»

Американская телевизионная подростковая драма, основанная на одноименной серии романов писательницы Сесили фон Цигезар, стала популярна не только в Северной Америке. Сюжет развивается вокруг судеб молодых людей, живущих в элитном районе Нью-Йорка. В одной из серий упоминается персонаж из нашей страны, пишет АИФ. Молодой блондин подходит в баре к девушке и представляется принцем Алексеем из Беларуси, а потом приглашает ее отпраздновать открытие своего нового нефтепровода.





«Шерлок»

Сериал британской телерадиокомпании BBC, основанный на произведениях Артура Конан Дойля, затронул тему Беларуси. Третья серия первого сезона сериала начинается со сцены в Минске. В поисках очередного дела знаменитый сыщик в пустом, холодном, плохо освещенном помещении встречается с подозреваемым в убийстве женщины. В кадре Шерлок сидит на фоне белорусского государственного флага, который прикреплен к стене. Дело не заинтересовало сыщика, и он вернулся в Лондон.





Несуществующее государство Юрагли соседствует с Беларусью, Украиной и Польшей. Фото: Кадр из фильма





«Рот на замок»

Американский подростковый фильм рассказывает о сестрах-близнецах, которые стали свидетелями преступления и теперь вынуждены скрываться от преступников в разных уголках мира. В киноленте упоминается персонаж Эмиль Хочу, глава преступного клана из несуществующей страны Юрагли. Государство искусственно выделили на карте, захватив часть Украины и Беларуси. Соответствующий кадр демонстрируется в фильме.





«Пароль: Рыба-меч»

Благодаря блокбастеру 2001 года американцы уверены, что в Минске можно без проблем купить ядерную боеголовку. Во всяком случае так утверждал герой Джона Траволты, бывший шпион ЦРУ Гэбриэл Шир: «Знаешь, я могу купить в Минске ядерные боеголовки по 40 миллионов за штуку. Черт! Да если я возьму дюжину, они мне даже скидку сделают!»













«Терминал»

В фильме Стивена Спилберга главный герой оказывается выходцем из Гомеля, если верить его водительскому удостоверению. Также если внимательно изучить документ, то выяснится, что полное имя героя, которого играет Том Хэнкс, – Гуліна Гульнара Надыраўна. Как оказалось, Гульнара Гулина проживала с родителями в военном городке в деревне Зябровка под Гомелем. В 1995 году она получила права, а в 1999-м эмигрировала в США. Видимо, каким-то образом ее водительское удостоверение попало в руки съемочной группы.









Согласно водительским правам герой Томак Хэнкса родом из Гомеля. Фото: Кадр из фильма





«Приговоренные»

В 2007 году на экраны вышел боевик Скотта Вайпера. По сюжету фильма телепродюсер задумывает жестокое реалити-шоу на необитаемом острове. Для этого он выкупает из тюрем 10 убийц, приговоренных к смертной казни, которые под прицелом телекамер сражаются за жизнь. Причем первого участника смертельной гонки «выуживают» из Беларуси. В кадре так и написано: «Беларусь, Дзержинск, Витебская колония». Тюрьмы с такими данными в реальности не существует.





«Друзья»

Не с лучшей стороны представили Беларусь создатели популярного американского молодежного сериала «Друзья». Любители ситкома теперь уверены, что в столице Беларуси «слишком много прямых солнечных лучей», от которых умирают люди, происходят забастовки на санэпидстанции, а самолеты из Минска в Нью-Йорк летают раз в полгода. Однако некоторые фразы героев все же убеждают зрителей, что не все так плохо: «В Минске принято на прощание целоваться два раза в щеку и один раз в губы. Если собираешься в Минск, тогда приезжай весной! Там так красиво! Если будешь в Минске, вот мой адрес, звони, я отведу тебя на Сорочинскую ярмарку!»

Список фильмов, где упоминается Беларусь, можно продолжить. Это сериалы «Спецназ», «Шпионка», «Западное крыло», «Тайные связи», «Никита», фильмы «Турист», «Вызов», «Реальные парни». А в старом мультфильме Стивена Спилберга «Американский хвост» всех нью-йоркских котов распугали огромной мышью из Минска.