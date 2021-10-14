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Названы лучшие книги года для детей

Организаторы литературной премии Тётки, в которой отмечаются лучшие книги для детей, выбрали лауреатов сезона.

Названы лучшие книги года для детей
Названы лауреаты премии Тётки / facebook.com/ciotka.by
В номинации "Лучшая книга для детей и подростков" победила книга Ольги Гапеевой "Адна шкарпэтка і іншыя гісторыі" (издательство "Галіяфы"). 

В номинации "Лучшее художественное оформление" победа досталась знаменитому художнику Валерию Славуку, оформившему сборник сказок "Вядзьмар, які рабіўся ваўком" (издательство "Янушкевич").

Премия Тётки вручается с 2016 года. Она основана в честь известной белорусской писательницы Алоизы Пашкевич (1876-1916), которая имела псевдоним "Тётка" и стала автором книги "Першае чытанне для дзетак беларусаў", пишет Еврорадио.
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