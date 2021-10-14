



С 16 по 19 век цинга убила около 2 миллионов моряков, это больше, чем война, кораблекрушения и сифилис вместе взятые. Однако не менее ужасным, чем сами эти болезни, является то, что на протяжении большей части этих 300 лет медицинские эксперты знали, как ее предотвратить, и просто не могли этого сделать.





В 1600-х годах некоторые морские капитаны раздавали морякам лимоны, лаймы и апельсины, будучи убеждены, что ежедневная доза цитрусовых предотвратит распространение цинги. Британский флот, опасаясь увеличения затрат, обратился к солодовому суслу, побочному продукту ячменного пюре, приготовленному из ячменя, который имел преимущество в том, что он был дешевле, но не делал вообще ничего для лечения цинги.





В 1747 году британский врач по имени Джеймс Линд провел эксперимент, в котором он дал одной группе моряков дольки цитрусовых, а другим - уксус, морскую воду или сидр. Результаты не могли быть яснее. Члены экипажа, которые ели фрукты, поправились настолько быстро, что смогли помочь позаботиться о других. Линд опубликовал свои открытия, но умер до того, как кто-то успел их реализовать через 50 лет после его смерти.





С ожирением приблизительно та же история.





По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, почти 80% взрослых и около одной трети американских детей теперь соответствуют клиническому определению избыточного веса или ожирения. Американцев, которые живут с «крайним ожирением», больше, чем тех, кто живет с раком гру ���, болезнями Паркинсона, Альцгеймера и ВИЧ вместе взятых. И основная реакция медицинского сообщества на этот сдвиг - обвинить толстых людей в том, что они толстые. Им говорят, что ожирение - это личный недостаток, который создает нагрузку на систему здравоохранения, снижает ВВП и подрывает военную мощь.





Это также повод запугать толстых людей одним предложением, а затем сообщить им в следующем, что вы делаете это для их же блага. Вот почему страх растолстеть или остаться в таком состоянии заставляет американцев тратиться на диету больше, чем мы тратим на видеоигры или фильмы. 45% взрослых сказали, что они постоянно или частично озабочены своим весом - рост на 11 пунктов с 1990 года. Почти половина девочек в возрасте от 3 до 6 беспокоятся по поводу веса.





Но исследования, которые проводятся с 1959 года, показывают, что от 95 до 98% попыток похудеть терпят неудачу и что две трети людей, сидящих на диете, набирают больше, чем потеряли. Причины биологические и необратимые. Еще в 1969 году исследования показали, что потеря всего 3 процентов веса тела привела к 17-процентному замедлению метаболизма - реакции голода во всем теле, которая насыщает вас гормонами голода. Снижение веса означает борьбу с системой регуляции энергии вашего тела и борьбу с голодом весь день, каждый день и всю оставшуюся жизнь.





Второй важный урок, который медицинский истеблишмент усваивает и снова и снова отвергает, заключается в том, что вес и здоровье - не идеальные синонимы. Да, почти каждое исследование на уровне населения показывает, что у толстых людей сердечно-сосудистых заболеваний больше, чем у худых. Но исследования обнаружили, что от одной трети до трех четвертей людей, страдающих ожирением, метаболически здоровы. У них нет признаков повышенного кровяного давления, инсулинорезистентности или высокого уровня холестерина.





Между тем, около четверти людей, не страдающих лишним весом, эпидемиологи называют «худыми и нездоровыми». Исследователи наблюдали за "худышкми" в течение 19 лет и обнаружили, что у больных тощих людей вероятность заболевания диабетом в два раза выше, чем у здоровых толстых людей.





Привычки независимо от вашего размера - вот что действительно важно. Десятки индикаторов, от потребления овощей до регулярных упражнений, позволяют лучше понять состояние здоровья.





И не стоит мыслить стереотипами.





Три отдельных исследования показали, что у полных женщин больше шансов умереть от рака груди и шейки матки, чем у женщин с ожирением. Эрин Харроп, исследователь из Вашингтонского университета, изучает женщин с большим весом, страдающих анорексией. И, вопреки стереотипу о нулевом размере, представленному в большинстве СМИ, они в два раза чаще сообщают о рвоте, принимая слабительные и злоупотребляя таблетками для похудения. Харроп обнаружила, что худым женщинам требуется около трех лет, чтобы пройти курс лечения, в то время как участники ее экспериментальной группы в среднем тратили 13 с половиной лет, ожидая, пока их расстройства будут устранены.





Проблема в том, что учреждения здравоохранения настолько озабочены массой тела, что упускают из виду то, что действительно убивает нас: нашу пищу.





Диета — это основная причина смерти в Соединенных Штатах. По крайней мере, ответственно за в пять раз большее количество смертей, чем количество смертельных случаев в результате применения огнестрельного оружия и автомобильных аварий вместе взятых. Но дело не в том, сколько мы едим - на самом деле американцы потребляют калорий сейчас меньше, чем в 2003 году. Дело в том, что мы едим.





Исследователи обнаружили, что качество нашей пищи влияет на риск заболеваний, независимо от ее влияния на наш вес. Фруктоза, например, может повреждать чувствительность к инсулину и функции печени больше, чем другие подсластители с таким же количеством калорий. Люди, которые едят орехи четыре раза в неделю имеют снижение заболеваемости диабетом на 12 процентов и снижение смертности на 13 процентов, независимо от их веса. Все наши биологические системы для регулирования энергии, голода и сытости нарушаются при употреблении в пищу продуктов с высоким содержанием сахара, с низким содержанием клетчатки и с добавками.





Вывести этот яд из нашей системы питания будет нелегко. В каждом звене цепи, от фабричных ферм до школьных обедов, доминируют производители, каждый из которых неустанно работает над снижением затрат и увеличением прибыли. Но это все еще не повод отчаиваться. Мы можем многое сделать прямо сейчас, чтобы улучшить жизнь толстых людей - впервые сместить акцент с веса на здоровье и на поддержку.





Соединенные Штаты ежегодно тратят 1,5 миллиарда долларов на исследования в области питания по сравнению с примерно 60 миллиардами долларов на исследования лекарств. Лишь 4 процента сельскохозяйственных субсидий идет на фрукты и овощи. Неудивительно, что самые здоровые продукты могут стоить до восемь раз больше, чем вредные для здоровья, или что разрыв увеличивается с каждым годом.





Но в данном случае самые эффективные медицинские вмешательства на самом деле не являются медицинскими вмешательствами - это стратегии, которые облегчают тяготы бедности и высвобождают время для движения, игр и воспитания детей. В развивающихся странах с более высокой заработной платой для женщин уровень ожирения ниже, и жизнь меняется, когда здоровая пища становится дешевле. Пилотпрограмма в Массачусетсе, где получателям талонов на питание давались дополнительные 30 центов на каждый доллар, потраченный на здоровую пищу, потребление фруктов и овощей увеличилось на 26 процентов. Подобная политика вряд ли повлияет на наш вес, однако она почти наверняка значительно улучшит наше здоровье.