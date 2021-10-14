Книгу легендарная телеведущая назвала "трогательной медитацией".





Справедливости ради отметим, что Опра Уинфри постоянно публикует список книг, которые рекомендует для чтения, и роман Саши Филипенко вошел в очередной такой список из 21 книги.





Об этом написал у себя в фейсбуке издатель Саши Филипенко Борис Пастернак













Саша Филипенко родился в 1984 году в Минске, но в студенческие годы уехал в Россию.





Автор нашумевших романов «Бывший сын», «Замыслы», «Травля», «Красный крест» и «Возвращение в Острог». Многие из них переведены на иностранные языки, в том числе и на английский.











