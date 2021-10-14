Легендарная Опра Уинфри советует прочесть роман беларуса Саши Филипенко "Красный крест"
На сайте легендарной американской телеведущей Опры Уинфри появилась рекомендация прочесть роман «Красный крест» беларуского писателя Саши Филипенко.
Книгу легендарная телеведущая назвала "трогательной медитацией".
Справедливости ради отметим, что Опра Уинфри постоянно публикует список книг, которые рекомендует для чтения, и роман Саши Филипенко вошел в очередной такой список из 21 книги.
Об этом написал у себя в фейсбуке издатель Саши Филипенко Борис Пастернак
Саша Филипенко родился в 1984 году в Минске, но в студенческие годы уехал в Россию.
Автор нашумевших романов «Бывший сын», «Замыслы», «Травля», «Красный крест» и «Возвращение в Острог». Многие из них переведены на иностранные языки, в том числе и на английский.
14:19 14/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение