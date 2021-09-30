Не спешите убирать эти 5 овощей, которым осенние холода на пользу

Брюссельская капуста после воздействия холода станет только вкуснее, не теряя витаминов и питательных веществ.





Скажем больше – некоторые из таких культур и вовсе можно оставить зимовать в грунте, если у вас, к примеру, не хватает места в погребе. Они прекрасно перезимуют под снегом и останутся свежими, пишет Intex-press.by Какие же из овощей и корнеплодов можно убирать позже остальных и их можно оставлять на грядках до первого снегопада, а то и вовсе забыть там до весны?









Хрен





Фото: pbs.twimg.com





Эта культура будет отлично чувствовать себя на грядке до самых морозов – даже накопит большее количество питательных веществ, станет ароматной, сладковатой и не такой ядреной.

Хрен убирают после того, как его листва полностью пожелтеет и пожухнет. Подкопайте корнеплоды вилами или подденьте лопаткой на глубину 40 см, затем вытяните из почвы и обсушите перед закладкой на хранение.





Впрочем, и этого делать необязательно – можете оставить хрен на грядке до весны. Для этого после обрезки ботвы просто нужно засыпать растения толстым слоем мульчи (торф, солома и т.п.). На одном месте хрен может расти около пяти лет.





Морковь





Фото: gusiyabloni.com





Да-да, самая обыкновенная морковь, предназначенная на хранение и посаженная во второй половине мая-середине июня, по возможности «выдерживается» на грядке до самых первых ночных заморозков (при дневной температуре около 5°С). Такие охлажденные корнеплоды станут слаще и ароматнее и будут храниться лучше, чем те, которые убрали в теплую погоду. Не забывайте и о правильном выборе сорта моркови – поздние сорта дольше способны находиться в грунте и лучше переносят зимнее хранение.





Исключение для поздней уборки составляет дождливая осень. Если погода довольно теплая, но часто идут обильные дожди, лучше убрать весь урожай раньше, так как корнеплоды, впитавшие большое количество влаги, хранятся плохо и рискуют заболеть гнилью.





Почву подкапывают лопатой (или тупыми вилами), аккуратно достают корнеплоды и помещают на просушку в тень. Затем морковь очищают от остатков земли и полностью срезают ботву (можно оставить лишь несколько миллиметров).





Если же вы собираетесь оставить морковь в грядке до весны, подготовьте ей условия для благополучной зимовки. Срежьте ботву и прикройте посадки еловыми лапами. Поверх лапника уложите слой опада и соломы толщиной до 15 см. Сверху такую «теплую» грядку укройте пленкой. В холодную зиму на морковь рекомендуется набрасывать побольше снега, чтобы корнеплоды не замерзли.





Топинамбур





Фото: o-flora.com





Топинамбур (он же земляная груша) имеет мощную, глубоко залегающую корневую систему. Именно на подземных побегах (столонах) образуются съедобные и полезные клубни этого растения (белые, желтые, фиолетовые, красные), по вкусу похожие на капустную кочерыжку или репу. Подземная часть растения хорошо зимует в почве – а вот хранясь в погребе или подвале, клубни вполне могут начать плесневеть или подгнивать.





Если вы собираетесь оставить топинамбур до весны на грядке, то помните, что зимовать он может вовсе без укрытия, хотя с малоснежными зимами грядки с ним все же рекомендуется прикрыть соломой (слоем 5 см), а сверху уложить лапник.





Брюссельская капуста





Фото: 2sotki.ru





Как ни странно, до первого снега можно оставлять на грядках и кочанчики брюссельской капусты – после воздействия холода они станут только вкуснее, ничуть не теряя витаминов и питательных веществ. Можете считать, что капуста лежит «в холодильнике» и собирайте урожай по мере надобности.

Впрочем, это и хорошо – ведь культура эта крайне «медлительна» – от весеннего посева до зрелости проходит почти полгода, кочанчики начинают завязываться только со спадом летней жары.





За 3-3,5 недели до уборки капусты подрежьте ей верхушку и удалите все листья, чтобы силы шли на вызревание плодов. Дождитесь, когда отметка термометра опустится ниже –6°C, но не дойдет до –10°C – в это время кочаны наиболее пригодны к сбору для хранения. Снимайте их постепенно, начиная с нижних, оставляя верхним возможность «дойти».





Храните брюссельскую капусту прикопанной в ящиках с землей (для такого хранения капусту выкапывают с корнем) или в обсушенном виде просто на полках погреба (так хранят стебли с кочанчиками, обрезав верхушку, все листья и корни).





Лук-порей





Фото: ogorod.ru





Позднеспелый лук-порей так называемых «зимних» сортов (в отличие от «летних» у него низкий коренастый стебель и тонкие листья с сильным сизым восковым налетом) также можно оставить зимовать на грядке – убирают его на следующий год до появления цветоносной стрелки, выкапывая целиком.





Порей – холодостойкая культура. Взрослые растения при их окучивании и утеплении землей, торфом или опилками примерно до трети-половины роста стебля без проблем зимуют в условиях средней полосы, особенно в снежные зимы.





Если собираетесь все же убирать порей под зиму, помните, что культура на грядке спокойно переносит понижение температуры до –7°С.





В осенней уборке также не нуждаются многолетние корневищные луки, которые хорошо переносят зимние холода – батун, слизун, шнитт.