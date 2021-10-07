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Кадры неимоверные! На озеро Караколь в Казахстане прилетела стая розовых фламинго

Это повторяется из года в год, и каждый раз подобные кадры завораживают.

Кадры неимоверные! На озеро Караколь в Казахстане прилетела стая розовых фламинго
Сотни розовых фламинго прилетели на озеро Караколь, расположенное недалеко от города Актау в Казахстане. Здесь птицы делают остановку, прежде чем отправиться дальше на юг в Туркменистан или Иран для зимовки.

В этих местах богатая кормовая база, и поблизости нет людей. Птицы пробудут на озере до середины ноября, передает Euronews.

По данным орнитологов, каждую осень на озере Караколь останавливаются более 80 видов птиц, чтобы восстановить силы во время миграции. Многие из них занесены в Красную книгу.
centralasia.media
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