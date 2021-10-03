Изумрудный рай — взгляд через очки Великих Моголов

На аукционе Sotheby`s 21 ноября выставят две пары уникальных очков с драгоценными камнями, которые в XVI веке принадлежали правителям Империи Великих Моголов, пишет Фокус. Очки с линзами из изумрудов были магическим атрибутом. С их помощью правители могли "увидеть рай". В очках мир вокруг окрашивался в зеленый — цвет священного для Великих Моголов знамени ислама. Очки с линзами из алмазов назывались "Ореол света". Считалось, что с их помощью можно достичь просветления.





Очки, в которых можно увидеть рай — с колумбийскими изумрудами вместо стекол





- Для создания магического шедевра из алмазов придворные ювелиры распилили алмаз в 200 каратов.

- Линзы для очков с драгоценностями "Врата рая" были вырезаны из колумбийского изумруда весом более чем 300 карат.





Каждую пару очков планируют продать на аукционе по $3,5 млн.





В октябре на аукционе Sotheby`s New York выставят на продажу 700-летний иллюстрированный молитвенник "Махзор великих праздников Луццатто". Это старейший молитвенник на иврите из когда-либо попадавших на аукцион. Атрибут написан и освящен на юге Германии примерно в конце XIII или начале XIV века еврейским писцом и художником по имени Абрахам. В нем сохранились записи многих владельцев, которые во время путешествий вносили поправки в текст, исходя из местных обычаев. Книга прошла через общины Франции и Италии. Продает молитвенник еврейская организация Alliance Israélite Universelle.





700-летний иллюстрированный иудейский молитвенник "Махзор великих праздников Луццатто"





- Лот будет стоить от $4 млн до $6 млн .

- Вырученные средства инвестируют в сферу образования.

Сундук колдуньи — артефакт ценой 20 тысяч фунтов

В мае этого года на онлайн-аукционе Sotheby`s выставили редкий лот: сундучок колдуньи с атрибутами для магических ритуалов. Среди предметов — книжечка с заклинаниями, магические талисманы, куклы вуду, сшитые вручную из ткани и воска, реликварий, кресты, высохшая голова ворона, два резных костяных черепа, подвеска с изображением дракона и именем Сатаны, выгравированным на оборотной стороне, коллекция булавок, три птичьих когтя, стальной нож и зеркальце для гадания. Некоторые атрибуты относятся к XVII веку, на многих предметах остались следы интенсивного использования.





Редкий лот на онлайн-аукционе Sotheby`s: сундучок колдуньи с атрибутами для магических ритуалов





- Сундучок хранился в частной коллекции в Германии.

- Лот ушел за 20 тыс. фунтов стерлингов.

Ритуальная пещера — индейцы осейджи потеряли свое достояние

В нынешнем сентябре в американском штате Миссури на аукционе продали уникальный исторический памятник индейской культуры племени осейджи "Пещера с картинками". Лот ушел анонимному покупателю за $2,2 млн. На стенах пещеры нарисовано 290 изображений людей, животных, мифических существ и иероглифических символов. Индейцы племени осейджи, жившие на землях Миссури 1300 лет назад, использовали ее для священных ритуалов и захоронений.





Индейцы племени осейджи надеялись самостоятельно выкупить пещеру, но не смогли





- Современные индейцы племени осейджи надеялись самостоятельно выкупить пещеру, но не смогли. Археологи выступали против продажи исторического памятника.

- Предыдущие владельцы этой земли с 1953 года использовали данную территорию для охоты.