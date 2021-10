Лучшей игрой всех времен стал эксклюзив PlayStation — God of War 2018 года. Голосование проходило в шесть этапов. Среди оставшихся вариантов были StarCraft, Portal 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt и Grand Theft Auto: San Andreas. В финале «Бог войны» обошел GTA 5 с соотношением голосов 60 на 40.





Студия-создатель игры Santa Monica отреагировала на победу, пишет Dev.by. «Спасибо всем, кто голосовал за God of War! В конкурс была включена тонна невероятных игр, и для нас большая честь стоять в одном ряду со нашими любимыми играми всех времен. Ваша поддержка очень ценится в студии, и мы не можем дождаться, когда вы испытаете следующий опыт!», — написали сотрудники студии в Twitter.





Игра God of War вышла 20 апреля 2018 года. Это восьмая игра серии, а также сиквел к игре 2010 года God of War III. Сюжет игры связан со скандинавской мифологией, в отличие от предыдущих игр, которые были основаны на мифологии Древней Греции.