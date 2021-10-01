Стив Криплани составил инструкцию, которая обязательно поможет вам во время выбора костюма — самого элегантного предмета мужского гардероба. Выбор костюма — это искусство. И знание основных правил в этом деле — первый шаг к его освоению. Специально для РБК-Украина/LITE мастер индивидуального стиля и знаток мужского костюма, руководитель киевского филиала "Императорский портной"составил инструкцию, которая обязательно поможет вам во время выбора костюма — самого элегантного предмета мужского гардероба.

Стиль всегда в моде

Пандемия COVID-19 повлияла на все сферы жизни. Не смогла в стороне остаться и мода. Так, одним из следствий карантинных ограничений, по словам Стива Криплани, стал повышенный запрос на костюмы в стиле smart casual.

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Сейчас во всем мире тренд на более удобную и универсальную одежду. Если раньше мужчины чаще одевали классический костюм, сегодня в моде – костюмы smart casual. Это отличный вариант для повседневного ношения, в том числе в офис, где есть дресс-код

— Стив Криплани

Smart casual (досл. с англ. "нарядно-повседневный") – стиль в одежде, в котором комбинируются классические и современные элементы гардероба. С появлением этого стиля на смену классическим брюкам пришли джинсы, строгие пиджаки были заменены блейзерами и джемперами, рубашки – футболками или трикотажными гольфами, туфли – лоферами и кроссовками.

Как правильно подобрать образ в стиле smart casual?

Советы от Стива Криплани





1





Самое главное – понимать место, куда вы будете одевать костюм

Для костюма на работу чаще подбирают более сдержанные оттенки или клетку, для выходного дня – более светлые или яркие тона.





2





Знать тип своей фигуры

Костюм должен подчеркивать достоинства фигуры и скрывать недостатки. К примеру, для невысокого мужчины с худощавым телосложением хорошо подойдет костюм в клетку, на крупном мужчине – более выигрышно смотрятся однотонные костюмы.





3





Выбирать "удачные" оттенки

При выборе цвета костюма нужно обращать внимание на цвет кожи и волос. К примеру, для тех, у кого более темный оттенок кожи – лучше выбирать костюмы "холодных" оттенков – синий, коричневый.

Как выбрать ткань для мужского костюма

То, из чего изготовлен деловой костюм, играет большую роль. От этого будет зависеть то, насколько сложным будет уход за изделием, как будет носиться и сидеть на фигуре. Для сезона весна-лето лучшими тканями являются лен, шерсть и шелк. Для осени лучшая комбинация – шерсть и шелк. Также этой осенью и зимой вновь в моду возвращаются твидовые костюмы. Самыми популярными будут костюмы синего, коричневого и серого оттенков.

Стили мужского костюма

Когда речь заходит о силуэте костюма, чаще всего говорят об "английском" и "итальянском" стиле. В чем же их особенности?





Английская классическая одежда – это, прежде всего, простота и практичность, консервативность и деловитость. Главные характерные черты: небольшие подплечники, прямой или немного прилегающий силуэт; присутствие лацканов (тонких, с вырезом или без него), минимализм в деталях, пуговицы в цвет костюма, высоко посаженые брюки, цвет ремня должен соответствовать цвету обуви, сдержанные, неброские тона – чаще всего это чёрный, серый, коричневый.





Итальянский стиль – более облегченный и то же время элегантный. Основными особенностями стиля являются: отсутствие складок на брюках возле ботинок, рукава пиджака короткие настолько, чтобы можно было видеть манжету рубашки, узкие брюки, стильные аксессуары, приталенный крой, часто широкие лацканы, отсутствие шлиц.







Как разнообразить деловой гардероб

Если вы носите костюмы каждый день, то вам нужно минимум три (а лучше четыре) костюма на сезон. Это не значит, что каждый год нужно полностью обновлять гардероб. Достаточно обзавестись темно-серым и темно-синим комплектами с однобортным пиджаком на двух или трех пуговицах – они универсальны. Все остальные комбинации – на ваше усмотрение. Для особых случаев также можно приобрести двубортный костюм и смокинг, еще одну модель в клетку или полоску – для разнообразия.

Разнообразить строгий образ достаточно легко различными аксессуарами. Чаще всего, на помощь приходят шарфы и платки.





Шарф лучше брать шерстяной или хлопковый, зимой – кашемировый. Нагрудные платки – ярких, контрастных оттенков, с узорами разных размеров, но близкие по цветовой гамме к костюму.





Еще один аксессуар, без которого не обойтись на вечерних мероприятиях и деловых встречах, это запонки. Идеально, чтобы они были сделаны из того же металла, что и другие элементы образа: пряжка ремня, дужки очков, часы, зажим для галстука.

Кроме того, большое значение имеют детали. Например, подкладка вашего костюма, контрастные петли, инициалы на манжетах или нагрудном платке. Это те маленькие нюансы, которые дополняют ваш образ и делают его более индивидуальным

— Стив Криплани





Преимущества индивидуального пошива костюма

Магазины мужских костюмов, которые продают уже готовые изделия, могут предложить огромное количество моделей, но все они сшиты не для вас. Только портной способен учесть ваш тип фигуры, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.





Костюм из магазина – как униформа. Это одна модель для всех. Тогда как костюм индивидуального пошива – это создание своего, индивидуального образа и стиля

— Стив Криплани





Кроме того, по словам Стива Криплани, купить готовый костюм в магазине и подогнать его под ваш тип фигура в ателье – плохая идея, ведь все равно результат не сравнится с пошитым специально для вас костюмом.





Помимо этого, в "Императорском портном" предоставляют своим клиентом пожизненную гарантию на костюм. Если вам нужно будет его ушить или же наоборот сделать на пару сантиметром шире, сменить подкладку или же цвета петлей – вы легко сможете сделать это в ателье.





Таким образом, пошитый на заказ костюм становится еще и более выгодным вложением, чем купленный даже у самого клиентоориентированного бренда готовой одежды.