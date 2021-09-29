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Неизданная песня Джона Леннона продана за $58 тысяч. Покупатель неизвестен

Ее записали 16-летние датские хиппи. На кассете есть запись ранее не издававшейся песни, исполненной Джоном Ленноном в Дании

Неизданная песня Джона Леннона продана за $58 тысяч. Покупатель неизвестен
Йоко Оно, Джон Леннон, дочь Оно Киоко, бывший муж Оно Энтони Кокс и его новая жена Мелинда
Аудиокассета с интервью Джона Леннона и Йоко Оно, записанного в начале 1970 года в Дании, продана с аукциона за 58,3 тыс. долларов. Цена пленки оказалась настолько высокой, поскольку на ней содержится ранее неизданная песня в исполнении Леннона и Оно под названием "Radio Peace".
33-минутную аудиозапись сделали четверо датских подростков, которые встретились с Ленноном и Оно всего за несколько месяцев до того, как мир узнал о распаде "Битлз".

Покупатель, имя которого осталось неизвестным, принял участие в аукционе по телефону. Он купил кассету вместе с фотографиями подростков с Ленноном и Оно и экземпляром школьной газеты, в которой рассказывалось о встрече.

История записи

В январе 1970 года группа датских школьников отправилась на встречу со знаменитым музыкантом, чтобы взять у него интервью для своей газеты.

"Нам было по 16 лет, и все мы тогда были хиппи", - рассказывает сделавший запись Карстен Хеджен. По его словам, больше всего юных журналистов интересовала кампания Леннона и Оно за мир во всем мире.

Местные жители очень удивились, обнаружив, что звезды остановились в провинциальном районе Ти, на северо-западе Дании.

Пара приехала туда, чтобы провести время с Киоко - маленькой дочерью Йоко, которая жила в этом районе со своим отцом, бывшим мужем Оно Энтони Коксом и его женой Мелиндой.

Поначалу их пребывание здесь осталось незамеченным. Но как только об их приезде стало известно, Оно и Леннон устроили пресс-конференцию.

Четверо подростков уговорили учителя позволить им поехать на пресс-конференцию и даже нашли машину, чтобы добраться до места, но в их планы вмешалась непогода: началась метель. "Мы задержались, потому что дороги обледенели и было много снега, - вспоминает Карстен Хеджен. - Когда мы приехали, все уже расходились".
Но Леннон и Оно решили уделить время мальчикам и еще нескольким опоздавшим журналистам.

Вооруженный одолженными кассетным магнитофоном и микрофоном, Карстен Хеджен записал встречу на пленку, а его друг Джеспер Юнгерсен сделал фотографии.

"Джон спросил меня: "Откуда вы? На радио работаете?" "Нет, мы из школьной газеты", - ответил я", вспоминает Хеджен.

Он говорит, что встреча прошла очень уютно и непринужденно. Леннон и Оно расположились на диване вместе с Киоко, Энтони и Мелиндой Кокс. "Они сидели, положив на стол ноги в шерстяных носках", - рассказывает Хеджен.


"Делайте как мы"

В то время бушевала война во Вьетнаме. Несколькими месяцами ранее Леннон и Оно устроили знаменитый антивоенный протест "В постели за мир" в гостиницах Амстердама и Монреаля.

На пленке Леннона спрашивают: "Как, по вашему мнению, такие люди, как я, могут помочь вам в установлении мира во всем мире?" "Делайте как мы, - отвечает он. - Подумайте, что вы можете сделать прямо здесь и сейчас".

Во время встречи Джон и Йоко, согласно датской традиции, прошли хороводом вокруг рождественской елки. А когда их попросили что-то спеть, Леннон взял гитару и исполнил свой выпущенный несколькими месяцами ранее хит "Give Peace a Chance" (англ. "Дайте миру шанс").

А затем Леннон и Оно исполнили короткую композицию под названием "Radio Peace". Как рассказал Би-би-си Хеджен, она была написана как музыкальная заставка для радиостанции.

В 1970 Леннон и Оно приехали на север Дании, чтобы провести время с младшей дочкой Оно Киокой

"Радиостанция так и не появилась, а песня никогда не выпускалась. Насколько нам известно, единственное место, где существует эта песня, - это наша кассета", - говорит Карстен Хеджен.

Уже спустя десятилетия он понял, каким раритетом обладает, и отправил кассету на хранение в банковский сейф. В итоге запись была продана в главном аукционном доме Дании Bruun Rasmussen в Копенгагене вместе с оригиналом школьной газеты с рассказом о встрече и 23 фотографиями.

"Подобные записи действительно очень редки, - сказала Би-би-си директор дома Алекса Бруун Расмуссен. - Мы не знаем, есть ли какие-либо другие такие же пленки, потому что это неофициальная запись".

По ее словам, покупателем, вероятно, стал кто-то, кто очень увлечен Джоном Ленноном.
bbc.com
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