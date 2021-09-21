В 2021 году в ежегодном конкурсе от китайского архитектурного сайта archcy.com участвуют 87 зданий. Его проводят уже 11 лет подряд.





Как отмечает South China Morning Post, конкурс помог привлечь внимание властей к проблеме «социальной ответственности архитекторов перед обществом». В апреле Национальная комиссия Китая по развитию и реформам (NDRC) запретила строить «уродливые здания», не уточняя, что это значит. Проект активно поддержали пользователи соцсетей, распространяя хештег #BanningUglyArchitecture в Weibo.





Создатели платформы сотрудничают с ведущими архитектурными критиками и фирмами. Среди участников конкурса в 2021 году — отель в виде матрёшки, церковь в виде скрипки и стеклянный мост «Добро пожаловать в ад» со статуями в виде двух женщин в традиционной китайской одежде.





Церковь в Фошане Фото archcy.com





Здание национальной телекомпании CCTV в Пекине Фото Shutterstock





Башня стеклянного моста Jiuhuangshan Фото archcy.com





Международный центр детского искусства Сиань Фото archcy.com





В общем, выбрать есть из чего.