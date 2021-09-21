Отель в виде матрешки претендует на победу в конкурсе самых уродливых зданий
В Китае объявили конкурс на 10 самых уродливых зданий. Среди претендентов — отель в виде матрёшки. Цель конкурса — «способствовать социальной ответственности архитекторов».
Отель Taowa Theme в Манчжурии
В 2021 году в ежегодном конкурсе от китайского архитектурного сайта archcy.com участвуют 87 зданий. Его проводят уже 11 лет подряд.
Как отмечает South China Morning Post, конкурс помог привлечь внимание властей к проблеме «социальной ответственности архитекторов перед обществом». В апреле Национальная комиссия Китая по развитию и реформам (NDRC) запретила строить «уродливые здания», не уточняя, что это значит. Проект активно поддержали пользователи соцсетей, распространяя хештег #BanningUglyArchitecture в Weibo.
Создатели платформы сотрудничают с ведущими архитектурными критиками и фирмами. Среди участников конкурса в 2021 году — отель в виде матрёшки, церковь в виде скрипки и стеклянный мост «Добро пожаловать в ад» со статуями в виде двух женщин в традиционной китайской одежде.
Церковь в Фошане Фото archcy.com
Здание национальной телекомпании CCTV в Пекине Фото Shutterstock
Башня стеклянного моста Jiuhuangshan Фото archcy.com
Международный центр детского искусства Сиань Фото archcy.com
В общем, выбрать есть из чего.
16:25 21/09/2021
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