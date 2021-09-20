«Майор не спит ради нас»

Эту песню писали давно, но сейчас, на фоне послевыборной депрессии и разочарования, она актуальна как никогда. Хочется лечь спать и проснуться в другой стране, когда весь этот кошмар закончится. Большинство так и делает. Общество опускает руки и засыпает на радость нашим властям. Едкую и горькую колыбельную ему поют сибирский рэпер KillaGram, Ольга Арефьева и Вася Обломов. За видеоряд к песне отвечает Mr. Freeman, главный герой одноименного мультсериала.





KillaGram:





Лучше уснуть, чтобы не видеть этот мир, в натуре,

Лучше уснуть, чтобы не слышать эти речи.

И мы как будто бы застряли где-то в текстуре

Навечно морально искалеченными.









Новые порядки, новые игрушки,

Нам говорят о мире в телерадиоэфире,

Переплавляем ложки, кружки в пушки

И мир видали только из окна своей квартиры.









Лучше уснуть, чтобы больше не трепали нервы

Разные стервы и всякие пройдохи

И было бы совсем не плохо, поверь мне,

Уже проснуться, но только не в этой эпохе.









Я бы наверно даже смог поверить в Бога,

Но слишком много храмов на каждой дороге,

Обивать пороги, платить налоги тем,

Кто просто позже вытрет о тебя ноги.









Лучше уснуть, а проснуться под залпы Авроры,

Когда заборы упадут и спадут оковы,

Когда свобода слова будет не просто словом,

И можно смело положить десятиметровый.









А пока на болт закрутили сверху гайки,Вы унул язык — тут же прищемили хвост.





Теперь за лайки — ушаночки, фуфайки. А за репост? А за репост — на погост!





Ольга Арефьева:





Засыпай, засыпай, засыпай, детка!

Тебя никто не потревожит и не разбудит.

Засыпай, засыпай, засыпай, детка!

Здесь больше делать нечего, и праздника не будет.





Вася Обломов:





Спи малыш, не вздумай просыпаться,

Не нужно думать и не нужно ни за что браться,

Спи спокойно, не открывай глаза,

И если взглянешь, то только строго назад.









Спи, малыш, твой дедушка тоже спал,

Он спал послушно и спать никому не мешал.

Твоим внукам, когда ты будешь пенсионер,

Прикажут спать и поставят тебя в пример.









Если проснешься — оскорбишь чувства тех, кто спит,

Ну, и испортишь весь красивый вид.

Смотри: не поднимает голову никто из нас,

Здесь бесконечным стал тихий час.









В тишине не спит лишь товарищ майор,

Во тьме пылает его роскошный костер.

И он следит, чтобы огонь не погас,

Майор работает, майор не спит ради всех нас.









Костер — это наш главный источник тепла,

В нем отливаются колокола,

И в нем сжигают тех, кто не хотел спать,

Над их поступками потомки будут угорать.









В наших краях ситуация проста,

Таких как ты здесь 97 из 100.

Похолодало, долгой будет зима,

Тем, кто ложится — спокойного сна.