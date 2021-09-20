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«Майор не спит ради нас»

«Колыбельная». Mr. Freeman, KillaGram, Вася Обломов и Ольга Арефьева. Премьера клипа

«Майор не спит ради нас»
Эту песню писали давно, но сейчас, на фоне послевыборной депрессии и разочарования, она актуальна как никогда. Хочется лечь спать и проснуться в другой стране, когда весь этот кошмар закончится. Большинство так и делает. Общество опускает руки и засыпает на радость нашим властям. Едкую и горькую колыбельную ему поют сибирский рэпер KillaGram, Ольга Арефьева и Вася Обломов. За видеоряд к песне отвечает Mr. Freeman, главный герой одноименного мультсериала.

KillaGram:

Лучше уснуть, чтобы не видеть этот мир, в натуре,
Лучше уснуть, чтобы не слышать эти речи.
И мы как будто бы застряли где-то в текстуре
Навечно морально искалеченными.


Новые порядки, новые игрушки,
Нам говорят о мире в телерадиоэфире,
Переплавляем ложки, кружки в пушки
И мир видали только из окна своей квартиры.


Лучше уснуть, чтобы больше не трепали нервы
Разные стервы и всякие пройдохи
И было бы совсем не плохо, поверь мне,
Уже проснуться, но только не в этой эпохе.


Я бы наверно даже смог поверить в Бога,
Но слишком много храмов на каждой дороге,
Обивать пороги, платить налоги тем,
Кто просто позже вытрет о тебя ноги.


Лучше уснуть, а проснуться под залпы Авроры,
Когда заборы упадут и спадут оковы,
Когда свобода слова будет не просто словом,
И можно смело положить десятиметровый.


А пока на болт закрутили сверху гайки,Вы унул язык — тут же прищемили хвост.

Теперь за лайки — ушаночки, фуфайки. А за репост? А за репост — на погост!

Ольга Арефьева:

Засыпай, засыпай, засыпай, детка! 
Тебя никто не потревожит и не разбудит. 
Засыпай, засыпай, засыпай, детка! 
Здесь больше делать нечего, и праздника не будет.

Вася Обломов:

Спи малыш, не вздумай просыпаться,
Не нужно думать и не нужно ни за что браться,
Спи спокойно, не открывай глаза,
И если взглянешь, то только строго назад.


Спи, малыш, твой дедушка тоже спал,
Он спал послушно и спать никому не мешал.
Твоим внукам, когда ты будешь пенсионер,
Прикажут спать и поставят тебя в пример.


Если проснешься — оскорбишь чувства тех, кто спит,
Ну, и испортишь весь красивый вид.
Смотри: не поднимает голову никто из нас,
Здесь бесконечным стал тихий час.


В тишине не спит лишь товарищ майор,
Во тьме пылает его роскошный костер.
И он следит, чтобы огонь не погас,
Майор работает, майор не спит ради всех нас.


Костер — это наш главный источник тепла,
В нем отливаются колокола,
И в нем сжигают тех, кто не хотел спать,
Над их поступками потомки будут угорать.


В наших краях ситуация проста,
Таких как ты здесь 97 из 100.
Похолодало, долгой будет зима,
Тем, кто ложится — спокойного сна.
Новая газета
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