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"Коммунарка" приступает к комплектации новогодних подарков

Кондитерская фабрика "Коммунарка" в сентябре приступает к комплектации новогодних детских подарков. Уже в октябре первые партии поступят в фирменные магазины, и будут доступны для заказа оптовых организаций, рассказали Смартпресс на предприятии.

"Коммунарка" приступает к комплектации новогодних подарков
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Но готовиться к новогодней кампании стали гораздо раньше. "Традиционно еще в феврале мы начинаем продумывать ассортимент будущих подарочных наборов, работать с дизайнерами и поставщиками упаковки, чтобы уже к лету полностью сформировать новогоднюю программу", - рассказали собеседники.

Сам процесс комплектации подарков ответственный и трудоемкий, происходит вручную, потому и начинается за примерно за 3,5 месяца до новогодних праздников. На этот период предприятие открывает дополнительные рабочие места в фасовочный цех, работая в две, а то и в три смены.

Первыми идут заказы для экспортных рынков в силу более длительной логистики (например, в США их путь занимает до двух месяцев), к тому же и покупать сладости там начинают раньше – накануне Рождества. После приходит очередь подарков, предназначенных для внутреннего рынка. 

В прошлом году "Коммунарка" произвела 1,2 млн новогодних подарков. "Предполагаем, что в этом году их число будет не меньше", - заметили собеседники.

В общей сложности, будет выпущено более 40 наименований подарков весом от 300 г до 3 кг. Диапазон цен – от Br4,15 до Br35,21 (без НДС).
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