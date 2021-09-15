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Объявлен шорт-лист Букеровской премии

Победителя премии объявят 3 ноября, он получит £50 тыс

Объявлен шорт-лист Букеровской премии

Жюри Букеровской премии 15 сентября объявило имена финалистов, в шорт-лист вошли шесть авторов. Об этом сообщил сайт премии.

В короткий список претендентов на победу вошли:

"Замешательство" (Bewilderment) Ричарда Пауэрса;

"Все об этом молчат" (No One is Talking About This) Патриции Локвуд;

"Большой круг" (Great Circle) Мэгги Шипстед;

"Дорога на север" (A Passage North) Анука Арудпрагазама; 

"Обещание" (The Promise) Дэймона Гэлгута;

"Авантюристы" (The Fortune Men) Надифа Мохамеда.

Произведения отобрали из 158 книг-претендентов, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2020 года. Победителя премии объявят 3  ноября, он получит £50 тыс.


Контекст:

Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. С 2005 года за романы, переведенные на английский язык, вручается Международная Букеровская премия.


Лауреатом Букеровской премии 2020 года стал шотландский писатель Дуглас Стюарт, он одержал победу за дебютный роман "Шагги Бейн". 

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