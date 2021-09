Победителя премии объявят 3 ноября, он получит £50 тыс

Жюри Букеровской премии 15 сентября объявило имена финалистов, в шорт-лист вошли шесть авторов. Об этом сообщил сайт премии. В короткий список претендентов на победу вошли: "Замешательство" (Bewilderment) Ричарда Пауэрса; "Все об этом молчат" (No One is Talking About This) Патриции Локвуд; "Большой круг" (Great Circle) Мэгги Шипстед; "Дорога на север" (A Passage North) Анука Арудпрагазама; "Обещание" (The Promise) Дэймона Гэлгута; "Авантюристы" (The Fortune Men) Надифа Мохамеда. Произведения отобрали из 158 книг-претендентов, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2020 года. Победителя премии объявят 3 ноября, он получит £50 тыс.

Контекст: Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. С 2005 года за романы, переведенные на английский язык, вручается Международная Букеровская премия.

Лауреатом Букеровской премии 2020 года стал шотландский писатель Дуглас Стюарт, он одержал победу за дебютный роман "Шагги Бейн".