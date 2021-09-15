Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Победителя премии объявят 3 ноября, он получит £50 тыс
Жюри Букеровской премии 15 сентября объявило имена финалистов, в шорт-лист вошли шесть авторов. Об этом сообщил сайт премии.
В короткий список претендентов на победу вошли:
"Замешательство" (Bewilderment) Ричарда Пауэрса;
"Все об этом молчат" (No One is Talking About This) Патриции Локвуд;
"Большой круг" (Great Circle) Мэгги Шипстед;
"Дорога на север" (A Passage North) Анука Арудпрагазама;
"Обещание" (The Promise) Дэймона Гэлгута;
"Авантюристы" (The Fortune Men) Надифа Мохамеда.
Произведения отобрали из 158 книг-претендентов, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2020 года. Победителя премии объявят 3 ноября, он получит £50 тыс.
Контекст:
Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. С 2005 года за романы, переведенные на английский язык, вручается Международная Букеровская премия.
Лауреатом Букеровской премии 2020 года стал шотландский писатель Дуглас Стюарт, он одержал победу за дебютный роман "Шагги Бейн".
19:34 15/09/2021
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