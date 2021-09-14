Согласно им, сегодня Apple представит серию обновленных iPhone 13, наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7.





Каких новинок от Apple ожидать этой осенью

Начало презентации обновленной техники компании Apple запланировано на 20:00. Мероприятие под названием "California Streaming" будет транслироваться в режиме онлайн на сайте apple.com и в приложении Apple TV.





Сегодня состоится одна из нескольких осенних презентаций. В прошлом году таких конференций было две. В сентябре мир увидел часы Apple Watch 6, планшеты iPad 8 и iPad Air, операционные системы iPadOS 14 iOS 14 и tvOS 14, а также пакет сервисов подписок.





В 2020-м, из-за пандемии презентацию линейки смартфонов компания перенесла на октябрь. И уже на второй осенней конференции мир увидел новую серию iPhone 12, а также смарт-колонку HomePod mini.





В этом году, по данным западных источников, Apple не станет томить поклонников смартфонов и презентует новую линейку iPhone 13 уже во время первой презентации. Предполагается, что вместе с телефонами цифровой гигант представит наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7.





Еще одна презентация, а по некоторым сведениям, две, состоятся позже. В октябре корпорация покажет серию новых продуктов в линейке iPad, включая iPad 9 начального уровня, iPad mini 6 и стилус Apple Pencil 3.





Предполагается, что новое поколение MacBook Pro и обновленный Mac mini мир увидит на отдельной презентации в ноябре. Все эти компьютеры будут построены на базе однокристальной системы Apple M1X с бственной разработки.





Беспроводная зарядка и встроенная спутниковая связь: что известно о новом iPhone 13





Традиционно самой ожидаемой частью сегодняшней презентации станет показ новой линейки iPhone 13. Компания презентует четыре новые модели смартфона:





iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max.

Размеры экранов останутся прежними - 5,4, и 6,1 дюйма для базовой и 6,1 и 6,7 дюйма для версии Pro.





Смартфоны выйдут новых оттенках - матовом черном и бронзовом. Также будут доступны цвета Sunset Gold и Rose Gold. По слухам, к концу году компания выпустит "Айфон" в ярком розовом оттенке.







