Волей Чайковской, легче ли проводит такой ивент в онлайне и что по деньгам. В прошлом году это была вынужденная мера из-за эпидемии COVID-19. В этом году формат онлайн выбрали осознанно и даже разработали приложение. dev.by поговорил с основательницей фестивалялегче ли проводит такой ивент в онлайне и что по деньгам.





«Паўночнае ззянне» — ежегодный фестиваль кино, который предлагает зрителю новые игровые и документальные фильмы Северной Европы и стран Балтии. Впервые был организован в 2015 году и продолжает проводиться при поддержке Офиса Совета Министров Северо-Европеских стран в Литве. Фестиваль представляет фильмы из Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии, Литвы, Латвии и Эстонии. С 2008 года в программе принимают участие фильмы с Фарерских островов. С 2019 — из Гренландии.





«Стоит дороже, чем оффлайн»

Основательница и директорка фестиваля кино Северных и Балтийских стран «Паўночнае ззянне» Воля Чайковская рассказывает, как в прошлом году переход в онлайн оказался болезненным:





— Не хватало живого общения и совершенно не было опыта. Всё приходилось создавать на ходу, фиксить, девелопить. Было стрессово. Да, мы были довольны продажами, но, как мне показалось, потеряли часть аудитории, которая была не настолько продвинутая, чтобы переходить в онлайн, которая любила смотреть фильмы в большом зале кинотеатра «Мир», — говорит Воля.





С прошлого года основная команда фестиваля расширилась, сейчас тут работает больше 25 человек, кроме того пришли разработчики.





— Люди думают, что если это онлайн формат, то должно быть дешевле. На самом деле, это в два-три раза больше работы, чем на фестивале в оффлайне, — говорит Чайковская и приводит пример: все лекции и ивенты теперь нужно снимать заранее, а затем готовить перевод и субтитры. — Фестиваль выходит дароже ещё и потому, что в онлайне много дополнительных затрат: разработка, дизайн, support платформ, права на фильмы.





Раньше мы показывали ленты только для жителей Беларуси, в этом году — открываем доступ для людей, которые купили билеты из-за границы (как правило, это тоже беларусы). А значит и права стоят дороже — правообладатели больше боятся пиратства и требуют защиты контента.





Разработкой занималась команда «Медиатек». По словам управляющего партнёра Евгения Кожуховского, в прошлом году фильмы фестиваля «Паўночнае ззянне» показывали только на сайте. В этом году — добавят мобильное приложение для iPhone и iPad с возможностью стриминга на Apple TV.





— Все фильмы проигрываются в обычном плеере, но каждый доступен для просмотра строго по расписанию фестиваля. При разработке платформы нюансов было много: и скорость работы, и дизайн. Требования по защите контента от правообладателей вынуждают использовать DRM («digital rights management») — технические средства защиты авторских прав, которые намеренно ограничивают или затрудняют действия с данными. Это сильно связывает нам руки, — говорит Евгений.





По его словам, в прошлом году максимальное количество зрителей, которые одновременно смотрели кино — 150 человек. Уточнили, какие мощности у сервиса в этом году.





— Мы готовы к нагрузкам, во много раз превышающим эти: сервис работает на базе нашей операторской CDN с серверами в разных дата-центрах Беларуси и зарубежья, — говорит Евгений.





Билеты





Фестиваль пройдет с 20 по 30 сентября 2021 года. В программе — мастер-классы, лекции, документальные и игровые фильмы из Скандинавии, Балтии и Беларуси.





Сейчас фестивальный билет на просмотр всех 24 фильмов стоит 40 рублей. Одну ленту можно посмотреть за 7 рублей. После 10 сентября цены вырастут





При покупке билетов на «Паўночнае ззянне» просмотр фильмов будет доступен в течение суток по расписанию. Воля Чайковская объясняет, что это связано с правами на фильмы — чем дольше ленту показывают в онлайне, тем дороже на неё права.





Кроме этого, организаторы хотели сохранить живой формат, чтобы зрители участвовали в фестивальном движении и были готовы к дискуссии после просмотра.



