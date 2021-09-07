С фейерверком и фестивалем национальных культур. Опубликована полная программа празднования дня города в Минске
Здесь собраны не только общегородские мероприятия, которые пройдут 11-12 сентября, но и районные.
Фото: dmrk.com
Всего более 130 мероприятий запланировано в рамках празднования Дня города в Минске, пишет blizko.by. Об этом сообщил на пресс-конференции в Национальном пресс-центре начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель, сообщил телеграм-канал Минск. Официально.
Основные праздничные мероприятия запланированы на 11 сентября и начнутся с торжественной церемонии возложения цветов к обелиску «Минск - Город Герой» (в 11:00).
В этот же день на территории Музейно-паркового комплекса «Победа» состоится военно-патриотический праздник «День танкиста».
В 12:00 праздничные мероприятия также начнутся на двух центральных площадках Минска:
У Дворца спорта запланирован молодежно-музыкальный фестиваль;
В верхнем городе состоится республиканский фестиваль национальных культур.
Вот полный список всех мероприятий:
Завершатся мероприятия 11 сентября в 22:00 праздничным фейерверком (у гостиницы «Беларусь»).
Источник: Анна Карелина
19:31 07/09/2021
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