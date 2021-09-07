+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

С фейерверком и фестивалем национальных культур. Опубликована полная программа празднования дня города в Минске

Здесь собраны не только общегородские мероприятия, которые пройдут 11-12 сентября, но и районные.

С фейерверком и фестивалем национальных культур. Опубликована полная программа празднования дня города в Минске
Фото: dmrk.com
Всего более 130 мероприятий запланировано в рамках празднования Дня города в  Минске, пишет blizko.by. Об этом сообщил на пресс-конференции в Национальном пресс-центре начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель, сообщил телеграм-канал Минск. Официально.
 
Основные праздничные мероприятия запланированы на 11 сентября и начнутся с торжественной церемонии возложения цветов к обелиску «Минск - Город Герой» (в 11:00). 
 
В этот же день на территории Музейно-паркового комплекса «Победа» состоится военно-патриотический праздник «День танкиста».
 
В 12:00 праздничные мероприятия также начнутся на двух центральных площадках Минска: 

У Дворца спорта запланирован молодежно-музыкальный фестиваль;
В верхнем городе состоится республиканский фестиваль национальных культур.
 
Вот полный список всех мероприятий:
 
 
Завершатся мероприятия 11 сентября в 22:00 праздничным фейерверком (у гостиницы «Беларусь»).
 


 
Источник: Анна Карелина
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]