Ее лицом стал известный беларуский актер - бывший "купаловец" - Павел Южаков-Харланчук.





"В новой коллекции этого года присутствуют смелые и неординарные модели. Сочетание практичности, легкости и раскрепощённости – основные тенденции этого сезона", - так описывают концепцию одежды бренд на своих страницах в соцсетях.





Павел Южаков-Харланчук активно снимается в российских и украинских сериалах. С 2010 года актер работал в Купаловском театре.













Во время августовских событий 2020 года в Беларуси Павла задержали - по официальной версии "за участие в оппозиционной акции". Вскоре после этого он, как и абсолютное большинство труппы театра, уволился из Купаловского в знак протеста против отставки руководителя театра Павла Латушко.















