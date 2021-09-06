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Бывший актер-"купаловец" стал лицом бренда мужской одежды "Элемы"

В Instagram беларуского бренда мужской одежды Etelier (ОАО "Элема" ) появились кадры имиджевой фотосессии для продвижения новой осенне-зимней коллекции.

Бывший актер-"купаловец" стал лицом бренда мужской одежды "Элемы"
Ее лицом стал известный беларуский актер - бывший "купаловец" - Павел Южаков-Харланчук. 

"В новой коллекции этого года присутствуют смелые и неординарные модели. Сочетание практичности, легкости и раскрепощённости – основные тенденции этого сезона", - так описывают концепцию одежды бренд на своих страницах в соцсетях. 

Павел Южаков-Харланчук активно снимается в российских и украинских сериалах. С 2010 года актер работал в Купаловском театре. 



Во время августовских событий 2020 года в Беларуси Павла задержали - по официальной версии "за участие в оппозиционной акции". Вскоре после этого он, как и абсолютное большинство труппы театра, уволился из Купаловского в знак протеста против отставки руководителя театра Павла Латушко.
Источник: marketing.by
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