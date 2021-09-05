- Когда мне пришла в голову идея про эти обложки, то я был страшно собой доволен. Но сбор материала показал, что задача это не такая простая, как показалось на первый взгляд. Потому что в политических обложках как с хорошим анекдотом: нужно быть в контексте происходящего. Ведь если анекдот сразу не зашёл, то попытки его пересказать и объяснить ни к чему хорошему не приводят.





Поэтому в подборку вошли только те сюжеты, пишет Marketing.by, которые (по моему скромному мнению) могут быть понятны человеку, даже лишь изредка читающему новости. Но здесь подстерегает другая сложность — заметные события вызывают шквал обложек на тему, и уже приходится мучительно выбирать, какую единственную взять, - поясняет концепцию Михаил Лоськов.

The Sydney Morning Herald

21 октября 2019, Австралия









Большинство газет и журналов Австралии вышло в ту неделю с одинаковой обложкой в знак протеста и для привлечения внимания к тому, что свобода слова в Австралии находится в опасности. Давление властей на независимые медиа, криминализация журналистской деятельности через принятие ограничивающих законов — звучит знакомо. Вот вам, граждане, официальный документ от правительства, которое вы сами избрали. Но у вас нет права знать, чем избранное вами правительство занимается. Потому что оно делает всё для того, чтобы вы это не узнали. Нравится вам такой расклад?

Metropoli

25 октября 2019, Испания

Обложка приурочена к выходу фильма #OFFICIALSECRETS. Сюжет обыгрывает факт публичной лжи премьер-министра Великобритании Тони Блэра по так называемому оружию массового поражения, якобы обнаруженному в Ираке (которое в свою очередь послужило причиной вторжения коалиции западных стран, свержения правительства Саддама Хусейна и последующих событий).





Вот такой вот Пиноккио, у которого — в отличие от русского брата Буратино — нос растёт, когда он лжёт (и вот этим своим растущим от лжи носом Пиноккио протыкает фотографию Тони). А может, это вечный мета-Пиноккио, который решил прикинуться Блэром и нацепил его маску. В общем, можно долго и с интересом искать и находить всё новые смыслы.

Rolling Stone

Июль 2020, США





События лета 2020 года были настолько для США важными, что даже музыкальный журнал Rolling Stone отдал Black Lives Matter свою обложку. Явный парафраз знаменитого полотна Делакруа «Свобода на баррикадах». Насколько он уместен — рассудит история.

Private Eye

31 июля 2020, Великобритания









Просто перескажем содержание этого милого комикса-стрипа, в котором обыгрывается «мегзит» — уход Принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи. Надуманные поводы, сомнительные цели и неоднозначные итоги.





Название: «ОБНАРУЖЕН РАСКОЛ В КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬЕ».





Главные герои: принц Гарри и Меган Маркл, принц Уильям и Кейт Миддлтон.





Кадр 1: «Поиск повода».





Принц Гарри: «Эй! Ты не смотришь на мою птичку?»





Кадр 2: «Поиск цели».





Принц Гарри: «Пора начать новую главу».





Меган Маркл: «Я свяжусь с медиа».





Кадр 3: «Поиск врагов».





Принц Уильям: «Можем ли мы ей доверять?»





Кейт Миддлтон: «Она приложит тебя в мемуарах».





Кадр 4: «Обретение свободы».





Принц Гарри: «Кто эти два загадочных автора?»

The New European

27 августа 2020, Великобритания









Эра Трампа — это ещё и огромное количество журнальных обложек, настолько фигура президента США и его деяния были резонансы. Думаю, мы ещё вернёмся к этому феномену. Пока же произвольная обложка из заключительного этапа пребывания Дональда у власти. Классический фотомонтаж и по исполнению, и по композиции — явление редкое для современной цифровой эпохи. Прекрасный и простой лозунг «Ты уволен!». Тот случай, когда обложка по силе как революционный плакат.

The Guardian Weekly

26 марта 2021, Великобритания





«Сэр, Guardian поместил вас на обложку», — примерно так в субботнее утро вполне мог начаться завтрак премьер-министра Бориса Джонсона. Красивый и дерзкий плакатный жест — превратить точку в красный клоунский нос на лице главного героя (на русский язык The Clown King переводится как «король клоунов»). И можно быть уверенными, что потом в редакцию не было звонков «сверху», а издатель не увольнял сотрудников с сомнительными формулировками.

FT Weekend Magazine

Апрель 2021, Великобритания





Флаг Шотландии и он же указатель на распутье. Но что ждёт путника, если он пойдёт по каждой из четырёх дорог — неизвестно. А всё вместе — прекрасная обложка на горячую тему: куда направится Шотландия после брекзита. Останется ли в составе Соединённого Королевства? Отделится и войдёт в состав ЕС как полноправный член? Объявит о полной независимости от всех? Неизвестно.

New York

16 августа 2021, США





«Взлет и падение Эндрю Куомо, губернатора штата Нью-Йорк» — это если вкратце. Он был одним из главных претендентов на президентство, он был тем человеком, на плечи которого пришёлся, наверное, основной груз ответственности по противостоянию пандемии во всём мире. Эндрю возглавлял штат с 2011 года. Но… Но теперь смело можно сказать, что его звезда закатилась навсегда. Череда скандалов, связанных с признаниями бывших сотрудниц о домогательствах, и на политической карьере можно ставить крест. Вот уже портрет со стены убрали. На склад истории.

ZEITmagazin

5 августа 2021, Германия





Очень неожиданное решение для жанра политических обложек. «Что Ангела Меркель сделала для женщин» и рисованные руки, сложенные сердечком. Интересный нюанс в том, что руки не в приветственном жесте, поднятые соединёнными над головой. Руки опущенные, как это обычно у политиков, когда они стоят на официальных приемах. И именно так руки складывает Ангела (про этот жест, получивший название «ромб Меркель», даже есть отдельная статья в Wikipedia).

Time

21 июня 2021, США





Вот так дерзко зритель занял позицию mister Putin, отразившись в очках-авиаторах новоизбранного президента США. Зритель-Putin — в красном галстуке, президент США — в синем с красной полоской. Говорит ли президент США что-то или просто переводит дух перед первым рукопожатием, остается только гадать. Мы не видим взгляда — интрига. Умело выстроенная завязка ожидаемой всеми встречи-дуэли. Безусловно, очень сильная обложка.