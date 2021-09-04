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Вот они: 6 пирогов, которые должен попробовать каждый

Нет более приятного и вкусного применения яблочному урожаю, чем ароматные пироги на основе песочного или слоеного теста.

Вот они: 6 пирогов, которые должен попробовать каждый

Яблочный сезон: 6 пирогов, которые должен попробовать каждый

Нет более приятного и вкусного применения яблочному урожаю, чем ароматные пироги на основе песочного или слоеного теста.

Яблочные десерты наверняка понравятся противникам приторно-сладких выпечек, ведь фрукт придает блюду свежий кисловатый привкус. Есть множество рецептов с добавлением брусники, творога, груш и даже безе. Предлагаем вашему вниманию 6 вариантов яблочных пирогов, которые действительно стоят того, чтобы их приготовить.

Пирог с брусникой и яблоками


Вот-вот начнется и брусничное изобилие, так что такой рецепт – просто находка. В отличие от классического яблочного пирога, этот будет еще более кисло-сладким и сочным. Не десерт, а кладезь витаминов: брусника содержит углеводы, полезные органические кислоты, пектин, каротин, витамины А, С, Е, яблоки – витамины С, В1, В2, Р, Е, марганец, калий.

Ингредиенты

Брусника – 300 г.

Яблоко – 2 штуки.

Сливочное масло – 2 столовые ложки.

Дрожжевое слоеное тесто – 750 г.

Сахар – 150 г.

Сметана – 3 столовые ложки.

Яйцо куриное – 2 штуки.

Приготовление

Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать мелкими кубиками. Разогреть в сковороде сливочное масло, обжарить на нем яблоки с сахаром до мягкости.

Одно яйцо взбить со сметаной.

Смешать яблоки с брусникой и взбитым со сметаной яйцом.

Две трети теста раскатать в широкий круг, выложить его в смазанную маслом форму для выпечки. Распределить начинку, смазать края взбитым яйцом. Остаток теста раскатать и накрыть им пирог. Защипнуть края. Оставить пирог в теплом месте на пол­часа.

Разогреть духовку до 200 гра­дусов. Смазать пирог остатка­ми взбитого яйца и поставить в духовку на двадцать — двадцать пять минут.

Традиционный американский яблочный пирог


Американский яблочный пай – самый любимый традиционный пирог в Северной Америке, известный далеко за ее пределами. Если вы любите большие простые домашние пироги – попробуйте. Этот рецепт отличается от массы других тем, что сладкой яблочной начинки в нем масса, а теста – совсем немного.

Ингредиенты

Пшеничная мука – 300 г.

Крупные яблоки – 8 штук.

Сливочное масло – 200 г.

Лимонный сок – 0,5 чайной ложки.

Крахмал – 1 столовая ложка.

Сахар – 1,2 стакана.

Корица – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Вода – 0,5 стакана.

Приготовление

Масло комнатной температуры порубите на небольшие кубики, муку просейте. Добавьте соль и масло и разотрите до появления крошки. Смешайте воду с лимонным соком и небольшими порциями начните добавлять к сухой смеси. Замесите тесто, скатайте в шар, накройте пленкой и уберите в холодильник на 20–30 минут.

Яблоки помойте, почистите и разрежьте каждую половину на 5 частей. Полейте небольшим количеством лимонного сока, добавьте сахар и крахмал. Тщательно перемешайте.

Разделите тесто в соотношении 2/3. Большую часть раскатайте. Выложите в форму (около 22 см), наколите вилкой по всей площади. Выложите яблоки, накройте оставшимся раскатанным слоем теста. Края необходимо завернуть, посередине сделать отверстие. Разбейте яйцо и взбейте слегка, смажьте сверху пирог. При желании можно присыпать сахаром.

Поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 50–60 минут. Пирог должен остыть перед подачей, так как может вытечь начинка.

Песочный творожно-яблочный пирог


Творог придает пирогу неповторимый нежный вкус, а вместо яблок можно использовать другие любимые фрукты – например, груши или персики.


Ингредиенты

Корица – щепотка.

Творог – 500 г.

Яблоко – 1 кг.

Разрыхлитель – 20 г.

Маргарин – 200 г.

Сахар – 1,5 стакана.

Пшеничная мука – 1 стакан.

Сметана – 100 г.

Яйцо куриное – 4 штуки.

Приготовление

Для теста растереть 3 желтка с 0,5 стакана сахара, затем смешать с размягченным маргарином (можно заменить сливочным маслом). Добавить муку, разрыхлитель, вымесить руками довольно тугое тесто, под конец вмешать в него сметану, скатать в шар, накрыть и поставить в холодильник на 30 минут, пока готовится начинка и разогревается духовка.

Творог протереть, смешать с 1 /3 стакана сахара и 1 желтком.

Яблоки очистить от кожуры и семечек, нарезать тонкими ломтиками (пока тесто не раскатали, лучше сбрызнуть их лимонным соком или разведенной лимонной кислотой, чтобы не потемнели, а можно нарезать их уже тогда, когда пирог готов к посадке в печь).

Тесто раскатываем достаточно тонко на довольно-таки большом противне, сделав по краям бортики (чтобы творог не потек). Размазываем равномерно творожную начинку, на нее укладываем красиво ломтики яблок, посыпаем корицей. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30–40 минут.

Пока пирог печется, взбиваем белки (которые мы до этого отделяли от желтков) с оставшимся сахаром в густую пену.

Вынимаем немного недопеченный пирог и укладываем белковую пену поверх яблок, разравниваем и снова ставим в горячую духовку. Когда через несколько минут белки схватятся светло-коричневой корочкой, пирог можно доставать.

Цветаевский яблочный пирог


Говорят, такой пирог подавали сестры Цветаевы своим уважаемым гостям – отсюда и название «Цветаевский». Традиционно этот десерт русской кухни готовят с кислыми сортами яблок, а подают в охлажденном виде.

Ингредиенты

Яблоки – 1 кг.

Пшеничная мука – 2 стакана.

Сметана – 1,5 стакана.

Сливочное масло – 150 г.

Уксус – 1 чайная ложка.

Сахар – 1 стакан.

Сода – 0,5 чайной ложки.

Яйцо куриное – 1 штука.

Приготовление

Сливочное масло комнатной температуры натрите на терке и смешайте с 1,5 стаканами муки. Затем влейте в тесто полстакана сметаны и хорошо перемешайте. В конце добавьте соду гашеную уксусом, перемешайте и немного помесите тесто руками. Оно должно получиться мягким, но в то же время не прилипать к рукам.

Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и с помощью картофелечистки нарежьте на тонкие пластиночки, похожие на лепестки.

Раскатайте тесто и придайте ему форму той емкости, в которой вы будете выпекать пирог. Уложите на дно формы тесто, сверху разложите яблочные лепестки.

В отдельной миске смешайте 1 стакан сметаны, яйцо, сахар и 2 столовые ложки муки и слегка взбейте. Крем по консистенции должен получиться достаточно жидким. Залейте форму с тестом и яблоками кремом.

Разогрейте духовку до 200 градусов, поместите туда форму и выпекайте минут 50.

Пирог с яблоками и вареной сгущенкой


Интересный и необычный способ разнообразить классический пирог с яблоками – добавить в него сгущенки. Такой рецепт понравится истинным сладкоежкам.

Ингредиенты

Сливочное масло – 150 г.

Пшеничная мука – 200 г.

Соль – щепотка.

Сахар – 75 г.

Яблоко – по вкусу.

Ваниль – по вкусу.

Яйцо куриное – 2 штуки.

Вода – 6 столовых ложек.

Сгущенное молоко – 1 банка.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Для теста перетрите муку, соль и масло, порубите в не слишком мелкую крошку. Добавьте холодную воду и замесите тесто. Слепите его в комок, расплющите и раскатайте. Выложите в форму, срежьте края, наколите дно.
 
Выпекайте при 200 градусах минут 15, если корж вздуется, прижмите его рукой. В тартинку выложите яблоки и вылейте заливку из сгущенки.

Для начинки положите в сковородку сахар и поставьте на сильный огонь, дождитесь, пока сахар не начнет плавиться. Потряхивая, распределяйте сахар равномерно, чтобы он не подгорел. Когда получится коричневая карамель, добавьте немного горячей воды и размешайте, чтобы получился густой коричневый сироп.

В сироп положите яблоки, нарезанные кусочками, ваниль и тушите на среднем огне, пока яблоки не дадут сок, а потом жидкость не выпарится. Положите кусочек масла и размешайте. Переложите в миску и остудите.

Сгущенку смешайте с яйцами, можно блендером.

В готовый немного остывший корж выложите яблоки, а сверху залейте сгущенкой. Выпекайте при 170 градусах 40 минут или пока заливка не загустеет и не станет похожей на желе.


Яблочный штрудель


Штрудель – традиционное австрийское мучное блюдо из слоеного теста с различными начинками – от сладких до соленых. Предлагаем рецепт классического яблочного штруделя, который подают с шариком ванильного мороженого.

Ингредиенты

Яблоки – 7-8 штук (крупных).

Мука – 250 г.

Сливочное масло – 100 г.

Изюм – 80 г.

Миндаль – 70 г.

Сахар – 50 г.

Яйцо – 1 штука.

Желток – 1 штука.

Сок 1/2 лимона.

Растительное масло – 3 столовые ложки.

Молоко – 2 столовые ложки.

Панировочные сухари (можно заменить измельченным бисквитным печеньем) – 30 г.

Корица – 1/4 ч. Ложки.

Соль – щепотка.

Приготовление

Духовку предварительно разогреть до 220°С.

Просеять муку, сделать в ней углубление. Влить 1 ст. ложку растительного масла и 100 мл теплой воды, добавить яйцо, щепотку соли и замесить тесто.

Разделить тесто на две части. В одну часть добавить еще 1 ст. ложку растительного масла, соединить со второй частью и снова вымесить.

Скатать шар, примять его рукой, полить оставшимся маслом. Накрыть миской и оставить на полчаса.

Из яблок удалить сердцевину с семечками, нарезать тонкими дольками, сбрызнуть лимонным соком.

Миндаль измельчить ножом или в блендере. Изюм обдать кипятком.

Большое хлопчатобумажное полотенце присыпать мукой, раскатать на нем тесто как можно тоньше. Смазать тесто предварительно размягченным сливочным маслом, присыпать сухарями, оставив с одного края неприсыпанную полоску шириной 10 см.

Сахар смешать с корицей. На сухари равномерно выложить яблоки, изюм, миндаль. Присыпать сахаром с корицей, положить сверху несколько кусочков сливочного масла.

Желток с молоком взбить вилкой и смазать полоску теста без начинки. С помощью полотенца свернуть штрудель «колбаской».

Смазать противень оставшимся маслом, присыпать мукой и уложить на него штрудель швом вниз. Смазать штрудель желтком с молоком и выпекать 40 минут.

Во время выпекания еще 2—3 раза смазать штрудель желтком с молоком.
interfax.by
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