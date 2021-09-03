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Что готовят в Минске ко Дню города

Минск готовится отметить День города 11 сентября. Какие праздничные мероприятия готовят для жителей столицы,

Что готовят в Минске ко Дню города
Зарядиться праздничной атмосферой и развлечься можно будет как в центре города, так и на площадках в каждом из районов. Центральными местами для проведения праздничных мероприятий станут площадка у Дворца спорта и Верхний город.

Площадка у Дворца спорта

Здесь горожан традиционно ожидает праздничная ярмарка: она будет работать с 10 по 12 сентября, а в День города — с 11:00 до 22:00.

Кроме того, с 13:00 планируется проведение международного турнира по силовому экстриму Minsk Open Cup 2021, а также состоятся соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель». Одновременно на площадке у Дворца спорта весь день будет проходить молодежный музыкальный фестиваль.

Верхний город

На площадке в Верхнем городе состоятся открытие XIII Республиканского фестиваля национальных культур (с 12:00 до 17:00) и праздничный концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра — с 20:00 до 22:00.

Парк им. Я. Купалы

Праздничный концерт в этой точке пройдет по завершении торжественной церемонии вручения наград «Минчанин года» и «Лучший по профессии». Начало в 20:00.

Сквер «Старостинская слобода»

Без праздничного фейерверка в День города не обойдется: он начнется в 22:00 в указанном месте.
minsknews.by
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