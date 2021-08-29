«Томатина» – один из самых популярных и посещаемых фестивалей Испании. Он ежегодно привлекает тысячи испанцев и туристов со всего мира.

Последний раз «Томатину» проводили в 2019 году. В помидорной баталии сражались 22 тысячи человек, использовав для этого 145 тонн спелых «боеприпасов». Ситуация с пандемией вынудила муниципалитет Буньоля во второй раз подряд отменить эту всемирно известную фиесту.





Хотя история этого праздника недалёкая, но у неё уже есть несколько версий. По одной из них в 1945 году местный уличный музыкант настольно плохо играл на гитаре, что горожане не выдержали и в мужчину полетело то, что было под рукой – спелые томаты.





По другой версии, в августе 45-го группа молодёжи наблюдая за местным костюмированным карнавалом – шествием Гигантов и Большеголовых, тоже пожелала принять участие. Однако некоторые участники карнавала были против, возникла словесная перепалка, а затем в ход пошли помидоры, опрометчиво кем-то оставленные. Вскоре томатную «перестрелку» остановили стражи порядка, обязав участников возместить хозяину ущерб.





Жизнь в провинциальном Буньоле не отличалась разнообразием, а потому местная молодёжь решила на следующий год повторить помидорное сражение, предварительно запасясь томатами. Полицейские снова остановили «перестрелку», но на следующий год всё повторилось снова, а затем ещё и ещё раз. Участников становилось всё больше и городские власти решили поддержать местную инициативу.





Сначала «Томатина» считалось лишь народным праздником, но в конце концов власти города решили его поддержать. Помидорные «битвы» становились всё более массовыми, в пылу «сражения» некоторые участники слишком увлекались и стражам порядка приходилось их задерживать, но под давлением местного населения отпускать «бойцов».





Вскоре городские власти выработали правила проведения «Томатины». Бросаться позволялось только помидорами, спелыми и предварительно раздавленными, чтобы не покалечить противника. Нельзя было поливать друг друга водой или макать противника в фонтан.





В 1957 году полиция Буньоля решила, что помидорные сражения затеваются для сведения личных счетов между горожанами, а поскольку месть считалась нарушением закона, праздник запретили. За участие в помидорной потасовке можно было оказаться за решёткой.

Но испанцы и из запрета сумели сделать праздник. На следующий год жаждущие зрелищ местные жители организовали торжественные «похороны томата». По улицам Буньоля прошла «похоронная процессия», впереди шёл духовой оркестр, игравший траурные мелодии, далее шли сотни скорбящих сопровождающих гроб, где лежал огромный томат.





Уже в 1959 году власти города пошли на попятную, в муниципалитете решили, что лучше уж прославиться необычным праздником, чем похоронами и снова разрешили «Томатину».





С 1980 года мэрия Буньоля стала обеспечивать участников «сражения» томатами, которых с каждым годом требовалось всё больше. В 2002 году «Томатина» получила титул праздника, имеющего международный туристический интерес.





Теперь ежегодно город тратит на праздник около 100 тыс. евро, из которых 30 тыс. на помидоры, но за праздник бюджет Буньоля пополняется вдесятеро. Популярность «Томатины» выросла настолько, что городок уже не может вместить всех туристов. Несколько лет тому назад их количество превышало 50 тыс. человек, поэтому в 2013-м организаторы праздника ввели лимит на количество участников – 20 тыс. Чтобы попасть на праздник, надо купить за 10 евро билет в Интернете.





Фестиваль начинается в 10 часов утра. Сначала некоторые участники пытаются вскарабкаться по намыленному столбу до приза, висящего на вершине. Публика криками и аплодисментами, под музыку духовых оркестров, поддерживает смельчаков. В 11 на площадь выезжают грузовики с помидорами и вываливают их на мостовую.





Кстати, эти томаты дешёвых сортов специально выращивают для праздника, а потому об уничтоженных продуктах никто не жалеет.





Существует четыре обязательных для всех запрета:





Начало и окончание «битвы» определяются сигнальной петардой, запущенной с городской ратуши;

Все участники обязаны бросать помидор только предварительно раздавив его руками;

Нельзя срывать с других участников одежду или мешать передвижению грузовиков с томатами;

Запрещается проявлять агрессию в отношении к участникам.

Участникам рекомендуют вести «бой» в защитных очках и перчатках. Со звуком сигнальной петарды тучи помидоров летят в разные стороны. Все тут же окрашиваются в помидорный цвет, появляются томатные лужи, а затем помидорное месиво заливает всю площадь.

Час, отведенный для помидорной «битвы», пролетает стремительно, в 12:00 всеобщий хаос останавливает судейский сигнал.





После этого, на площадь выезжают пожарные машины и сильными струями воды из брандспойтов очищают площадь. Им помогают жители ближайших домов, которые ещё и отмывают из шлангов участников «битвы».





Второй год подряд площади Буньоля остаются чистыми, самый известный фестиваль снова отменен. Однако испанцы уверены, что «Томатина» – самая мирная битва, скоро будет возрождена.