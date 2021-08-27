Последний студийный альбом коллектива The Visitors ("Посетители") вышел еще в 1981 году. По данным газеты The Sun, группа может представить новые композиции 3 сентября. "ABBA наконец-то возвращается и в следующую пятницу планирует выпустить первые треки за 39 лет. Это грандиозно", - рассказал изданию источник.





Согласно верифицированной странице ABBA Voyage в Twitter и соответствующему сайту, пишет Ru.oxu.az, шоу под таким названием намечено на 2 сентября. Организаторы не уточняют, будут ли новые композиции представлены во время представления. По информации "Сан", все члены группы будут присутствовать на шоу в специально построенном театре на востоке Лондона. Во время представления будут использоваться говорящие голограммы участников группы.





Впервые информация о возвращении ABBA на сцену появилась в 2018 году. Было объявлено, что музыканты соберутся в студии в Стокгольме лишь для записи двух новых песен, официальный релиз которых был запланирован на тот же год. В июле 2020 года менеджер ABBA Йорел Хансер опровергла сведения о том, что в 2021 году коллектив собирается выпустить пять новых песен.





Свою первую композицию People need love ("Людям нужна любовь") шведский квартет в составе Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад представил в 1972 году. Через два года группа победила в музыкальном конкурсе "Евровидение" с песней Waterloo ("Ватерлоо"). Всего ABBA выпустила восемь студийных альбомов и несколько десятков синглов, а многочисленные сборники песен коллектива выходят и по сей день.