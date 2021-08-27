+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

СМИ: Группа ABBA выпустит пять новых песен после 39 лет перерыва

Известная шведская поп-группа ABBA ("Абба") выпустит пять новых песен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Mirror.

СМИ: Группа ABBA выпустит пять новых песен после 39 лет перерыва
Последний студийный альбом коллектива The Visitors ("Посетители") вышел еще в 1981 году. По данным газеты The Sun, группа может представить новые композиции 3 сентября. "ABBA наконец-то возвращается и в следующую пятницу планирует выпустить первые треки за 39 лет. Это грандиозно", - рассказал изданию источник.

Согласно верифицированной странице ABBA Voyage в Twitter и соответствующему сайту, пишет Ru.oxu.az, шоу под таким названием намечено на 2 сентября. Организаторы не уточняют, будут ли новые композиции представлены во время представления. По информации "Сан", все члены группы будут присутствовать на шоу в специально построенном театре на востоке Лондона. Во время представления будут использоваться говорящие голограммы участников группы.

Впервые информация о возвращении ABBA на сцену появилась в 2018 году. Было объявлено, что музыканты соберутся в студии в Стокгольме лишь для записи двух новых песен, официальный релиз которых был запланирован на тот же год. В июле 2020 года менеджер ABBA Йорел Хансер опровергла сведения о том, что в 2021 году коллектив собирается выпустить пять новых песен.

Свою первую композицию People need love ("Людям нужна любовь") шведский квартет в составе Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад представил в 1972 году. Через два года группа победила в музыкальном конкурсе "Евровидение" с песней Waterloo ("Ватерлоо"). Всего ABBA выпустила восемь студийных альбомов и несколько десятков синглов, а многочисленные сборники песен коллектива выходят и по сей день.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]