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«Я на сто процентов попала под образ». Минчанка получила главную корону Miss Top Model Universe

Представительница Беларуси Полли Каннабис победила в международном конкурсе Miss Top Model Universe, финал которого проходил в Ливане в течение десяти дней.

«Я на сто процентов попала под образ». Минчанка получила главную корону Miss Top Model Universe
Об этом «Минск-Новости» сообщила специалист по связям с общественностью модели Ольга Товпенец, пишет News.mail.ru.

В составе жюри находились звезды арабского мира: Мисс Вселенная из Ливана, директор международного модельного агентства, организатор государственных премий, а также представители индустрии красоты.

— Я так давно этого хотела и старалась. До сих пор не верится, но все получилось. Везу домой в Беларусь главную корону и чувствую, что победа была заслуженной. Члены жюри в качестве победительницы видели амбициозную девушку, которая будет использовать статус королевы для проектов различного уровня: начиная от благотворительности, заканчивая организацией конкурсов красоты. Я на сто процентов попала под образ, который они искали, — делится Полли.

За корону победительницы боролись конкурсантки из Украины, Бразилии, США и других стран.

— Состав участниц был качественно подобран, и я горжусь тем, что мне удалось познакомиться и быть на одной сцене с такими достойными конкурсантками, — рассказывает минчанка. — В моменты, когда становилось эмоционально и физически тяжело, мы искренне поддерживали друг друга. С некоторыми девочками обязательно увидимся снова. Я пригласила их в Беларусь, чтобы показать им красоту нашей страны.

Напомним, недавно П. Каннабис завоевала титул Miss Elite Europe на конкурсе красоты в Египте. Белоруска является финалисткой 20 конкурсов, среди которых такие популярные, как Miss Earth и Miss Grand. Также Полли номинирована в Книгу рекордов Гиннесса. 
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