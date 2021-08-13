



Это белорусско-российский проект. Картина "За полчаса до весны" будет состоять из восьми серий.





"Комсомолка " приехала на площадку в первый день съемок третьего съемочного блока, когда киноверсию ансамбля образца 70-х впервые собрали в полном составе. Этого момента с волнением ждала вся съемочная группа. В этой сцене «Песняры» возвращаются на автобусе с гастролей.





Был в истории такой факт: взлет ансамбля едва не был прерван из-за разгромной статьи в «Комсомольской правде». Снимали как раз момент, когда запрет на гастроли сняли, и «Песняры», утопая в букетах, возвращаются после успешного концерта. Музыканты были в эйфории, дурачились, а Мулявин охлаждал их пыл, мол, как было, уже не будет. Ему как руководителю пришлось писать покаянное письмо, чтобы снять эту нелепую блокаду.





Дорогу кинематографисты выбрали довольно пустынную, но случайные проезжающие все равно притормаживали и разевали рты. Вожатый из лагеря, проходя мимо с толпой детей, воскликнул с удивлением: «Ой, а что это, кино снимают? И нас снимете?».





На самом деле, конечно, нельзя, чтобы современные машины и придорожная инфраструктура попадали в кадр. Для группы нашли красивый желтый автобус из 1970-х. У обочины поставили старый трактор, и даже поспорили о том, как раньше на него наносили надпись «Беларус». В результате сделали ее полностью аутентичной.





Администратора ансамбля (отчасти это вымышленный персонаж) играет Виталий Новиков.





Кто играет Владимира Мулявина?

За происходящим внимательно наблюдала дочь легендарного песняра – Марина. Ее попросили говорить о любом несоответствии тому, как было на самом деле. И Марина Владимировна не просто делала замечания по ходу съемок, но и рассказывала по ходу множество интересных историй.





Максим Пониматченко сыграет одного из создателей "Песняров" Влада Мисевича





- В автобусе должна была сидеть Лидия Кармальская, мама в тот период всегда ездила вместе с «Песнярами», - заметила Марина. – Но актриса сейчас занята в другом проекте, поэтому ее нет. А еще хочу заметить, что отец никогда не сидел в автобусе сзади, только впереди. Но это режиссерское решение, так удобней снимать сцену - поэтому не буду спорить. Понимаю, что в кино невозможно воспроизвести все с документальной точностью. Я помню все до мелочей – даже запах пионов, жасмина, гладиолусов - этого моря цветов, которые мне отдавали после концертов… В тот период московские цирковые артисты, которые были у нас проездом, подарили мне дрессированную ворону. Ела она только при одном условии – если дотрагиваться подбородком до ее темечка. Так я ее и кормила. Отец любил с ней разговаривать, а та ему отвечала: «Каррр! Каррр!». Мама переживала: куда же мы ее пристроим? В гостиницах на гастролях оставляли птицу в туалете, пока нас не было… Вообще, у нас дома постоянно была какая-то живность – хомяки, миленький кролик, который за месяц превратился в гиганта (улыбается).





- Как, на ваш взгляд, актеры похожи на «песняров»?





- Очень хорошее ощущение от Сергея Година, который играет Борткевича. Гоша Петренко в роли Кашепарова впечатлил. Валерий Мулявин тоже.





Но меня так смущают парики… Тем более, в тот период все музыканты еще были с короткими стрижками. Я говорила об этом, но художники отвечают, что это нужно в картине для колорита.





- В статье пока не можем назвать фамилию актера, который играет Мулявина. Но у вас есть ощущение, что перед вами молодой папа?





- Это было самое первое ощущение, как только я вошла в комнату и увидела актера в гриме. А сейчас, конечно, я вижу нюансы. Мне нужно посмотреть рабочий материал. Актеру главное ухватить соль, характер Мулявина, и если это удастся, его карьера точно пойдет в гору. А иначе и быть не может, потому что поклонники «Песняров» все помнят!





Как относятся реальные «песняры» к созданию фильма? В живых из того состава, что показан в фильме, остались всего четверо. И один из основателей «Песняров» Влад Мисевич поддерживает кинематографистов и даже провел творческую встречу с актерами, где рассказал об атмосфере, которая в то время царила в группе. Говорят, вспомнил немало смешных историй, которые было полезно послушать, чтобы понять, кем были музыканты друг для друга.





Сергей Годин, который играет Леонида Борткевича, очень хотел встретиться со своим героем. Но Борткевич, к великому сожалению, умер 13 апреля этого года.





- В жизни мы никогда не пересекались. Поэтому пришлось изучать моего героя по хронике, телеинтервью и записи концертов, - признался российский актер. – У него был прекрасный голос, за что его и любил Мулявин.





- Будет ли любовная линия у вашего героя?





- Не буду раскрывать все тайны. Борткевич был харизматичным обаятельным мужчиной и, по всей видимости, умел обращаться с женщинами. Но знаменитой гимнастки Ольги Корбут, которая впоследствии стала женой Борткевича, в сценарии нет.





Фильм планируется завершить лучшими годами ансамбля, показом рок-оперы «Песня о доле» как кульминации картины. Все, что произошло в 90-е, когда начались жены, склоки, усталость от гастролей и в итоге развал самой известной группы СССР, может быть, будет снято в следующих сезонах. Если этого захотят зрители.





Джинсы для «Песняров»





Времена снимают относительно недавние, а над костюмами «Песняров» пришлось покорпеть.





- Главная проблема в том, что настоящих костюмов ансамбля до 90-х годов мы не нашли, - рассказала художник-постановщик по костюмам Татьяна Котес. – Все пропало. Хотя было их у «Песняров» очень много – Министерство культуры не жалело на них денег. В итоге восстанавливали весь гардероб ансамбля по видеохронике и фотографиям. То, что не смогли разглядеть, творчески додумывали. Например, нужна была трехфонтурная вязальная машина для сценических костюмов, а такой в Минске уже нет. Пришлось некоторые вещи вязать руками, что-то сшивать из кусков.





Восстанавливаем и повседневную одежду «Песняров». Правда, Марина Владимировна сразу же спросила у нас, почему в кадре папа не в джинсах, а в штанах. Задумка такова: джинсы у «Песняров» появились уже после того, как они начали ездить за границу на гастроли. Вот тогда музыканты действительно стали здорово отличаться внешним видом от обычных советских граждан.





Режиссером-постановщиком всего проекта является Кирилл Папакуль, наш земляк и в прошлом известный кавээнщик. Планируется снять 8 серий, тематически они разделены на три периода – 50, 60 и 70-е годы ХХ века. Причем каждый период снимает свой режиссер. Сейчас уже добрались до 70-х, их снимает Степан Коршунов, сын прекрасного актера Александра Коршунова.





- Мы с Кириллом Папакулем однокурсники, и как только я узнал, что он готовит этот проект, очень за него порадовался, но и в то же время мечтал принять в нем участие. Надеюсь, мы снимем хорошую картину, которую зрители будут смотреть с удовольствием, и она проживет долгие годы.





Практически всех актеров, играющих «Песняров» во взрослом возрасте, нашли довольно быстро. Долгое время не было только Владимира Мулявина. Говорят, поначалу на эту роль был утвержден Кирилл Плетнев, который очень хорошо себя показал. Но от этого варианта были вынуждены отказаться, потому что с Плетневым не совпали графики – он снимает другой проект как режиссер.





Перебрали множество российских и белорусских актеров. Наконец, нашли – предложил сам режиссер Степан Коршунов. Когда актер пришел на пробы в гриме, все опешили, настолько он был похож на Мулявина. Довольно долго искали также Кармальскую, жену Мулявина – ее в данном блоке сцен будет играть российская актриса Анна Банщикова.





Поскольку в фильме много музыки, группе точно повезло с Мулявиным – он поет и играет на гитаре. Правда, нам он признался:





- Петь за меня будет профессиональный вокалист, конечно – было бы странно, если бы я сам пытался повторить манеру вокала Владимира Георгиевича. А вот аккорды на гитаре я буду брать сам, но сольные проигрыши вряд ли, надеюсь, это тоже доверят профессиональному гитаристу – ведь Мулявин был настоящим виртуозом.





Демешко, у вас ус отклеился!





Белорус Дмитрий Есеневич, который перевоплотится в ударника Александра Демешко – и сам барабанщик. Так что его на эту роль сразу утвердили – получилось полное попадание.





Интересно, что на съемочной площадке актеров даже вне кадра называют именами их героев. «Быстро собираемся в автобус и отправляемся, - командует ассистент режиссера. – Так, кого у нас нет? Где Демешко, Яшкин, Николаев?». Все включаются в эту игру и, кажется, что мы действительно перенеслись во времена, когда у «Песняров» все только начиналось. Весело урча, автобус с артистами отправляется за очередным дублем. А оставшаяся часть съемочной группы выдыхает и ждет его возвращения у обочины.





Нам повезло – мы попали в тот день, когда разбивают тарелку с именами всех участников проекта. Каждый берет по осколку и хранит как реликвию, на удачу. Ни одни съемки кино не обходятся без этого ритуала. Сохранили по кусочку тарелки и мы.





КТО КОГО ИГРАЕТ





Леонид Борткевич – Сергей Годин.





Анатолий Кашепаров – Георгий Петренко.





Валерий Яшкин – Артем Давидович.





Влад Мисевич – Максим Пониматченко.





Валерий Мулявин – Владимир Свирский.





Владимир Николаев – Максим Шишко.





Александр Демешко – Дмитрий Есеневич.





Леонид Тышко – Александр Ильин.





Лидия Кармальская – Анна Банщикова.





Марина Мулявина – Маша Куликовская.





Администратор ансамбля – Виталий Новиков.





Имя актера, который играет Владимира Мулявина пока держат в секрете. Появится в картине и Петр Миронович Машеров – но кто его сыграет, пока тоже неизвестно.