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"Я кружилась с ним на стройплощадке"

Могилевский стройкомбинат снял клип, после которого хочется стать строителем. В съемках учавствовали работники предприятия

"Я кружилась с ним на стройплощадке"
«Сколько сварщиков, маляров, штукатуров, крановщиков. С днем строителя, с почетным нашим днем!»... Профком Могилевского домостроительного комбината необычно и с юмором поздравил коллег с профессиональным праздником.. 

Работники сделали кавер на популярную песню «Мальчик на девятке» Dead Blonde и сняли качественный видеоклип.

В съемках учавствовали позитивные и активные работники предприятия разных возрастов. Они не просто стояли в кадре, но веселились и танцевали.

Певица рассказывает историю своей любви. Она и возлюбленный — работники ДСК и между ними «вялотекущая река». Но в личной жизни они строят «замки из песка».


«На работу едет на 10-ке, свою девятку завести не смог. Я кружилась с ним на стройплощадке, кружил над нами монолитный блок», — поет девушка в припеве.

В тексте упоминаются «горы графия и песка», кипящая стройка, растущие до неба дома — в общем, трудовые будни предприятия. Девушка призывает поднять бокал за строителей и поздравляет от всего коллектива с праздником.

На момент написания новости у видео на Youtube более 13,5 тысяч просмотров. В комментариях пользователи хвалят креативщиков и благодарят за поднятие настроения. «Ребята, вы продали мне работу у вас. Оставляю квартиру и удаленку, переезжаю в Могилев и иду работать на воздухе. Клип — шедевр!», — восхитился один из зрителей.

Кстати, это не первый оригинальный клип строительного комбината. В прошлом году они сняли видеопосвящение «всем временно отмененным экскурсиям, культурно-массовым и спортивным мероприятиям» на песню «Плачу на техно» Cream Soda.
Источник: telegraf.by
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