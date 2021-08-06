Совместно с порталом vetliva.ru Смартпресс подобрал семь мест, которых точно не должно быть в Беларуси. Но они есть! И пусть не так известны, как, например, Мирский замок или Брестская крепость. Когда вы узнаете о них – вам точно захочется там побывать.





Море Геродота





Можно сколько угодно смеяться над "белорусским морем", но всего пару тысячелетий назад на месте нынешнего Полесья действительно плескалось небольшое море! Первым об этом написал известный древний историк Геродот, поэтому его сейчас условно называют "морем Геродота". Позже о море или огромном озере (его уже называли Сарматским) писали средневековые картографы и исследователи. По одной из легенд и Пинск был основан, как портовый город.





Но море быстро высыхало. На более поздних картах вместо него уже была цепь нескольких больших озер, а еще позже – болот… Все, что сейчас осталось от того самого "моря Геродота" и "Сарматского моря" - Ольманские болота, один из крупнейших комплексов болот в Европе.









Часть комплекса в Столинском районе занимает Республиканский ландшафтный заказник "Ольманские болота". Здесь сохранилась природа, нетронутая рукой человека – и этим бывшее Сарматское море привлекательно. А еще вас удивит огромное количество всевозможных птиц, многие из которых занесены в Красную книгу. В ближайшее время на Ольманских болотах предполагается формирование водных маршрутов для байдарочников, а также авто экстремальные туры по болотным массивам для всех желающих. Больше информации – на сайте vetliva.ru





Единственная пещера





В мире существует огромное количество пещер, но в Беларуси есть только одна! Находится она возле озера Гиньково в Глубокском районе. /то одна из самых древних достопримечательностей страны – образовалась пещера около 25 тысяч лет назад, после Поозерского оледенения (последнего на территории Беларуси).









Пещера невелика – всего около 10 метров глубиной. Более того, низкие потолки, узкие стены и ощущение того, что пещера вот-вот обвалится (она вымыта в песчанике) заставляют себя чувствовать неуютно. Особенно если учесть, что по местной легенде, в пещере прячется дракон, который охраняет сокровища шляхты, спрятанные после разделов Речи Посполитой…





Посещать пещеру можно группами по 3 человека. А вот в озере лучше не купаться – говорят, что оно самое дикое и опасное в Беларуси.





Рукотворный водопад





Водопад на реке Вята (недалеко от деревни Прудники Миорского района) – еще одна уникальная достопримечательность Беларуси. Да, он чуть меньше Ниагарского, зато единственный в стране. Да и добраться до этого водопада значительно проще, чем до Ниагары.









Водопад образовался после попытки строительства плотины для электростанции. Но почти за сто лет практически слился с окружающим пейзажем и выглядит, как природный. Красиво, уникально для Беларуси, рекомендуем.





А еще в Миорском районе находится Ельня – самый большой в Беларуси комплекс болот, который включает в себя более ста озер! По Ельне можно покататься на болотоходе или пройти по эко-тропе. А еще здесь – самые большие запасы клюквы в Беларуси.





Гора Маяк





Продолжаем путешествие по уникальным местам Беларуси, и оно приводит нас на Браславские озера. Они сами по себе – красота необыкновенная, а рассмотреть их хорошенько можно, поднявшись на гору Маяк, самую высокую точку этого района. Маяком ее называют потому, что более ста лет назад на ее вершине установили геодезический маяк. До этого (впрочем, местные жители иногда и сейчас называют) Бизня. Звучно, не так ли?









И пусть облака проплывают, все-таки, над этой горой, а не ниже вершины, подняться на нее обязательно надо – вид открывается потрясающий! Это и великолепные озера, и колокольни красивейших храмов, и просто чудесные природные ландшафты, которые открыты на десятки километров вокруг.





Рядом с Маяком находится родник Окменица – считается, что вода из родника обладает целебными свойствами и омолаживает организм.





Побывать на Маяке и насладится красотами Браславского края, можно, побывав в экскурсионном туре под названием "Браславский калейдоскоп".





Белорусская "Палм Джумейра"

Строительство знаменитого искусственного острова в ОАЭ в виде пальмы обошлось в несколько сотен миллионов долларов. В Беларуси "батюшка-Неман" сам создал такой остров – задолго до того, как в Эмиратах появилась такая идея.









Находится "оригинал" в Мостовском районе, рядом с деревней Хортица. Он не настолько симметричен, как его "копия" в ОАЭ (это все-таки природный ландшафт), но зато дышит первозданной природой. Если арабская Палм-Джумейра – это шоппинг, люксовые отели и жилье за миллионы долларов, то белорусская – чистый воздух, отличная рыбалка, и потрясающие пейзажи.





Подвесной мост в Ручице





Не только природа создала уникальные места, которые мы не ожидали встретить в Беларуси. Люди тоже приложили свою руку. В результате появляются такие локации, как подвесной мост в деревне Ручица Вилейского района. Помните все эти приключенческие фильмы, в которых главный герой перебирается над пропастью по такому раскачивающемуся мосту, который проваливается и герой спасается в последний момент? В Ручице такой же – только довольно крепкий.









Мост через Нарочанку соединяет находящиеся на разных берегах реки деревни Ручица и Красница. Впрочем, он не единственный – недалеко находятся еще два подвесных места через Нарочанку. Так уж сложилось, что попытки построить обычный деревянный мост через реку проваливались – сооружения "доживали" лишь до весны: паводок сносил мосты.





Помимо возможности почувствовать себя героем приключенческого фильма, вы сможете насладиться красивейшими пейзажами, а также осмотреть местные достопримечательности – старинные церкви. К сожалению, главная достопримечательность – дворец Огинских в Ручице (говорят, именно в нем был написан знаменитый полонез "Прощание с родиной"). Но во время Великой Отечественной дворец (как и вся деревню, которая называлась тогда Гануты) сожгли, а после войны – разобрали на кирпичи.





Плавучая гостиница в Турове





"Портом приписки" единственной в стране плавучей гостиницы "Полесье" является древний Туров. Она не очень большая – всего 16 спальных мест, но и недорогая, учитывая уникальность. Проживание в двухместном номере Twin обойдется всего в 76 рублей в сутки.









Ранее на плавучей гостинице можно было совершить и круиз по Припяти. Но, к сожалению, капитана списали на берег (вышел на пенсию), а нового нет. Поэтому сейчас "Полесье" пришвартована к набережной в центре города. Тем не менее, с палубы гостиницы открываются великолепные виды на закаты над Припятью.





Гостиница не пустует – здесь проводят свадьбы, корпоративы, другие мероприятия. Да и обычные туристы любят останавливаться.





Если вы считаете, что в Беларуси "скучно и не на что посмотреть" - вы просто не знаете о сотнях красивейших мест, уникальных сооружений и потрясающих локаций для отдыха. Загляните на vetliva.ru – и обязательно найдете место, которое обязательно захотите посетить.





Фото: vetliva.ru, facebook.com, braslaw.by