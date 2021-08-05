







Коллекция старообрядческих белорусских икон "Огневидные и огнепальные…" открылась в Национальном художественном музее Беларуси, пишет Sputnik.





Над собранием коллекции "огненных" икон староверов трудились около 10 лет. Основная заслуга в этом принадлежит двум искусствоведам из Ветковского музея Галине Нечаевой и Светлане Леонтьевой. Это две уникальные хранительницы страообрядческой культуры, которые не бросили музей в первые годы после Чернобыля.





Обилие вышивки и растительных мотивов - одна из отличительных особенностей ветковских икон. © Sputnik Тамара Беляева





По залам, где выставлены ветковские иконы, корреспондента Sputnik провела одна из кураторов выставки, заведующая отделом древнебелорусского искусства Елена Карпенко.





Концепция выставки задумана так, что начинается она с куполов церкви, которые, как бы утонули в озере людской памяти. Это настоящие купола Ильинской Покровской церкви в Гомеле. Во время ремонта их сняли, отдали в музей, а сейчас на их месте установлены новые золоченые нарядные купола.









Открывают выставку купола Ильинской Покровской церкви в Гомеле - их сняли во время ремонта храма и передали в музей. © Sputnik Тамара Беляева









За куполами располагаются два знаковых произведения для ветковской художественной культуры - это две иконы Покрова матери Божьей.





По словам искусствоведа, одна из них - многофигурная и символизирует Покровский монастырь, который существовал в Ветке со второй половины XVII столетия и был разрушен в 1930 годы, но память о нем сохранилась, в том числе и благодаря этим иконам.





Многофигурная икона Покрова матери Божьей символизирует Покровский монастырь. © Sputnik Тамара Беляева





Рядом располагается еще одна Покровская икона Богоматери - она обожжена снизу примерно на одну четверть. Ей не менее 200 лет. Как поясняет Елена Карпенко, такой след на иконе оставило пламя свечи.





"Судя по всему, когда икона висела в храме, свечу неосторожно помещали перед образом. И это еще одно свидетельство сожженной Ветки в 1730-м или 1760 году", - отметила искусствовед.





Покровская икона Божьей матери пострадала от пламени - свечу поставили слишком близко. © Sputnik Тамара Беляева





Огненная Ветка





История Ветки начинается с конца XVII века, когда на эти земли прибыли беглые старообрядцы, их после церковного раскола преследовали на родине. По словам Карпенко, тогда 12 старообрядческих семей пришли в Ветку, от них и пошли все ветковцы.





Все ветковцы были грамотными, все умели читать сложнейшую старославянскую вязь и сами переписывали книги. Поэтому для них икона не была "Библией для неграмотных". © Sputnik Тамара Беляева





Тогда гонимые за веру старообрядцы устроили в Ветке монастырь, основали иконописную мастерскую, стали переписывать от руки свои книги, вышивать бисером иконы, делать киоты, покрытые позолотой.





"Вот из чего создавалась особая ветковская культура - цветущая, радостная, очень оптимистичная", говорит искусствовед. И это, не смотря на определенную закрытость старообрядцев, которые пронесли эту отстраненность от внешнего мира через века.





Тем не менее, ветковские иконы напоминают собой сад - они всегда нарядные, многофигурные, изобилуют изображением людей, цветов, трав, такой же и резные золоченые киоты. "Создается образ эдемского сада", - подчеркивает искусствовед.





Одной из особенностей некоторых ветковских икон является богатая вышивка. Ходит легенда, что для украшения икон использовали природный жемчуг, который вылавливали в реке Сож. © Sputnik Тамара Беляева

Красный конь Петрова-Водкина

Часть выставки посвящена Архистратигу Михаилу Воеводе. Экспонируется три иконы, на которых Михаил Воевода изображен на красном, огненном коне.





Известный живописец Петров-Водкин в детстве учился в Хвалынке, в иконописной мастерской, где и видел старообрядческие иконы, по их мотивам и написал "Купание Красного коня". © Sputnik Тамара Беляева





"Ветковские искусствоведы связывают этот образ с красным конем Петрова-Водкина, ведь когда известному советскому живописцу было 12 лет, он учился в Хвалынке, в иконописной мастерской, где и видел старообрядческие иконы, в том числе и Михаила воеводу на красном коне", - отмечает искусствовед.





Архангел Михаил в ветковской традиции всегда изображается верхом на красном крылатом коне. Алый конь - это символ всепобеждающего добра над мировым злом. "Вероятно, в памяти Петрова-Водкина, когда она писал "Купание Красного коня", и возникли эти старообрядческие красные кони", - говорит искусствовед.





Темный прямоугольник - это "реставрационная контролька". Ее оставляют для того, чтобы было видно, какой была икона до реставрации. © Sputnik Тамара Беляева





Кураторы выставки неслучайно рядом с тремя иконами поставили тумбу с фрагментом самой известной картины художника. Кстати, в следующем году исполняется 100 лет со дня написания "Купания красного коня", которую считают не только аллегоричной, но и мистической картиной.

Намоленные образы

Все иконы, представленные на выставке, намоленные, поэтому и микроклимат в залах экспозиции особенный. "Они из старообядческих молелен, есть очень почитаемые образа. Когда закрыли храмы, Покровский монастырь, верующие разобрали их по домам и сохранили", - рассказывает Елена Карпенко.





Тема огня подчеркнута и декоративным оформлением выставки - некоторые "огненные" иконы как бы загораются на темно-синем фоне, а некоторые находятся на красном фоне. © Sputnik Тамара Беляева





"Старообрядческая культура - очень замкнутая. И до последнего времени сохраняется эта традиция. Сотрудники Ветковского музея собрали эти иконы в экспедициях. Они рассказывают, что даже сейчас зайти в дом к старообрядцам и посмотреть на иконы им и разрешают с большой осторожностью. И только потому, что они сами из старообрядческой среды. А фотографировать не разрешают ничего - только посмотреть", - сказала искусствовед.

Неопалимая купина для МЧС

К так называемой "огненной" ветковской иконописи относится богородичная икона "Неопалимая купина", или Несгораемый куст. На ней Богородица находится в окружении ветхозаветных пророков. Сама Богоматерь изображена на двух перекрещенных квадратных полотнищах, которые образуют восьмигранник.





Именно эта "Неопалимая Купина" стала основой для эмблемы МЧС, считают искусствоведы. © Sputnik Тамара Беляева





На гранях изображены ангелы, которые управляют всеми природными стихиями - ветром, молниями, облаками. Ветковские искусствоведы считают, что именно "Неопалимая Купина" стала основой для эмблемы МЧС, которая представляет собой два - синий и красный – перекрещенных 4-угольника.

Огневидная Богоматерь

Кураторы выставки главной иконой этой выставки называют "огневидный" образ Богоматери. "Эта икона конца XVIII века. Она самая старая на это выставке. Ее отличительной особенностью является то, что она резная, а живописью выполнен только лик Богоматери", - рассказала искусствовед.





Огнеликая Богоматерь - старейшая на выставке, образ создан в XVIII веке, он резной, живописный - только сам лик Богородицы. © Sputnik Тамара Беляева





Поясняя необычность образа, на котором у Богоматери алое лицо, она рассказала легенду. В V или VI веке Римский император-богоборец, увидев молящуюся жену, бросил икону в огонь. Но образ чудом не сгорел, только лик Богоматери "озарился, стал осененным огнем и слегка грустен". И вот такой образ грустной огневидной богоматери и сохранили до настоящего времени ветковские иконописцы.





Но эта загадочная икона имеет одну особенность - ею не благословляли невест перед свадьбой. "Богоматерь на ней изображена без младенца, поэтому считалось, что пара может остаться бездетной. В этом ее особенность. А в целом, эта икона и исцелительница, и от пожаров спасительница", - сказала искусствовед.





Подвиг хранителей ветковской культуры





Уникальная старообрядческая культура Ветки сохранена благодаря Федору Шклярову и его последователям. Местный краевед Шкляров на протяжении многих лет собирал иконы, произведения ткачества, книги и в 1978 году передал эти сокровища старообрядческой культуры в Ветковский музей.





Ветковская культура иконописи - цветущая, радостная, очень оптимистичная, говорят искусствоведы. © Sputnik Тамара Беляева





Его ученицы и последовательницы Галина Нечаева и Светлана Леонтьева не уехали после Чернобыля из Ветки, хотя всем им тогда давали квартиры и предлагали перевести музей в Минск. "Они оказались патриотами, отстояли свою культуры, никуда не уехали и до сих пор работают в музее", - сказала искусствовед.





О значимости Ветки говорят летописные свидетельства о том, что она на протяжении нескольких веков снабжала весь старообрядческий мир иконами и книгами.







